  • У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
4

«Металлург» продлил победную серию до четырех матчей.

«Металлург» переиграл «Автомобилист» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров сделал дубль, забросив 35-ю и 36-ю шайбы в текущем сезоне. Он является лучшим снайпером лиги.

Команда тренера Андрея Разина продлила победную до четырех игр. Ранее магнитогорцы обыграли «Трактор» (3:2 Б), «Салават Юлаев» (2:1 ОТ) и «Сибирь» (2:1 ОТ).

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 105 очков в 66 матчах.

«Автомобилист» располагается на четвертой строчке в конференции, имея в активе 82 очка в 66 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Тяжелый матч. Но при этом камбэк с победным голом за минуту до конца - это уважаемо.
Ромку поздравляю конечно!!!
Молодчик пацан!!! Я думаю не затеряеться
В Чикаго!!!! А Металлург с победой!!
И всех настоящих болельщиков!!
Ответ Олег
С победой Олег !!!! Готовимся к дерби с трактором
Ну да обыйденно, с Челябой.....
И тебя с победой, соратник!!!!!!!!
