20

Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников

Кубок мира по хоккею пройдет в Канаде и Чехии.

НХЛ определилась с местом проведения матчей Кубка мира.

Турнир пройдет в феврале 2028 года.

Групповой этап соревнования состоится в двух городах – в Калгари на новой строящейся арене Scotia Place и в Праге на стадионе O2 Arena. Также города примут по одному матчу на выбывание.

Полуфиналы и финал пройдут в Эдмонтоне на арене Rogers Place. При этом НХЛ не назвал состав участников предстоящего турнира.

В прошлый раз Кубок мира был проведен в 2016 году с участием сборных России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, сборная Европы и сборная Северной Америки до 23 лет.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Состав известен. Словакия или Россия восьмой участник. Остальные 7 команд известны
видел же рекламу при просмотре НХЛ что участники Канада, Сша, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Словакия, Швейцария.
Так что не нужно строить надежд на нашу сборную как участника
В 2016 году ещё и сборная Европы была, с Копитаром, Йози, Хоссой, Харой, Галаком...
Ответ ARoman91
И звезды СА с Макдэвидом, Маккинноном и К
Осталось узнать даты, до сезона или в феврале
