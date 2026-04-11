Сиряцкого удалили за симуляцию в игре «Металлурга» с «Торпедо». 19-летний защитник упал после толчка клюшкой от Шавина
Защитника «Металлурга» Александра Сиряцкого удалили за симуляцию во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Торпедо» (4:1, третий период).
Эпизод произошел в начале третьего периода. Игрок магнитогорского клуба толкался с форвардом Никитой Шавиным на пятачке. Когда шайба покинула зону «Металлурга», Шавин толкнул оппонента клюшкой, и тот упал.
Арбитры наказали Шавина двухминутным удалением за толчок клюшкой, Сиряцкому дали две минуты за симуляцию.
Когда Овечкин завершит карьеру?4695 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
судьи упустили момент, в результате которого белый начал окучивать защитника ММг, а тот не нашёл ничего лучше как дорисовать.
реально мог на 2+2 уехать, пожалели судьи.