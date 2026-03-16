  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Крикунов: «В футболе нужны трусы и обувь, а в хоккее только клюшка стоит 37 тысяч. Этот вид спорта становится для богатых. Людям уже не до хоккея»
82

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал хоккей дорогим видом спорта.

Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.

«Хоккей – дорогой вид спорта. В том же футболе нужны только трусы и обувь. В хоккее только клюшка стоит 37 тысяч.

Жизнь лучше у нас не становится, чтобы свободно заниматься хоккеем. Этот вид спорта становится для богатых.

Причина сокращения занимающихся – экономика. Если жизнь будет еще хуже, то количество еще сократится. Людям уже не до хоккея.

Занимаются им еще много людей. Я вижу, сколько в Сочи, но тут люди побогаче. Хоккей становится видом спорта в основном для богатых родителей», – сказал Владимир Крикунов, возглавлявший «Сочи» в нынешнем сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoВладимир Крикунов
logoСоветский спорт
детский хоккей
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А плавание нужны только плавки. Но только как начнёшь считать сколько денег надо для поездок на соревнований, то сразу поймёшь что это тоже дорогой вид спорта
Ответ Рубин2003
ну если заниматься всерьез, то да. А если чисто для ОФП, можно ограничиться и внутренними городскими соревнованиями, это не проблема
Ответ Рубин2003
ну самый дорогой спорт это литрбол. Когда втянешься все деньги с зарплаты уходить будут...
В любительском футболе, что нужно, купил бегунки за 7к и хватит на 5 лет минимум! Самое дорогое в любительском футболе, это покупать пиво с закуской после игры
Всегда так было , и 10 и 20 и 30 лет назад. Только обеспеченные родители могли позволить дитятке хоккей
Ответ BlackHawkOmsk
Мой близкий родственник, занимался хоккеем в дворовом клубе, в середине 90, практически бесплатно. Всю экипировку выдавали, пусть не новую, но неплохую и она переходила из рук в руки. Под открытым небом хороший корт, мы родители в перерывах чистили лед. Очень неплохой тренер, один парень защитник уехал в "Трактор", была массовость. А сейчас хоккеем занимаются сынки бизнесменов, нас ждет упадок хоккея, ну мы, собственно, последние лет 15-20 это видим, будет, к сожалению, ещё хуже.
Ответ лоцман
Так а в футболе разве лучше? Кто платит тренеру того дитяте и играет. Остальные для тренировок и для лавки, хоть и на голову сильнее. В целом, не знаю как в остальном мире, а у нас в спорте только единоборства ещё более менее можно расценивать как спорт, остальное чистейшая коммерция.
Зато у нас благодаря Третьяку тысячи новых катков открыто (а клюшки никто не обещал)
Что значит становится? Он к сожалению, уже давно таким стал
По сути, наверное верно. Но я уверен, что для начинающих или игры на любительском уровне эффективность клюшки за 5к не будет отличаться от клюшки за 40к с применением карбона и космических технологий.
Ответ Sizt
одной клюшкой не отделаться. за тренировку можно пару сломать при особом рвении.
Ну всё по делу сказал. Еще можно добавить, что хоккейные площадки далеко не во всех городах присутствуют, особенно маленьких, а футбольное поле есть зачастую даже возле обычных общеобразовательных школ
С колен поднялись, но встать на коньки пока, к сожалению, возможности нет.
Ну 37 тысяч стоит совсем профессиональная клюшка, любители то могут намного дешевле купить, и необязательно новую, кучу "сделанных" продается.
Да и детям, кто профессионально занимается, можно намного дешевле купить. Да и форму бу многие берут.
Но согласен, стоит дорого.
Но, выезды на соревнования очень дорого ещё выходят, но это по любому спорту уже.
А так я думаю тысяч за 50 спокойно можно собрать комплект формы на сезон в хоккее, а потом ещё и продать ее
Ответ AleksandrKuznetsov
А через сезон ребенок вырастет.
Ответ AleksandrKuznetsov
В небольшом городе,У знакомых ребёнок занимался хоккеем в ДЮСШ.ещё в 2013 году на него уходило от 50 до 80к в год.это было 13 лет назад. Родители оба работали на двух работах, чтобы ребёнок мог заниматься хоккеем
Трусы не играют в хоккей!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
