Он 60 лет делал легендарные спортивные фото. В объективе – Мохаммед Али, Пеле и величайшая игра в истории НФЛ

Вы могли не слышать о нем, но точно видели его фотографии. В конце декабря легендарный нью-йоркский фотограф Нил Лейфер отметил 80-летний юбилей. Больше полувека он фиксировал главные моменты в истории американского спорта.

Когда в 2012-м Sports Illustrated выбрал 100 величайших спортивных фотографий всех времен, Лейфер забрал два места в топ-10, в том числе первое.

Лучшее фото в истории спорта было сделано в Хьюстоне (штат Техас) 14 ноября 1966 года: на нем Мохаммед Али празднует образцовую защиту титула, нокаутировав Кливленда Уильямса.

Это любимое фото и самого Лейфера – единственное, которое он хранит у себя в комнате. А ведь он сделал огромное количество культовых снимков.

Больше 200 его фотографий оказывались на обложках Sports Illustrated, Time и People, а в боксе его наследие оказалось настолько велико, что в 2014-м Лейфера вместе с чемпионами Феликсом Тринидадом и Оскаром Де Ла Хойей ввели в Международный зал славы. Он стал первым фотографом, которого избрали в профессиональный спортивный зал славы.

Вот как он к этому шел.

Учился фотографии в одной школе с Кубриком. В 16 лет продал первые кадры Sports Illustrated, а уже в 19 снял обложку

Лейфер родился в Нью-Йорке 40-х – он рос в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена, который в то время был иммигрантским, рабочим районом с высоким уровнем преступности. Отец Нила работал на почте, мать – продавщицей нижнего белья. С фотографией Нил познакомился в 13 лет – в местной некоммерческой организации Henry Street Settlement, которая помогала иммигрантам и предлагала бесплатные занятия для бедных детей района.

Лейфер рассказывал, что в этом же клубе по интересам фотографией занимался молодой Стэнли Кубрик (Нил на 14 лет младше) и еще несколько будущих фотографов Sports Illustrated. Кубрик перед великой режиссерской карьерой устроился в журнал Look и фотографировал бокс.

«Это одно из тех мест, предназначенных для увода детей подальше от улицы, подальше от неприятностей, – вспоминал о Henry Street Settlement Лейфер. – Не то чтобы я был потенциальным членом банды или наркоманом, это, конечно, было не очень вероятно, но это был сложный район. Бедность, наркотики – дети здесь могли попасть в неприятности и уйти в криминал.

А в этом месте они занимали себя вечерами. Там был тренажерный зал, где вы могли заниматься спортом, что было моей первой любовью. Можно было научиться играть на инструменте, танцевать, шить. И была фотогруппа. Дети в Нижнем Ист-Сайде не могли позволить себе камеру или пленку, но Kodak и фотолаборатория журнала Life жертвовали в эту организацию необходимые нам вещи».

В подростковом возрасте Нил чистил обувь за деньги, а затем устроился доставщиком бутербродов. Вскоре накоплений хватило на первую камеру.

«Я начал снимать спортивные фотографии, потому что они сочетали в себе две вещи, которые мне нравились» , – говорил Лейфер о любви к спорту и фото. Первый успех пришел к нему в день 16-летия. Вместо личного праздника он отправился на стадион, чтобы заснять лучшие моменты чемпионской игры НФЛ 1958 года. Эта игра впоследствии станет легендарной, но для начала Нилу нужно было как-то попасть на стадион. Помогла смекалка:

«Тогда я не мог позволить себе даже самый дешевый билет на игру «Джайентс». Да и потом, какие хорошие фотографии можно сделать с трибун? В начале того сезона я узнал, что каждое воскресенье армейский госпиталь ветеранов привозил на игры от 40 до 70 людей в инвалидных колясках. У них не хватало помощников, которые бы помогали ветеранам добраться до нужного места.

В конце 50-х не было правил, которые бы делали стадионы доступными для инвалидных колясок. Единственное место, куда вы могли подкатить их, прямо вдоль поля. Это выводило меня на поле, поэтому я волонтерил каждую неделю».

Лейферу повезло – в момент, когда заносился победный тачдаун, он находился в нужном месте. И свой шанс не упустил – несколько кадров момента Нил тут же продал Sports Illustrated.

Считается, что именно этот матч запустил американский футбол на вершину популярности в США. Основная причина – игра транслировалась по ТВ и получилась максимально зрелищной – это был первый матч плей-офф НФЛ, исход которого решился после овертайма. «Балтимор Колтс» победили «Нью-Йорк Джайентс» 23:17, а матч вошел в историю под названием «Величайшая игра, которую когда-либо играли». Этот статус подтвердили в 2019 году, когда общенациональным опросом 66 представителей медиа матч признали лучшим за первые 100 лет лиги.

Лейферу эта игра, по сути, запустила карьеру. Так началось его многолетнее сотрудничество со Sports Illustrated, а уже в 19 лет ему доверили первую обложку.

Еще один великий снимок Лейфера: на нем Али нокаутирует Листона. Тогда он не попал даже на обложку

«Что отличает по-настоящему хорошего фотографа от обычного, так это то, что когда что-то происходит – когда вам везет – вы это не пропустите», – делился Лейфер в интервью Los Angeles Times. – Я не пропустил».

Везение в сочетании с мастерством – слагаемое каждой великой фотографии. Вот, например, культовый снимок 1965 года, когда Мохаммед Али нокаутирует Санни Листона.

Обратите внимание на пожилого мужчину между ног Али. Это Херб Шарфман – старший коллега Лейфера из Sports Illustrated. Он занял место у судейского столика, посчитав, что эта позиции более выигрышная. А 22-летнего Нила отправил на противоположную сторону.

«Неважно, насколько хорош был Херби в тот день, – вспоминал Лейфер. – Он был не в том месте».

Еще одно верное решение Нила – снимать в цвете, что было редкостью по тем временам. Слева от Лейфера сидел еще один фотограф, Джон Руни из AP, который сделал похожее фото.

Но кто теперь помнит этот черно-белый кадр?

Впрочем, снимок Лейфера тоже не сразу получил известность. В тот вечер он сделал три отличных кадра, поэтому это фото отправилось только на четвертую страницу Sports Illustrated.

«У меня никогда не будет такой ночи, – вспоминал Нил. – Бой длился две минуты и восемь секунд, и я получил три отличные фотографии».

Лейфер отмечает – признание величия фотографии во многом зависит от героя: «Вы должны понимать, что многие фото не ценятся, когда они только сделаны. Лучшие примеры – это две мои самые известные фотографии: Али-Листон и Али-Уильямс.

Несколько лет назад британская газета Observer опубликовала статью, в которой перечислила 50 величайших спортивных фотографий всех времен. Я был рад видеть, что Али-Уильямс занял первое место, а Али-Листон – второе. Когда Sports Illustrated собрал величайшие спортивные фотографии, они поместили кадр с Али-Листоном на обложку.

Но позвольте мне рассказать вам об этих двух фото. В 1965 году, когда я заснял бой Али-Листон, проводился конкурс на «Фото года». Time, Life, Sports Illustrated, с которыми я сотрудничал, часто выигрывали всевозможные награды. Мы подали Али-Листон. И знаешь что? Кадр, который позднее признавали фотографией века, не занял ни первое, ни второе, ни третье место. Он даже не попал на обложку Sports Illustrated в неделю боя!

Как получилось, что сегодня фото считается величайшим? Почему? Все просто – репутация Али росла, и фотография росла вместе с ней. Именно так люди хотят помнить Мохаммеда Али – в еголучшем виде. Али-Уильямс в следующем году – я думал, что это уверенный победитель всевозможных наград. Но он тогда тоже не занял никакое призовое место.

Конечно, бывают исключения. Но обычно фотографии не часто ценятся в момент, когда они сделаны. Был бы Али-Листон так же известен сегодня, если бы это были два бойца, о которых вы никогда не слышали? Я так не думаю».

Бой Али-Листон вдохновил Лейфера на лучшее спортивное фото в истории – то самое, из поединка Али-Уильямс

Как мы помним, за две минуты боя Али-Листон Лейфер сделал три отличных фото. Среди них и снимок сверху, куда он установил камеру и щелкнул в нужный момент с помощью специального спускового крючка на шнуре. Эксперимент удался – в следующем году этот же ракурс позволит ему сделать фото, которое позднее будет признаваться величайшим в истории спорта.

Слева – нокаут Листона в 1965-м, справа – нокаут Уильямса в 1966-м.

«Самое важное в этой картине – это то, что она дала мне идею, чтобы я еще более успешно использовал ее год спустя», – говорил Лейфер.

Снова помогло стечение обстоятельств: правильная конструкция зала, лежащий на спине Уильямс, и, конечно, мастерство фотографа. Сейчас такой кадр повторить практически невозможно – хотя бы потому, что современный настил ринга уже не однотонный, а утопает в пестрой рекламе.

В 1974 году Лейфер попытался повторить трюк во время «Грохота в джунглях» – боя Али с Джорджем Форманом в Африке. Но из-за другого соотношения высоты и площади ринга кадр не получился настолько же выразительным, как в 1966-м.

Ловите еще 13 знаковых фото Лейфера – от бейсбола и баскетбола до гимнастики и тяжелоатлета Алексеева

В топ-100 лучших спортивных фотографий по версии Sports Illustrated вошло сразу 16 снимков Лейфера. Два снимка с Али и победный тачдаун из 1958-го мы уже показали, а вот 13 остальных фото. Приготовьтесь, там много моментов, понятных больше американскому зрителю.

8 марта 1965 года. Питчер «Сан-Франциско Джайентс» Хуан Маричал, который был известен броском с одним из самых высоких поднятий ног в истории высшей лиги.

14 января 1968 года. «Грин-Бэй Пэкерс» несут тренера Винса Ломбарди после победы в Супербоуле.

Январь 1977 года. Данк одной рукой от нападающего «Филадельфии 76» Джулиуса Эрвинга.

10 апреля 1961 года. Президент Джон Кеннеди и вице-президент Линдон Джонсон в день открытия бейсбольного чемпионата на стадионе в Вашингтоне.

8 декабря 1974 года. Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джо Намат слушает в наушники тренеров во время грязной (в прямом смысле этого слова) игры против «Баффало Биллс».

2 августа 1976 года. Румынка Надя Команечи завершает сальто во время летних Олимпийских игр в Монреале. Она выиграла три золота на тех Играх и стала первой гимнасткой, которая получила все высшие баллы в олимпийском гимнастическом соревновании.

28 сентября 1969 года. Лайнбекер «Чикаго Беарз» Дик Баткус, которого Sports Illustrated назвал «самым страшным человеком в игре» во время матча против «Кардиналс». В конце того сезона Баткуса признали оборонительным игроком года NEA NFL.

29 ноября 1964. Джим Браун прокладывает путь через оборону «Филадельфии».

Январь 1969 года. Советский тяжелоатлет Василий Алексеев завершает подъем штанги. Алексеев установил 80 мировых рекордов между 1970 и 1977 годами, выиграл две Олимпиады, по 8 раз брал золото чемпионатов мира и Европы.

16 июня 1972 года. Звезда «Питтсбург Пайретс» Роберто Клементе отслеживает мяч от питчера «Сан-Диего Падрес». Сезон-1972 стал последним для Клементе – он погиб в авиакатастрофе в декабре того же года.

9 июня 1973 года. Рон Теркотт смотрит через плечо на конкурентов во время забега Belmont Stakes. Его лошадь Секретариат выиграет гонку с самым быстрым временем и самым большим отрывом для победителя в истории.

9 ноября 1963 года. Квотербек ВМС Роджер Стаубах радуется во время победы над «Мэрилендом».

16 октября 1968 года. Американские спринтеры Томми Смит (в центре) и Джон Карлос (справа) на олимпийском подиуме в Мехико. Во время исполнения американского гимна они опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках – в знак протеста против расизма в США.

Смит, золотой медалист в беге на 200 метров, и Карлос, бронзовый призер, за такое политическое высказывание были исключены из команды.

Сначала вышел за пределы спорта, а потом и фотографии: снимал Рейгана, Фиделя Кастро и папу римского

Лейфер работал на 16 Олимпиадах (7 зимних и 9 летних), четырех ЧМ по футболу, бесчисленном количестве Супербоулов и титульных боев в супертяжелом весе. Наследие настолько богатое, что он опубликовал 17 книг, 9 из которых – это коллекции его спортивных фотографий.

Пеле, Майкл Джордан, Майк Тайсон, Том Брэди, Тайгер Вудс – все они попадали в объектив Лейфера.

Особое место в творчестве Лейфера занимает Мохаммед Али – он работал на 35 его боях и еще множество раз снимал его фотосессии.

«Было бы справедливо сказать, что моя карьера не сложилась бы так, если бы мне не повезло, что Али так часто был моим героем», – скромно признавался сам Лейфер.

С 1978 года фотограф вышел за пределы спорта и снимал самые разные обложки для Time.

Среди его работ – фото президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Фиделя Кастро, актеров Берта Рейнольдса и Клинта Иствуда, визит Папы Иоанна Павла II в Америку и празднование столетия Статуи Свободы.

В последние десятилетия Лейфер все больше отходил от фотографии, концентрируясь на кино. Он стал режиссером и продюсером фильмов, хотя и не таких успешных, как его фотографии.

Любовь к фото, кино и боксу соединилась для Лейфера еще в 1978-м, когда он на съемочной площадке «Рокки 2» фотографировал Сильвестра Сталлоне.

Сейчас гостиная Лейфера на Манхэттене переполнена известными фотографиями, но чужими.

«Это единственное мое фото, которое висит в этой комнате», – говорит он о том самом кадре сверху, на котором Али нокаутирует Уильямса. – Без сомнения, она моя любимая, потому что в отличие от кадра с Листоном, когда мне повезло, идея этого снимка родилась у меня в голове».

Фото: Neil Leifer/Sports Illustrated, Time, People; East News/AP Photo/Alex Menendez