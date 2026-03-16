Владимир Крикунов: «В футболе нужны трусы и обувь, а в хоккее только клюшка стоит 37 тысяч. Этот вид спорта становится для богатых. Людям уже не до хоккея»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал хоккей дорогим видом спорта.
Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.
«Хоккей – дорогой вид спорта. В том же футболе нужны только трусы и обувь. В хоккее только клюшка стоит 37 тысяч.
Жизнь лучше у нас не становится, чтобы свободно заниматься хоккеем. Этот вид спорта становится для богатых.
Причина сокращения занимающихся – экономика. Если жизнь будет еще хуже, то количество еще сократится. Людям уже не до хоккея.
Занимаются им еще много людей. Я вижу, сколько в Сочи, но тут люди побогаче. Хоккей становится видом спорта в основном для богатых родителей», – сказал Владимир Крикунов, возглавлявший «Сочи» в нынешнем сезоне.
Да и детям, кто профессионально занимается, можно намного дешевле купить. Да и форму бу многие берут.
Но согласен, стоит дорого.
Но, выезды на соревнования очень дорого ещё выходят, но это по любому спорту уже.
А так я думаю тысяч за 50 спокойно можно собрать комплект формы на сезон в хоккее, а потом ещё и продать ее