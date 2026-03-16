Люзенков о выходе «Сибири» в плей-офф: «Мы верили, половина чемпионата еще не была сыграна, примеров много. Ребята – молодцы. Поблагодарили их за этот отрезок»

Ярослав Люзенков высказался о выходе «Сибири» в плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков поделился мыслями после победы над ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Очень приличного уровня команда ЦСКА , на очень хорошем движении.

Армейские парни сегодня прилично нас напрягали, но ребята самоотверженно работали, ловили и блокировали шайбы, в нужный момент забили хорошие голы, нужные, особенно во втором периоде.

В третьем периоде могло показаться, что отдали инициативу, но зато в средней зоне очень грамотно работали по нашей установке, на зубах выстояли.

– После сирены почувствовали облегчение?

– После сирены – да. Когда оставалось еще семь секунд, то еще нет.

– Можете ли вспомнить, когда приняли команду, верили ли вы в попадание в плей-офф?

– Честно могу сказать, что верили, потому что половина чемпионата еще не была сыграна, и примеров было много. И североамериканских, когда когда команда с последнего места брала кубок.

Верили, и ребята верили, ну и вера болельщиков была, и на домашних играх, и на выездных – в Москве и Сочи, что придало нам уверенности, что мы в правильном направлении работаем.

Ребята – молодцы. Мы поблагодарили их сейчас за этот отрезок, – сказал Ярослав Люзенков .

«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева