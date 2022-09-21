Ларионов за две недели показал, каким классным может быть тренер КХЛ. Напряг дрим-тим Знарка и сформулировал идею всей лиги

Этой осенью я хотел добраться до «открытого микрофона» и выкатить, наконец, первые семь минут стендапа, но у жизни на меня другие планы. Игорь Ларионов, который с позиции тренера довольно блистательно экспериментировал со стилем молодежной сборной, приехал в Нижний Новгород и стал строить там команду мечты – не только своей, но и, кажется, нашей.

Из первых 7 матчей «Торпедо» взяло 5, забросило 25 шайб (столько же в среднем за игру – только у ЦСКА), а лидер команды – Алексей Кручинин – залетел в топ-10 бомбардиров чемпионата и пока обходит, например, Александра Радулова.

Но все эти факты меркнут на фоне хоккея, в который играет команда. С этим хоккеем такая штука: он, в целом, не удивляет (я видел все игры «Тампы» в сезоне-2021/22) – понятно, зачем он и откуда, но пару раз за матч случаются эпизоды, после которых можно начинать танцы на столе.

Короче, в этом сезоне придется по максимуму смотреть «Торпедо».

Где-то на уровне с короткими передачами в средней зоне впечатляет сам Ларионов – и его тренерский перфоманс, наверное, главное событие старта нового сезона КХЛ. У себя в телеграм-канале я понемногу рассказывал об этом событии, а сейчас время для чуть более полноценного рассказа.

Ларионов выводит культуру общения тренера на новый уровень

Каждую пресс-конференцию тренер «Торпедо» начинает со слов «Всем спасибо, что пришли» – и этой репликой задает предстоящему разговору кардинально другой тон. Ну, если сравнивать с пресс-конференцией примерно любого действующего тренера КХЛ.

Мы вообще привыкли к тому, что хоккейный тренер испаряется с пресс-конференции после третьего вопроса. Или отвечает так, что задавать вопросы не хочется.

Вот пример типичного для нашего хоккея поведения тренера. После матча «Ак Барса» с «Торпедо» у Олега Знарка попросили прокомментировать эпизод, в котором Радулов толкнул одного из соперников в спину.

«Слушайте, я что, слежу, кто кого толкает, что ли?» – ответил Знарок с фирменным напором.

На общение после матча с «Амуром» Ларионов пришел с пластиковым боксом – там лежал салат с поздним ужином.

«Мне прислали одну SMS, – объяснил тренер. – Написали: «Торпедо» очень быстро бегает, чем вы их кормите?». Так вот ответ – зеленый вектор в питании».

Если б салат стоял без крышки, он бы, скорее всего, заветрился – на вопросы тренер в тот вечер отвечал 28 минут. После второго в сезоне матча регулярки – думаю, это один из рекордов за всю историю КХЛ, а может быть, и вообще нашего чемпионата. И даже не представляю, кто мог бы общаться дольше.

«Торпедо» устроило реальный бой «Ак Барсу» Знарка

Стильные команды регулярно провисают в области результатов – и как раз это могло бы смазать стартовое впечатление от Ларионова в роли клубного тренера, но результаты сейчас как раз хороши. И в этом смысле игра против «Ак Барса» – самой, наверное, прокачанной команды сезона, самой амбициозной в смысле претензий на Кубок Гагарина – казалась интересной отметкой. Победа была не очень важна. «Торпедо» и Ларионову нужно было сохранить короткие передачи в средней зоне против жесткого соперника – и не получить какие-нибудь 0:5, чтобы эти короткие передачи смотрелись так же убедительно, как против «Амура».

«Торпедо» вело в счете 1:0, пропустило две – и проиграло.

«Я считаю, что наши ребята сыграли блестящий матч», – сказал после Ларионов. И понятно, что он имел в виду. «Торпедо» в концовке играло без вратаря и пыталось забить. «Торпедо» нанесло всего на один бросок меньше соперника. «Торпедо» выиграло матч по ожидаемым голам – 2,7 на 2,2 у «Ак Барса».

Короткие передачи в средней и своей зоне действительно остались – и кучу времени в матче выглядели симпатичнее, чем привычная простота, которую Знарок ставит в Казани. На фоне повышенной жесткости в исполнении того же Радулова эта разница в стиле выглядела тем более в пользу Нижнего. Команда со средним возрастом игроков в 24 года вышла элегантно играть против более-менее монстра и оказалась в этом очень успешна.

Глобально «Ак Барс», конечно, ощущается более сильной командой. Но свои задачи в стыке с ней Ларионов и его парни решили.

Ларионов с ходу сформулировал идею КХЛ в ее текущем состоянии

Конечно, мне очень хочется выпустить с тренером «Торпедо» интервью – надеюсь, в какой-то момент это случится. А пока я коллекционирую вопросы и внимательно смотрю те самые пресс-конференции. И уже получил ответы на некоторые из своего списка.

В колонке на старте сезона я писал, что один из вопросов к Ларионову ровно в том, что такая воспитательная манера отношения к игрокам очень органично смотрится в молодежной сборной, где нет смысла требовать результат и где качество импульса в развитии игроков может быть даже важнее цвета медали, которую привезут с МЧМ. Но на профессиональном уровне игра устроена немного иначе – тут, по идее, нужно не воспитывать, а добиваться побед с тем составом, который могут набрать менеджеры. И этот состав может не подходить под задачу воспроизвести хоккей тройки Крутов – Ларионов – Макаров в 2022 году.

На этот вопрос сам Ларионов ответил после матча с «Амуром» – и этот ответ объясняет смысл существования КХЛ гораздо лучше примерно любого выступления президентов и вице-президентов КХЛ за последние лет 10.

«В НХЛ бизнес на 7 миллиардов долларов. Там неважно, легионер ты или не легионер – там играют лучшие. А здесь у нас нет бизнеса. Открыть для нашего хоккея 5-6 новых имен – вот это наша основная задача. В этом основной успех.

Командный успех – это тоже очень важно, но есть экономическая ситуация. Мы понимаем, что ну не стоит здесь билет 300 долларов, как в Торонто. Ну не стоит никак. Бюджет, который дается клубам, не всегда оправдан. Но дать ребятам возможность играть, расти и развиваться по средствам, которые у нас есть – это наша главная задача. Если их кто-то возьмет в НХЛ – ради бога. На их места придут другие. Мальчишки знают, что тут они будут расти».

Кажется, это раунд.

Фото: hctorpedo.ru; ak-bars.ru/Вадим Китаев