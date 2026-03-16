  • Люзенков о выходе «Сибири» в плей-офф: «Мы верили, половина чемпионата еще не была сыграна, примеров много. Ребята – молодцы. Поблагодарили их за этот отрезок»
Люзенков о выходе «Сибири» в плей-офф: «Мы верили, половина чемпионата еще не была сыграна, примеров много. Ребята – молодцы. Поблагодарили их за этот отрезок»

Ярослав Люзенков высказался о выходе «Сибири» в плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мыслями после победы над ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Очень приличного уровня команда ЦСКА, на очень хорошем движении.

Армейские парни сегодня прилично нас напрягали, но ребята самоотверженно работали, ловили и блокировали шайбы, в нужный момент забили хорошие голы, нужные, особенно во втором периоде.

В третьем периоде могло показаться, что отдали инициативу, но зато в средней зоне очень грамотно работали по нашей установке, на зубах выстояли.

– После сирены почувствовали облегчение?

– После сирены – да. Когда оставалось еще семь секунд, то еще нет.

– Можете ли вспомнить, когда приняли команду, верили ли вы в попадание в плей-офф? 

– Честно могу сказать, что верили, потому что половина чемпионата еще не была сыграна, и примеров было много. И североамериканских, когда когда команда с последнего места брала кубок.

Верили, и ребята верили, ну и вера болельщиков была, и на домашних играх, и на выездных – в Москве и Сочи, что придало нам уверенности, что мы в правильном направлении работаем.

Ребята – молодцы. Мы поблагодарили их сейчас за этот отрезок, – сказал Ярослав Люзенков.

«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сибири»
Люзенков - лучший. Принял команду в полной яме и вытащил в плей-офф. Не только хороший специалист, но и человек. Игроки его уважают, болельщики уважают. Хочется верить, что "Сибирь" нашла своего тренера. Ну и ребята тоже молодцы!
Люзенков - лучший. Принял команду в полной яме и вытащил в плей-офф. Не только хороший специалист, но и человек. Игроки его уважают, болельщики уважают. Хочется верить, что "Сибирь" нашла своего тренера. Ну и ребята тоже молодцы!
Люзенков ты бог!
Люзенков - лучший. Принял команду в полной яме и вытащил в плей-офф. Не только хороший специалист, но и человек. Игроки его уважают, болельщики уважают. Хочется верить, что "Сибирь" нашла своего тренера. Ну и ребята тоже молодцы!
Полностью согласен. только боюсь как бы его не забрали на повышение, а с ним и некоторых игроков, думаю всё понимают о ком речь.
Сибирь с выходом в плей-офф.а там посмотрим как будет дальше!!!
Сибирь с выходом в плей-офф.а там посмотрим как будет дальше!!!
за Сибирь!
я говорил что амур отцепим
А уж мы то как верили в вас) Теперь нужно настраивать я на плей офф)
Если бы Амур мозги не парил, то ваша вера улетучилась бы, напряжение было бы другое, но что есть то есть, поздравляю с выходом в плей-офф 👏
Если бы Амур мозги не парил, то ваша вера улетучилась бы, напряжение было бы другое, но что есть то есть, поздравляю с выходом в плей-офф 👏
Ну и при трех очковой системе Сибирь была бы в пролете. Но тут не вина Сибири.
Ну и при трех очковой системе Сибирь была бы в пролете. Но тут не вина Сибири.
согласен 👍
Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь» – у него 1+2 против ЦСКА. Форвард играл в ВХЛ в этом сезоне
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
