Ларионов об Овечкине: очень важен для отношений между Россией и Америкой.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением об Александре Овечкине и возможном завершении его карьеры в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » заявил , что хочет посоветоваться с семьей после окончания текущего регулярного чемпионата. Его действующий контракт – до 30 июня 2026 года.

– Александр Овечкин закончит карьеру в НХЛ? Или все-таки останется?

– Думаю, что он еще поиграет. Сейчас очень много информации, но давайте дождемся решения Александра.

И не будем забывать, что он очень важен для отношений между Россией и Америкой в плане спорта. Овечкин – это наш амбассадор в НХЛ, – сказал Ларионов.

