Ларионов об Овечкине: «Еще поиграет, думаю. Александр очень важен для отношений между Россией и Америкой в плане спорта – это наш амбассадор в НХЛ»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением об Александре Овечкине и возможном завершении его карьеры в НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» заявил, что хочет посоветоваться с семьей после окончания текущего регулярного чемпионата. Его действующий контракт – до 30 июня 2026 года.
– Александр Овечкин закончит карьеру в НХЛ? Или все-таки останется?
– Думаю, что он еще поиграет. Сейчас очень много информации, но давайте дождемся решения Александра.
И не будем забывать, что он очень важен для отношений между Россией и Америкой в плане спорта. Овечкин – это наш амбассадор в НХЛ, – сказал Ларионов.
«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими»
Когда Овечкин завершит карьеру?4695 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
5 комментариев
Пусть играет еще и еще. Трудно без Ови представить НХЛ.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем