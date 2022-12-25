Самые культовые бутсы в истории ЧМ: шнурки Пеле, «хищники» Зидана, яркие «меркуриалы» Роналдо

Чемпионат мира – это лучшая витрина не только для ярких форм. Обычно под турнир производители презентуют новые модели бутс – и иногда сотрудничество получается настолько успешным, что навсегда остается в нашей памяти.

Например, долгожданная победа Аргентины точно обессмертит эти бутсы Лео Месси – к тому же это отсыл к его обуви с другого чемпионата мира.

Ловите подборку самой легендарной и запомнившейся обуви с полей ЧМ.

Puma King (с 1970-го)

Кто носил: Пеле, Эйсебио, Йохан Кройфф, Диего Марадона, Лотар Маттеус, Неймар

Поистине королевская обувь, вы только взгляните на список ее амбассадоров. История линейки началась с Эйсебио, который на ЧМ-1966 стал лучшим бомбардиром с 9 голами. Столько мячей португалец назабивал в бутсах Puma Wembley – предшественнике Puma King.

Два года спустя, на волне успеха, немецкий бренд создал Puma King. Именно эту модель на ЧМ-1970 хитро прорекламировал Пеле: перед финалом он попросил у судьи пару секунд, чтобы завязать шнурки – режиссер трансляции купился и вывел на экраны по всему миру крупный план бразильца и логотип Puma. В Puma King Пеле стал королем футбола – выиграл третий титул.

Четыре года спустя главным представителем Puma был уже Йохан Кройфф. Голландец так обожал фирму Рудольфа Дасслера, что отказался играть в форме сборной с тремя полосками adidas. Чиновникам из федерации пришлось выкручиваться и убирать одну полоску с футболки Кройффа. А Йохан с Puma King в итоге дошел до финала и стал лучшим игроком турнира.

«Рука Бога» Марадоны и его же гол века в ворота англичан на ЧМ-1986 – тоже сотворены в Puma King. На том чемпионате Диего выиграл титул – и, конечно, был признан лучшим игроком.

ЧМ-1990 – и в Puma King чемпионом стал уже Лотар Маттеус, после чего капитан немцев взял еще и «Золотой мяч».

Помимо легендарных игроков – Puma King это и еще новации. Немецкий бренд делал их легче конкурентов и в эру черных бутс пробовал добавлять цвет.

Нынешний главный амбассадор Puma тоже отметился с легендарой линейкой. В 2020-м King Platinum x Neymar стали первыми фирменными бутсами Нея после перехода к немецкому бренду.

Adidas Copa Mundial (с 1978-го)

Кто носил: Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Карл Хайнц-Румменигге, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Мирослав Клозе

Бутсы с таким названием не могли не попасть в эту подборку. Легендарный классический силуэт – три полоски на черном фоне. Линейка появилась еще в 1978 году, но оказалась крайне долговечной. Десятки немецких легенд футбола не представляли себя без этой классики аж вплоть до эпохи Мирослава Клозе – лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира (16 голов).

И когда все вокруг уже начали носить цветные бутсы – Copa Mundial не изменяла себе. Лишь в 2008-м adidas осторожно отошел от черного в этой модели – сделал белый с черными полосками.

Adidas Stratos 2000 (1986)

Эти бутсы запомнились после перфоманса Гари Линекера на ЧМ-1986, где он настрелял 6 голов. Затмить Марадону было нереально, но «Золотую бутсу» турнира англичанин забрал.

Кстати, Линекер до сих пор лучший английский бомбардир на ЧМ. У него 10 голов, тогда как у Кейна 6. Дополнительная мотивация для Харри проявить себя в Катаре. Он, кстати, играет в Nike.

Nike Tiempo (1994)

Кто носил: Ромарио, Паоло Мальдини, Эрик Кантона, Роналдиньо, Андреа Пирло, Сеск Фабрегас, Франческо Тотти, Серхио Рамос

В мир топовой футбольной обуви, наконец, ворвались американцы. Конечно, чемпионат мира в США – лучшая для этого возможность. Хотя силуэт Tiempo существовал еще с 1984 года, по-настоящему он получил известность именно после домашнего ЧМ. В финале того турнира их носили многие звезды, в том числе Ромарио и Мальдини.

А вот лучший бомбардир ЧМ-94 Олег Саленко должен был играть в Reebok, но по факту получилось не совсем так: «У сборной России был контракт с Reebok, а я первые две игры отыграл в бутсах adidas, которые переделали под Reebok. Отклеили адидасовские полоски и переклеили их под фирменные полоски Reebok, но на подошве-то было видно, что это adidas на самом деле. Это заметили, конечно, и последний матч я играл уже в Reebok».

Nike Mercurial (1998)

Кто носил: Роналдо, Тьерри Анри, Роберто Карлос

На следующий турнир Nike приготовил маленькую революцию – первые полностью цветные бутсы, которые удалось сделать популярными. После них черный начал вытесняться повсеместно – и сейчас его носят фанаты олдскула вроде Тони Крооса.

