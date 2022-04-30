Смутные времена.

Ну что, вот мы и подобрались к главному. Тренеру ЦСКА.

Я уже много раз пересказывал этот сюжет. Шло лето-2021. Тренером армейцев числился Игорь Никитин. За пару недель до старта предсезонки ударила молния: совет директоров уволил Никитина и назначил главным тренером, барабанная дробь, Сергея Федорова.

Так топ-клуб страны возглавила 51-летняя легенда, которая ни разу в жизни не заявляла о тренерских амбициях. В одном из первых интервью он сказал, что узнал про назначение всего за несколько дней.

И не было в России человека, который горел бы от этой перестановки ярче меня.

Я до сих пор не понимаю, как вообще это возможно. В сложившейся конкурентной индустрии с огромными (как заявляется, по крайней мере) традициями на ключевой пост в одной из самых мощных организаций встает человек вообще с нулевым опытом – и невыясненной мотивацией.

Федоров мой любимый игрок ever, но как такое может вообще происходить?

Я помню, какую чушь мне отвечали в комментариях: «а я верю, что у него получится!», «но ведь Федоров был великим игроком!» – и понимаю, что сейчас на улицах этих людей начался праздник. Ну вот! Мы же говорили! Все получилось!

Ты просто ничего не понимаешь, а мы понимаем все!

То, что я ничего не понимаю, не секрет – наоборот, я при каждом удобном случае это повторяю сам, особенно у себя в телеграме.

Но давайте подумаем трезво: о чем вот эта победа Федорова?

Разве она о тренерском таланте? Она об испытаниях, преодоленных неопытным тренером?

Давайте прикинем что это за испытания? В какой момент этого плей-офф ЦСКА – довольно несовершенной команде – было тяжело? С «Локомотивом»? С «Динамо»? Может быть, против СКА?

По моим ощущениям, сложно ЦСКА было в финале – на том отрезке, когда «Магнитка» выглядела однозначным чемпионом. Потом снова стало легко.

Безусловно, в этом есть и достижения Федорова и его штаба, но разве это достаточные испытания? Разве половина побед ЦСКА не объясняется его эксклюзивным доступом к игрокам и ресурсам, на которые этих игроков можно оплачивать?

По-моему, все именно так. И даже составы ЦСКА и «Магнитки» я бы не считал прям совсем равными – потому что собраны они в разных условиях. В очень разных условиях.

Доля тренерской работы в успехе ЦСКА-2022, безусловно, есть, но в ней не меньше других обстоятельств, которые делают сам турнир, саму КХЛ вообще неконкурентной лигой. Тут почти все решает, где ты – если в «Спартаке», то твой потолок первый раунд. Если в Казани – значит ты фаворит (по карьере Знарка это очень заметно).

С ЦСКА все ясно и без тренера – потому что у него почти нет конкуренции. Никитин, Федоров – не так важно. Поэтому и можно назначить в принципе любого человека: у него практически нет работы. Ему почти не будет сложно. За него уже все сделано.

До того, как получить возможность поработать с Никитой Кучеровым – лучшим хоккеистом современности – Джон Купер работал тренером в районе десяти лет. Федоров и Ротенберг получили лучших сразу же, им просто сразу дали топовые посты. Готовы ли они? Что они могут дать игрокам? Не важно.

Как в этих условиях мы хотим вырастить тренера, готового работать с Никитой Кучеровым – для меня загадка.

Фото: globallookpress.com/Daniel Felipe Kutepov; РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Овчаров