Боссы «Венеции» купили клуб в Греции – и завезли туда стиль. Знакомьтесь, «Афины Каллитея» 😍

В переводе с греческого – «красивый вид».

У «Венеции» много подражателей в эстетике, но этой осенью громче всех выступил малоизвестный клуб из второго греческого дивизиона. «Афины Каллитея» –это не слепое копирование, а попытка повторить успех от самих создателей.

Разглядываем формы: изящный воротник, минимализм, никаких спонсоров

«Каллитея» долго запрягала – домашний и выездной комплект клуб представил только в конце сентября. Зато получилось ворваться не только в греческие, но и в мировые футбольные медиа.

Все по законам нового жанра: вместо привычных и часто скучных снимков – фотосессия на фоне аутентичных улиц города. Забавно, что если «Венеция» открыла греческую модель Теописти Пурлиотопулу, то «Каллитея» ответила сотрудничеством с итальянкой Алисой Софией. Но и в Венеции, и в Афинах девушек снимал греческий фотограф Крис Контос.

Ниже – темно-синяя домашняя футболка клуба с воротником-поло.

Выездная форма – преимущественно белая с вертикальной полосой по центру. Сине-золотистая отделка присутствует также на рукавах и воротнике.

Никаких спонсоров – только Kappa и минималистичная эмблема клуба.

На днях подоспел третий комплект – он вдохновлен красно-сине-золотым флагом афинского района Каллитея, где базируется команда и в честь которого она и названа.

Кстати, «Каллитея» переводится с греческого очень символично – «красивый вид».

На фото – местный хип-хоп исполнитель Карим Калоко.

Президентом «Каллитеи» стал главный маркетолог «Венеции»: он сразу выдал лучший результат за 16 лет, а теперь переименовал клуб и визуально пересоздал

Как и в случае «Венеции», трансформация «Каллитеи» началась после прихода американских владельцев – причем частично одних и тех же. В августе 2021-го греческий клуб выкупили бывший владелец хоккейной «Аризоны» Эндрю Барроуэй (сейчас миноритарный акционер команды НХЛ), бренд-директор «Венеции» Тед Филипакос и член правления «Венеции» Джон Голдман.

Барроуэй получил контрольный пакет, а управлять клубом взялись братья Филипакосы: Тед стал президентом, а его брат и бывший футболист Петрос (в середине нулевых сыграл 6 матчей за «Олимпиакос») – вице-президентом.

Тед Филипакос

В свое время «Венеция» начала меняться после прихода новых инвесторов во главе с дерзким юристом Джо Такопиной – в 2015-м они подхватили клуб у бывшего мэра Химок Юрия Кораблина, когда команда проходила процедуру банкротства и перезапускалась в четвертом дивизионе. Среди инвесторов был и партнер нью-йоркской юридической фирмы Herrick, Feinstein LLP Джон Голдман, который в 2016-м пригласил в «Венецию» Теда Филипакоса.

С именем Теда связывают успешную трансформацию «Венеции», а теперь и «Каллитеи». Сначала он недолго поработал гендиректором итальянского клуба, но вскоре ушел в креатив – стал сооснователем нью-йоркского агентства Fly Nowhere, которое курировало в «Венеции» все, что связано с визуалом: от айдентики и шрифтов до фотосессий и продвижений новых комплектов в соцсетях. А затем Тед снова пришел в «Венецию», но уже на должность бренд-директора.

Филипакос хоть и родился в Нью-Йорке, но из-за греческого происхождения Афины всегда были для него важны. Теперь он работает на два города, что хорошо видно по его соцсетям.

В Греции американцы взялись за клуб, который никогда не добивался особых успехов. Он основан в 1966 году после слияния пяти местных команд. С тех пор «Каллитея» пять раз доходила до четвертьфинала Кубка, а в 2002-м впервые добралась до высшего дивизиона (на четыре года).

В первый же сезон с новыми владельцами «Каллитея» заняла второе место во второй лиге – это лучший результат команды за 16 лет. А этот сезон Филипакос начал с мощного ребрендинга. Для начала он позвал известную мюнхенскую дизайн-студию Bureau Borsche, которая занималась недавним ребрендингом «Венеции», а еще работала с «Интером», Nike, Apple, Balenciaga, Supreme и Баварской государственной оперой. Немцам поставили задачу создать современную визуальную идентичность клуба. И этой осенью изменения начались.

• «Каллитею» переименовали в более понятную для мира «Афины Каллитея».

• Клуб сменил устаревшую эмблему с щитом на лаконичные инициалы клуба АК, которые сплелись в единый силуэт. Такое лого хорошо смотрится на формах, которые тоже разработали в Bureau Borsche.

Синий и белый остались традиционными цветами, но заметно обновились. А еще греки добавили золотого – видимо, переняли у двоюродных братьев из «Венеции».

• В Афины также перенесли стратегию ведения соцсетей, которая имитирует эстетику глянцевых модных журналов. Вот как это выглядит у «Венеции».

А это «Афины Каллитея», которые списали практически точь в точь.

Вскоре перезапустят сайт (пока работает только магазин), который наверняка тоже будет похож на итальянский. Зачем что-то выдумывать, если есть рабочая формула?

«Это новый проект с другим подходом, – говорит Тед Филипакос. – Нам было бы обременительно приспосабливаться к представлениям, которые преобладают здесь. Визуальная коммуникация способна не только привлечь внимание, но и развеять предубеждения и открыть разум, чтобы мы могли рассказать собственную историю».

В «Венеции» Филипакос говорил, что у этого города есть уникальная история, которую можно рассказывать на весь мир – и не важно, играет команда в Серии А или в третьем дивизионе.

В Афинах у него не меньший простор для вдохновения. Команда играет в километре от Акрополя, на гербе района Каллитея изображен мифический персонаж Тесей, а 6-тысячный стадион команды носит прозвище «Эль-Пасо», так как построен на месте карьера (отсылка к спагетти-вестерну с Клинтом Иствудом «На несколько долларов больше», где были похожие кадры). О карьере до сих пор напоминает скала с северной стороны стадиона.

«Визуальный вид не поможет в достижении нашей соревновательной цели, а именно в переходе в высшую лигу, на чем мы сейчас сосредоточены. Но у нас есть еще одна миссия за пределами поля, – передает слова Филипакоса афинская газета Kathimerini. – У греческого футбола такие большие перспективы, но он нуждается в показательной трансформации. Наша небольшая презентация была хорошим началом, так как произошло нечто уникальное как в отношении продвижения греческого футбола в международных медиа, так и в отношении разнообразия аудитории, которая отреагировала в Греции: от фанатов до людей, мало или совсем не связанных со спортом.

Это всего лишь небольшой пример того, что можно сделать в греческом футболе, если мы все будем работать как партнеры и двигаться в современную эпоху».

Фото: akfc66.gr; commons.wikimedia.org/Texniths