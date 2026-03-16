У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне

«Металлург» продлил победную серию до четырех матчей.

«Металлург» переиграл «Автомобилист» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий «Металлурга » Роман Канцеров сделал дубль, забросив 35-ю и 36-ю шайбы в текущем сезоне. Он является лучшим снайпером лиги.

Команда тренера Андрея Разина продлила победную до четырех игр. Ранее магнитогорцы обыграли «Трактор» (3:2 Б), «Салават Юлаев» (2:1 ОТ) и «Сибирь» (2:1 ОТ).

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 105 очков в 66 матчах.

«Автомобилист » располагается на четвертой строчке в конференции, имея в активе 82 очка в 66 играх.