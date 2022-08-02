На формах «Шальке» и «Нюрнберга» – эмблемы обоих клубов. Этой великой дружбе уже больше 40 лет

Красивая история.

«Шальке» и «Нюрнберг» совместно презентовали гостевые формы, подчеркнув особые отношения, которые сложились между двумя клубами. В новом сезоне команды будут играть на выезде в футболках с одинаковым дизайном, различаются лишь цвета (и, разумеется, логотипы).

Главная фишка комплектов – на них с помощью голограммы нанесены обе клубные эмблемы. В зависимости от угла просмотра можно увидеть то логотип «Шальке», то «Нюрнберга».

В левом нижнем углу футболки, сразу над голограммой, отпечатаны гербы городов. Тут у каждого клуба нанесен символ своего города.

«Уникальная дружба между «Шальке» и «Нюрнбергом» существует уже больше 40 лет, – прокомментировал директор гельзенкирхенцев по делам болельщиков Себастьян Бунткирхен. – Эта связь проявляется не только в совместном выпуске комплектов, но и в инновационных элементах двух футболок. Эти отдельные элементы делают обе формы уникальными и помогают отобразить историю отношений между «красными» и «королевскими синими».

«Шальке» и «Нюрнберг» уже играли в формах друг друга

В этот раз для клубов постарался adidas, но в 2019-м нечто похожее уже проворачивал Umbro, который в то время одевал обе команды.

Тогда «Шальке» и «Нюрнберг» запустили специальные комплекты дружбы: команды скопировали дизайн формы друг у друга, перекрасив их в свои цвета и заменив логотипы.

Так футболка «Нюрнберга» превратилась в джерси «Шальке».

И наоборот.

В получившихся комплектах команды сыграли между собой в Бундеслиге!

Вот это уровень взаимоуважения.

«С помощью этой формы мы отмечаем дружбу болельщиков наших клубов, – говорил директор «Шальке» по маркетингу Александр Йобст. – Поскольку они выпущены в ограниченном количестве, то имеют реальную коллекционную ценность для фанатов «Шальке» и «Нюрнберга».

Если клубы выпускают совместные игровые майки, то что говорить об обычном мерче. В клубных магазинах «Шальке» и «Нюрнберга» периодически появляются товары, обыгрывающие связь двух команд.

Откуда такая любовь? Есть несколько версий

Разные источники, в том числе официальный сайт «Нюрнберга», рассказывают об истории из 1980 года.

Все началось с Моники – фанатки «Нюрнберга», которая ездила за командой на выезды. Однажды поздно вечером она возвращалась из Менхенгладбаха на поезде и в какой-то момент прошлась по вагону в своем красном шарфе. По пути девушка наткнулась на парня в майке «Шальке» – и поначалу немного испугалась: ей рассказывали, что в Гельзенкирхене лютые ультрас.

Но ничего страшного не произошло: завязался разговор, вскоре к ним присоединился болельщик «Нюрнберга» Стефан – так они проболтали всю дорогу до Нюрнберга. Фан «Шальке» поехал дальше в Регенсбург, но сохранил контакт с Моникой – позднее они поженились. Легенда гласит, что на свадьбе отношения между фан-клубами сильно укрепились, а пара вместе до сих пор.

Есть вторая версия, которая не противоречит первой, а может ее дополнить. В сезоне-1980/81 часть болельщиков «Шальке» не успела на поезд после игры в Нюрнберге. Денег у гостей из шахтерского городка с собой больше не оказалось, но тут на помощь пришли местные фанаты.

И третья, наиболее приземленная легенда гласит, что болельщики объединились на фоне нелюбви к «Баварии». Нюрнберг – второй город региона Баварии после Мюнхена, поэтому между фанатами двух клубов обостренное соперничество. Тут все банально: однажды фаны «Шальке» помогли коллегам из «Нюрнберга» в разборках с мюнхенцами, после чего и зародилась крепкая дружба.

«Шальке» вернулся в Бундеслигу в Нюрнберге. Фаны обеих команд выбежали на поле и отпраздновали вместе

Уникальные отношения сохранились через десятилетия: фанаты «Шальке» ездят поболеть за «Нюрнберг», а на очных играх царит мир и доброжелательность.

Совместные перфомансы – обычное дело для таких матчей.

Как же красиво!

Так вышло, что в прошлом сезоне второй Бундеслиги команды встретились в последнем туре. «Шальке» к тому моменту уже обеспечил себе возвращение в Бундеслигу, но хотел победить в Нюрнберге, чтобы оформить чемпионство. И победил 2:1.

Надо ли говорить, что болельщики «Нюрнберга» не сильно расстроились? После матча вместе с гостями высыпали на поле. Радость за друзей выглядит так.

Теперь клубы вновь расходятся по разным дивизионам – как минимум на сезон.

Но дружба продолжается.

Фото: globallookpress.com/firo Sportphoto/Marcel Engelbrec, Bernd Feil/M.i.S, IMAGO/Bjoern Reichert, Franz Waelischmiller/SVEN SIMON, IMAGO/Sportfoto Zink, RHR-FOTO/imago sportfotodienst; FC Schalke 04; FC Nurnberg; Gettyimages.ru/Micha Will/Bongarts