«Меркуриалы» стали иконой дизайна во многом благодаря Роналдо. Вы наверняка видели это культовое фото с финала ЧМ-1998, с которого в футболе началась эра цветных бутс.

Adidas Predator Accelerator (1998)

Кто носил: Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Алессандро Дель Пьеро, Патрик Клюйверт

А вот «предаторы» с самого начала заложили сильные визуальные традиции черного, красного и белого. Даже когда в моду вошли бутсы разных цветов, в линейке Predator главными оставались классические. Первое поколение Predator вышло еще в 1994 году и прогремело, потому что впервые на верхнюю часть обуви добавили резиновые пластины. Они должны были повысить способность игрока удерживать мяч даже в сырую погоду.

Постепенно дизайн приобретал все более узнаваемые черты, которые сейчас принято называть «ДНК «хищника». Перед ЧМ-1998 adidas создал одну из самых знаковых моделей в истории линейки. Изогнутые к шипам три полоски, полупрозрачная подошва и асимметричная система шнуровки (для более широкой ударной поверхности) помогли Зидану стать чемпионом мира на домашнем турнире.

Adidas Predator Mania (2002)

Кто носил: Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Рауль, Стивен Джеррард, Алессандро Дель Пьеро, Патрик Виейра, Михаэль Баллак, Хави

Самая культовая из линейки «хищников». В модели была масса новшеств – усиленная защита пятки и эластичный ремешок для фиксации откидного язычка.

Резиновые зубья, вокруг которых изначально строился дизайн «предатора», окончательно исчезли. Их заменил верх из кожи кенгуру. Возможно, значимость резиновых плавников была несколько преувеличена, но в первые годы они служили эффективным маркетинговым инструментом.

Nike Mercurial Vapor (2002)

Кто носил: Роналдо, Руд ван Нистелрой, Тьерри Анри

Версия, которая отчасти превзошла легендарный оригинал. А все потому, что помимо памятного дизайна, Роналдо в этих бутсах стал чемпионом мира и лучшим бобмадриром с восемью голами.

Бразилец носил на турнире две вариации Mercurial Vapor – знаменитая хромированная расцветка появилась только в полуфинале и финале.

Nike Total 90 II (2002)

Кто носил: Луиш Фигу, Пол Скоулз, Роберто Карлос, Франческо Тотти, Уэйн Руни

Преемники Nike Air Zoom Total 90 – название и революционный дизайн со смещенной вбок шнуровкой должны были обеспечить игроку комфорт на протяжении всех 90 минут.

Запуску второго поколения предшествовала мощная рекламнаях кампания – бутсы в итоге оказались на ногах многих звезд поколения.

Mizuno Wave Cup (2002)

Кто носил: Ривалдо

Обувь, которая была максимально связана с одним игроком. Японцы заполучили Ривалдо – и его успешное выступление позволило этой модели прочно ассоццироваться с бразильцем.

Adidas Predator Absolute (2006)

Кто носил: Зинедин Зидан, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Михаэль Баллак

Модель была выпущена в разных цветах, в том числе в специальной золотой версии для Зидана. Именно в этих бутсах француз эффектно завершил карьеру в финале ЧМ-2006.

Adidas Adipure (2010)

Кто носил: Тони Кроос, Хаби Алонсо, Найджел де Йонг

Та самая модель, которой хранит верность Кроос. Но запомнилась она по финалу ЧМ-2010, где ее носили многие игроки, в том числе Найджел де Йонг и Хаби Алонсо.

Испанцу пришлось вынести тот самый удар в грудь от голландца, за который Найджелу показали только желтую карточку.

Adidas F50 Adizero (2010)

Кто носил: Лионель Месси, Томас Мюллер, Арьен Роббен, Дани Алвес, Давид Вилья, Хамес Родригес

В этой обуви Мюллер и Хамес взяли «Золотую бутсу» ЧМ-2010 и ЧМ-2014 соответственно.

Предыдущие версии F50 появились еще в 2004-м и назвали их в честь 50-летия победы сборной Германии на ЧМ-1954. Тогда их носили Швайнштайгер, Дель Пьеро, Роббен, Ван Перси, но больше всего F50 ассоциируются с Месси. К ЧМ-2010 аргентинцу сделали фиолетовую расцветку, которая точно привлекала внимание. Через четыре года бутсы стали еще ярче.

А в Катаре он сыграл в Adidas X Speedportal Adizero+ – это ремейк тех самых бутс с ЧМ-2010.

Красиво!

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Mike King/Allsport, Lutz Bongarts/Bongarts, Rebecca Naden – PA Images, Laurence Griffiths, Martin Rose/Bongarts, Sandra Behne/Bongarts, Ian Walton; globallookpress.com/Oliver Berg; footyheadlines.com; soccerbible.com; maradonaboots.com; amazon.co.uk; neymarjr.com; REUTERS/Hannah Mckay