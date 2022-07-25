Такого Сона вы вряд ли знали: свой бренд одежды, обложки глянца, магнит для рекламы – от лапши до банков

Не просто трудяга и скромник.

Сон Хын Мин на подъеме: взял «Золотую бутсу» АПЛ в прошлом сезоне и уже готовится разрывать в новом. Сон хорошо известен как мегапрофи с армейским воспитанием (про армию не шутка). И дисциплиной, привитой строгим отцом.

Но есть и другая сторона. Вингер «Тоттенхэма» очень популярен на родине, в Южной Корее. Корейские бренды выстраиваются в очередь, чтобы снять футболиста в рекламе и в несколько раз увеличить продажи (мы покажем примеры). Еще Сон – большой любитель моды. У него фэшн-контракты, а недавно он даже основал свой бренд.

Короче говоря, в ближайшие несколько минут познакомимся с другим Соном – не скромным трудягой, а звездой глянца, королем рекламы и супермодником.

Сон без ума от моды. Недавно стал послом Burberry

Задумывались, кого вы считаете самым модным/стильным футболистом? Чтобы чуть усложнить задачу, давайте забудем про Бельерина.

По версии британского GQ, Сон под первым номером входит в число 14 самых стильных игроков АПЛ. «Монстр под два метра, кромсающий «Арсенал», с идеальной прической и улыбкой с рекламного щита. Стиль Сона продуман. Особенно он предпочитает дорогие джинсы и свободные белые футболки», – пишет автор GQ Финли Ренвик.

Вообще да, в стиле Сона что-то есть. Как минимум в нем мало попсы вроде Гучи, мегаузких джинс, страз в стиле Погба и прочей шелухи. Давайте на конкретных примерах.

Вот Сон в коричневом пальто от Тома Форда и классическом стиле.

А тут необычные штаны от французского модельера Изабель Моран, клетчатые кеды Vans и футболка свободного кроя от парижского бренда Ami.

Еще один образ в штанах от Моран, свитере Ami и белых Vans.

Здесь хорошо скомпанованный спортивный лук в стиле оверсайз. Верх от Jacquemus, на ногах – кроссовки adidas.

«Думаю, очень важно хорошо выглядеть и одеваться. Моя любимая вещь – зимнее пальто. Мне нравится оставаться в тепле, когда холодно. Шорты, футболка и шлепанцы – моя одежда для лета», – говорил Сон в интервью GQ в прошлом году.

В другом интервью футболист характеризовал свой стиль как очень простой: «Мне нравится носить обычную футболку с джинсами. Когда иду на тренировку, люблю носить тапочки. То же и с моим образом жизни – он очень незамысловатый».

По словам Мэтью Одонохью, одного из боссов агентства, представляющего Сона, любовь к моде позволяет корейцу примагничивать фэшн-контракты. Недавно вингер «Тоттенхэма» стал послом английского бренда Burberry.

В июне прошлого года Сон снялся в рекламной теннисной кампании модного бренда Polo Ralph Lauren.

«Хорошо одеваться, а не просто гонять в футбольной форме, важно для того, как его воспринимают, – объясняет Одонохью. – Неслучайно после кампании с Ralph Lauren мы начали замечать повышенный коммерческий интерес к нему. Сон – любитель моды, поэтому неудивительно, что мы смогли сделать с Ralph Lauren и [брендом сумок] Tumi творческие кампании, которые были очень креативно сняты».

Открыл свой бренд одежды Nos7. Покупатели стояли в очередях по 3 часа

В июне Сон запустил собственный бренд одежды NOS7. За полмесяца до этого он в подходящий момент привлек к нему внимание, прилетев в Корею с «Золотой бутсой». На белой футболке хорошо читался логотип NOS. Сначала болельщики думали, что название – это слово Son в обратном порядке. Но оказалось, бренд называется Nothing, Ordinary Sunday («Ничего, обычное воскресенье»).

В ассортименте NOS футболки, свитшоты, шорты, кепка и комнатные тапочки (сейчас полный солдаут). Кепка стоит 47 тысяч вон (2 тысячи рублей), футболки по 73 тысячи вон (3200 рублей), худи по 137 тысяч (около 6 тысяч рублей). Все вещи, судя по всему, отражают модные предпочтения Сона – просто, на релаксе, без лишних рисунков, оверсайз.

17 июня на две недели открылся временный магазин бренда Сона в Сеуле. В первый день желающие по 3 часа стояли в очереди. А самые хитрые выставляли вещи на площадках для перепродажи, предлагая одежду в полтора-два раза дороже.

Мнения о качестве одежды разделились. Одни говорили, что все в порядке. По мнению других, вещи по критерию «цена-качество» не соотносятся. На ютуб-канале модного блогера Ronna сказали, что «резоннно заплатить около 70 тысяч вон за футболку мятного цвета, если ты поклонник Сона и поддерживаешь бренд», но «стежки и этикетка белой футболки не совсем соответствовали цене». С другой стороны, на канале похвалили качество толстовок.

