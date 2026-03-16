Владимир Крикунов: «В футболе нужны трусы и обувь, а в хоккее только клюшка стоит 37 тысяч. Этот вид спорта становится для богатых. Людям уже не до хоккея»

Владимир Крикунов: хоккей становится видом спорта для богатых родителей.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал хоккей дорогим видом спорта.

Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.

«Хоккей – дорогой вид спорта. В том же футболе нужны только трусы и обувь. В хоккее только клюшка стоит 37 тысяч.

Жизнь лучше у нас не становится, чтобы свободно заниматься хоккеем. Этот вид спорта становится для богатых.

Причина сокращения занимающихся – экономика. Если жизнь будет еще хуже, то количество еще сократится. Людям уже не до хоккея.

Занимаются им еще много людей. Я вижу, сколько в Сочи, но тут люди побогаче. Хоккей становится видом спорта в основном для богатых родителей», – сказал Владимир Крикунов, возглавлявший «Сочи» в нынешнем сезоне.