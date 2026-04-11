Сиряцкого удалили за симуляцию в игре «Металлурга» с «Торпедо». 19-летний защитник упал после толчка клюшкой от Шавина

Сиряцкого удалили за симуляцию в игре «Металлурга» с «Торпедо».

Защитника «Металлурга» Александра Сиряцкого удалили за симуляцию во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Торпедо » (4:1, третий период).

Эпизод произошел в начале третьего периода. Игрок магнитогорского клуба толкался с форвардом Никитой Шавиным на пятачке. Когда шайба покинула зону «Металлурга », Шавин толкнул оппонента клюшкой, и тот упал.

Арбитры наказали Шавина двухминутным удалением за толчок клюшкой, Сиряцкому дали две минуты за симуляцию.