В вещах Сона гоняют уже и знаменитости. Во-первых, он раздал одежду игрокам «Тоттенхэма». Во-вторых, в толстовке NOS в доме Сона не так давно позировал популярнейший южнокорейский актер Пак Со Джун.

Звезда глянца: бесконечные обложки модных журналов

Сон мегапопулярен в Южной Корее (на этой теме более подробно остановимся чуть дальше). А с учетом, что он еще и любитель моды, он постоянно попадает на обложки глянца. Трудно посчитать, на скольких обложках корейского GQ он был.

В прошлом году Сон попал на обложку авторитетного журнала Arena Homme+. Там позировал с петухом в руках.

На обложках модного журнала Elle Сон тоже часто бывал.

В Корее рекламирует все: от лапши до банков. И очень успешно (правда, прайс на рекламу заметно вырос)

Уже никого не удивишь тем, что футболисты зарабатывают на рекламе. Но с Соном немного другая история. Да, у него есть где-то 10 крупных рекламных контрактов с топовыми фирмами вроде adidas, Burberry, Gillette и Tag Heuer. Такая ситуация вполне типична для популярного футболиста.

Но интереснее взглянуть на культ Сона в Южной Корее, в том числе рекламный. Порой его называют чуть ли не самым популярным человеком в стране (хотя чисто по соцсетям вингер уступает некоторым актерам, музыкантам и поп-звездам). При этом Сон постоянно мелькает по корейскому ТВ, рекламируя самые разные товары: от супов и лапши до банков.

Вот, к примеру, Сон рекламирует суп «Бибиго» от компании CJ Cheiljedang. У него также есть контракт с продуктовой фирмой Nongshim, игрок «Тоттенхэма» рекламирует лапшу быстрого приготовления.

В 2019 году Сон снялся в рекламе мороженого Super Con от компании Binggrae. Ролик, где футболист танцует под въедливую мелодию, разлетелся по всему миру. А продажи мороженого, по словам производителя, с ходу выросли в два раза. И на 80% по итогам года, если сравнивать с предыдущим.

Корейский производитель шампуней TS Trillion тоже доволен работой с Соном. Как утверждает представитель компании, футболист сильно поднял узнаваемость шампуня, люди ассоциировали бренд с ним. Рекламный контракт был на три года и «миллиарды вон» (1 миллиард вон = 44,1 миллиона рублей). Но недавно TS Trillion прекратил сотрудничество с Соном. Причина простая: у вингера заметно выросли гонорары (особенно на фоне «Золотой бутсы»), и теперь компания не потянет спонсорский контракт.

Корейский фастфуд Lotteria до июня размышлял, стоит ли продлевать контракт с Соном. «Его гонорар подскочил так высоко за последние несколько месяцев, что мы все еще думаем, нанимать его или нет», – говорил представитель компании. Но в итоге решили продлить. В 2021-м после рекламы фирменного гамбургера и корейской говядины с Соном продажи выросли на 20%.

В Корее у Сона есть и более крупные рекламодатели. Например, банк KEB Hana (в 2018 году на фоне ЧМ рекламный ролик с футболистом собрал 10 миллионов просмотров всего за месяц).

«Рекламная ставка Сона одна из самых высоких в Корее. Но если он продолжит побеждать, ему будут звонить и звонить», – говорил источник, знакомый с ситуацией на рынке. По словам другого неназванного южнокорейского маркетолога, у Сона «яркий и здоровый имидж, поэтому все бренды и компании хотят сотрудничать с ним».

Интересно еще, что большую часть рекламы для корейского рынка Сон снимает в основном в межсезонье, турне и отпусках. При этом отец футболиста, сопровождающий его, просит занимать время сына по минимуму. Модель Джозайя Вебстер, работавшая с Соном в рекламе острой лапши Shinramyeon, рассказала о молниеносном съемочном процессе, отец просит режиссеров поторопиться со съемками. Поэтому Сон находился на съемочной площадке минимально возможное время, все снимали за пару дублей. Сам футболист был расслаблен и шутил.

Чтобы стать чуть глобальнее, Сон подписал контракт с агентством CAA Sports из Лос-Анджелеса. «У него было много отличных сделок в Корее, его популярность быстро становилась глобальной, поэтому мы хотели максимально увеличить это», – говорил Одонохью в интервью SportBusiness. По его словам, на Сона такой спрос из-за качеств, которые тот излучает: профессионализм, дисциплина, скромность и семейность.

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В прошлом Сон встречался с корейскими поп-звездами Бан Мин А и Ю Со-Юн, но сейчас у него нет девушки. По совету отца футболист не планирует жениться, пока не завершит игровую карьеру: «Я согласен с отцом. Когда ты женат, семья выходит на первый план, жена и дети, только потом футбол. Мне важно, чтобы, пока я играю на топ-уровне, футбол оставался главным. После окончания карьеры, ну или там в 33-34 года, впереди по-прежнему будет долгая семейная жизнь».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; instagram.com/sonheungminstyles; nos7.com/lookbook