Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ

И, главное, все это без ФХР.

Большой вопрос в хоккее – участие России в больших турнирах десятилетия. До миланской Олимпиады-2026 еще есть время, но НХЛ планирует заехать в Европу с Кубком мира (последний раз проводили в 2016-м) за два года до игр, в 2024-м, и по составу участников нужно решать уже сейчас – при этом сборную России не взяли на ЧМ-2022, не возьмут на ЧМ-2023, и все это время, что самое страшное, не будут брать на Евротур.

Окей, ЧМ без Антона Слепышева теряет не так уж и много, но Кубок мира без Кучерова? Что это вообще такое?

На днях инсайдеры «Матч ТВ» поделились обнадеживающими, но в целом предсказуемыми раскладами: НХЛ возьмет на Кубок мира русских игроков и русских тренеров, которые играют / работают в Северной Америке (например, довольно неожиданно возник Сергей Брылин, он работает в штабе «Нью-Джерси») при этом ФХР останется за забором и не будет иметь к команде никакого отношения.

То есть: если турнир действительно будет таким, то мы увидим лучших наших игроков и не увидим пресс-подходов к Владиславу Третьяку, который объяснил бы, что третье место на таких турнирах – вполне себе приемлемый результат.

Если все получится, КМ-2024 будет грандиозным событием

Меня смущает вопрос с оставшимися двумя участниками турнира – на кубках мира НХЛ по традиции испытывает проблемы с тем, кого именно подключать к большой шестерке и в 2016-м появление сборной Европы выглядело довольно экстремально – но и сам факт проведения такого соревнования сейчас выглядит грандиозно. По ряду причин современный хоккей перешел на режим «один турнир с лучшими в десятилетие», поколение Панарина / Кузнецова / Тарасенко, по сути, на таком турнире сыграло только однажды, и каждая новая попытка сейчас ценна как никогда.

Турниры с лучшими игроками очень нужны хоккею, очень нужны зрителям, очень нужны самим игрокам, этих турниров не хватает и должно быть только лучше; и лучше бы, чтобы их организовывала не ИИХФ – есть ощущение, что международная федерация этого просто не умеет.

Кажется, НХЛ не настроена отказываться от русских игроков

К предположению о том, что сборная России все-таки сыграет на КМ-2024 можно относиться как к чуду (вау, нас пустили!), но на самом деле – так ли много удивительного в том, что НХЛ постарается не вычеркивать никого из своих игроков и из списка участников турнира, который сама же и проводит? Панарин, Кучеров, Кузнецов и даже Овечкин (состав обсудим ниже) вполне буднично готовятся к сезону, контракты с ними не расторгают и вообще нет никаких проблем с тем, чтобы россияне играли в НХЛ (спорт без политики?); почему для Кубка мира в этом смысле должно быть сделано какое-то исключение?

Так что русские на КМ-2024 – это не какой-то шаг доброй воли со стороны НХЛ, это просто продолжение той же самой политики полного игнора решений ИИХФ (уверен, что случись Кубок мира в 2020-м, Женя Кузнецов сыграл бы там даже на фоне своей дисквалификации). Хоккей для лиги – это чистый бизнес, и это очень круто; политика не помешает классному шоу.

Есть вопрос с тренерами, и кандидатура Сергея Брылина выглядит о-очень неожиданной; но надо понимать, что в России нет тренера, которого страна готова отправить на такое соревнование – мы видели это в октябре-2021. Никому не доверяют. Все не оправдали ожидание. Поэтому уж лучше Кубок мира откроет нам новое имя.

Сборная России без опеки ФХР

Это звучит, скорее, как хорошая новость – потому что слова про третьи места и хроническое отставание в количестве катков на душу населения уже исчерпали себя. И еще потому что тренерские амбиции Романа Ротенберга растут с каждым днем, и доступ ФХР к лучшим игрокам страны открывает для него прямой путь на скамейку нашей топовой сборной. Вы готовы увидеть Романа, выдающего установку Никите Кучерову? Я вот тоже нет.

Понятно, что реакция самой федерации будет очень нервной, но это возможное не-подключение к большому турниру – хороший повод вспомнить, зачем в принципе стране нужна специальная хоккейная организация. Разве для того, чтобы решить, кого из энхаэловцев взять в сборную? С этим может разобраться один менеджер.

Дело федерации – это развитие хоккея в масштабах страны, методики, программы, детско-юношеский хоккей, а не место в ложе на крупном турнире; билетами и гостиницами для игроков на Кубке мира будет кому заняться и без ФХР.

Возможный состав сборной России выглядит знакомо. И проблемы там все те же

Самое интересное – разумеется, наш состав. Его начинаешь собирать автоматически, как только слышишь про Кубок мира.

Начинаешь, доходишь до позиции третьего центра (первые, допустим, Кузнецов и Малкин), плюешь и бросаешь это дело до следующего случая.

С центрами действительно проблема – даже если мы решаем закрыть позицию третьего центра Иваном Барбашевым (по идее, он должен быть четвертым), то остается пустой слот в четвертой тройке. И Яша Тренин, который способен ее закрыть, становится безальтернативным кандидатом.

Представьте, что будет, если кто-нибудь из них получит травму. Если кто-то проведет посредственный сезон. Если Малкин резко постареет. Ситуация и так спорная, а любой форс-мажор будет просто катастрофой.

Плохая новость в том, что центральных нападающих нет даже на подходе. Есть только смелые теории – например, о том, что Марат Хуснутдинов сделает сумасшедший рывок, переедет в НХЛ и станет там игроком основы. Или что Иван Морозов не просто выберется из АХЛ, а покажет какой-то совсем новый уровень. Или... боюсь, что даже в разделе смелых теорий больше ничего нет. Программа «Красная машина» работает как часы, но с центральными нападающими у нее проблема.

Нет проблем с крайними нападающими (хотя что будет, когда Панарин и Кучеров закончат с хоккеем, думать не хочется), есть прекрасный выбор на позиции вратаря и в целом набирается приличный набор защитников.

В таком варианте сборная России на КМ-2024 может и не будет главным фаворитом, но она точно будет полноправным его участником – и победа не будет выглядеть сенсацией. Все будет реально, осталось только дождаться самого турнира.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Szczerbowski / Stringer, Bruce Bennett, Martin Rose; East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP; РИА Новости/Алексей Куденко