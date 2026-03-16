Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников
Кубок мира по хоккею пройдет в Канаде и Чехии.
НХЛ определилась с местом проведения матчей Кубка мира.
Турнир пройдет в феврале 2028 года.
Групповой этап соревнования состоится в двух городах – в Калгари на новой строящейся арене Scotia Place и в Праге на стадионе O2 Arena. Также города примут по одному матчу на выбывание.
Полуфиналы и финал пройдут в Эдмонтоне на арене Rogers Place. При этом НХЛ не назвал состав участников предстоящего турнира.
В прошлый раз Кубок мира был проведен в 2016 году с участием сборных России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, сборная Европы и сборная Северной Америки до 23 лет.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Так что не нужно строить надежд на нашу сборную как участника