Макдэвид в 3-й раз сделал 55+ ассистов в 50 матчах в сезоне. Только Гретцки, Лемье, Орр и Дени Савар чаще достигали такого результата
Коннор Макдэвид в 3-й раз сделал 55+ ассистов в 50 матчах в сезоне.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).
На счету 29-летнего канадца стало 85 (30+55) очков в 50 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Макдэвид в 3-й раз в карьере достиг отметки 55 результативных передач после 50 игр в сезоне (2020/21 – 60, 2022/23 – 62).
Он стал пятым игроком в истории лиги, кому удалось достичь такого результата как минимум в трех сезонах.
Чаще это удавалось Уэйну Гретцки (14 раз), Марио Лемье (8), Бобби Орру (5) и Дени Савару (4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
