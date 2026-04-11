  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Металлург» победил «Торпедо» во втором матче серии (4:1) и ведет 2-0. ВидеоСпортс’’ показывал игру второго раунда плей-офф Fonbet КХЛ
ВидеоСпортс"
16

«Металлург» победил «Торпедо» во втором матче серии (4:1) и ведет 2-0. ВидеоСпортс’’ показывал игру второго раунда плей-офф Fonbet КХЛ

«Металлург» победил «Торпедо» в матче плей-офф Fonbet КХЛ.

«Металлург» одержал домашнюю победу над «Торпедо» (4:1, 2-0) во втором матче серии Кубка Гагарина.

Магнитогорцы забросили первыми: на 18-й минуте отличился Сергей Толчинский. Во втором периоде хозяева забили еще дважды, голы на счету Даниила Вовченко и Валерия Орехова.

В заключительном отрезке встречи «Торпедо» отыграло одну шайбу (гол у Игоря Гераськина), но «Металлург» на 56-й минуте восстановил перевес в три гола. Забил Александр Петунин.

ВидеоСпортс’’ показывал игру в прямом эфире.

Счет в серии – 2:0

Когда Овечкин завершит карьеру?4692 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoКХЛ
logoСпортс
logoТорпедо
logoМеталлург Мг
онлайны
logoВалерий Орехов
logoИгорь Гераськин
logoДаниил Вовченко
logoСергей Толчинский
logoАлександр Петунин
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Полное доминирование Металлурга.
Все по делу. Металлург делает выводы и работает над ошибками. Сегодня Магнитка смотрелась более сосредоточенной по сравнению с прошлым матчем)) радостно, идем уверенно к цели😎
Вперёд, Металлург🦊
Ну что. Металлургу только удачи! И победы!
Не по зубам магнитка Нижнему всё это похоже на открытую тренировку ММГ
Ожидаемо добавил Ммг во второй игре.
Как справедлива поговорка в спорте - Не забиваешь ты -забивают тебе и Толчинский подтвердил своим броском Это !
Ответ Огюст
Как справедлива поговорка в спорте - Не забиваешь ты -забивают тебе и Толчинский подтвердил своим броском Это !
Ещё говорят, что расступиться всей командой перед бросающим - тоже к беде
Удачи Торпедо 🙏🤞
Вторая, лично мне, принесла больше позитива, чем первая.
И дело не в счете, дело в действиях на площадке.
Более строго в обороне, меньше атаки ради атаки.
Так и продолжать! )
Вперед, родной Металлург! Серия очень интересная, приятно смотреть красивый техничный хоккей, а не боксерский поединок с Сибирью)))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем