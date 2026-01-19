Макдэвид в 3-й раз сделал 55+ ассистов в 50 матчах в сезоне. Только Гретцки, Лемье, Орр и Дени Савар чаще достигали такого результата

Коннор Макдэвид в 3-й раз сделал 55+ ассистов в 50 матчах в сезоне.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:0).

На счету 29-летнего канадца стало 85 (30+55) очков в 50 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Макдэвид в 3-й раз в карьере достиг отметки 55 результативных передач после 50 игр в сезоне (2020/21 – 60, 2022/23 – 62).

Он стал пятым игроком в истории лиги, кому удалось достичь такого результата как минимум в трех сезонах.

Чаще это удавалось Уэйну Гретцки (14 раз), Марио Лемье (8), Бобби Орру (5) и Дени Савару (4).