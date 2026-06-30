Появилось видео нападения толпы марокканцев на полицейских-мотоциклистов в Гааге.

В социальных сетях распространяются видео беспорядков, вспыхнувших в Гааге после победы сборной Марокко над Нидерландами на ЧМ-2026 .

Марокканцы выбили нидерландцев на стадии 1/16 финала (1:1, 3:2 по пенальти).

В Гааге на улицы вышли сотни людей – сначала они праздновали победу своей команды, но затем ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила водометы для разгона разбушевавшейся толпы.

Журналист Оуэн О’Брайен опубликовал видео, на котором группа людей нападает на полицейских-мотоциклистов. Правоохранители пытались остановить скутер, однако были вынуждены отступить ради собственной безопасности.

На кадрах видно, как в сотрудников полиции бросают различные предметы, а один из участников беспорядков подбегает к мотоциклисту и пытается ударить его ногой.