«Металлург» победил «Торпедо» во втором матче серии (4:1) и ведет 2-0. ВидеоСпортс’’ показывал игру второго раунда плей-офф Fonbet КХЛ

«Металлург» победил «Торпедо» в матче плей-офф Fonbet КХЛ.

«Металлург » одержал домашнюю победу над «Торпедо » (4:1, 2-0) во втором матче серии Кубка Гагарина.

Магнитогорцы забросили первыми: на 18-й минуте отличился Сергей Толчинский . Во втором периоде хозяева забили еще дважды, голы на счету Даниила Вовченко и Валерия Орехова .

В заключительном отрезке встречи «Торпедо» отыграло одну шайбу (гол у Игоря Гераськина ), но «Металлург» на 56-й минуте восстановил перевес в три гола. Забил Александр Петунин .

Счет в серии – 2:0