  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Появилось видео нападения толпы марокканцев на полицейских-мотоциклистов в Гааге

Видео
0
Появилось видео нападения толпы марокканцев на полицейских-мотоциклистов в Гааге
Появилось видео нападения толпы марокканцев на полицейских-мотоциклистов в Гааге.

В социальных сетях распространяются видео беспорядков, вспыхнувших в Гааге после победы сборной Марокко над Нидерландами на ЧМ-2026.

Марокканцы выбили нидерландцев на стадии 1/16 финала (1:1, 3:2 по пенальти).

В Гааге на улицы вышли сотни людей – сначала они праздновали победу своей команды, но затем ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила водометы для разгона разбушевавшейся толпы.

Журналист Оуэн О’Брайен опубликовал видео, на котором группа людей нападает на полицейских-мотоциклистов. Правоохранители пытались остановить скутер, однако были вынуждены отступить ради собственной безопасности.

На кадрах видно, как в сотрудников полиции бросают различные предметы, а один из участников беспорядков подбегает к мотоциклисту и пытается ударить его ногой.

Верите в честность Алжира против Австрии?29718 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер журналиста Оуэна О’Брайена
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoболельщики
видео
logoСборная Нидерландов по футболу
logoпроисшествия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
так вот где настоящая столица Марокко
Показали кто в доме хозяин
Такие новости уже стали обыденностью.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
План Кумана – трусость. Марокко по делу прошло дальше
27 минут назад
Анри о схеме Кумана с 5 защитниками: «Вы, по сути, сказали, что боитесь Марокко. Я был очень удивлен, обычно Нидерланды так не играют»
сегодня, 10:48
Нидерланды – феномен ЧМ. 16 лет без поражений – и ни одного финала
сегодня, 10:15
Тренер Марокко после победы над Нидерландами в 1/16 финала ЧМ: «Нас никто не остановит, если мы будем играть так, как умеем. ЧМ-2022 изменил менталитет команды»
сегодня, 09:35
Куман о серии пенальти с Марокко: «Нидерланды не реализовали 3 из 5 – это просто неприемлемо. Вербрюгген забил сам себе – если и такие моменты против вас, то все кончено»
сегодня, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором
35 секунд назад
Германия сделала 55 подач в матче с Парагваем – рекорд плей-офф ЧМ. Точных – 10
8 минут назад
Мостовой о вылете Германии с ЧМ-2026: «Нагельсманна сделали какой-то звездой. Он главная проблема. Хамовитое лицо, которое строит из себя футбольного человека. Никогда им не будет»
22 минуты назад
«МЮ» открыт к возвращению Рэшфорда. Форвард готов начать предсезонку с Кэрриком
37 минут назад
«Интер» объявил об уходе 37-летнего Зоммера после истечения контракта. Вратарь выиграл 4 титула с клубом за 3 сезона
52 минуты назад
Куман о будущем в сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2026: «У меня есть мысли, но пока не буду ими делиться»
сегодня, 11:02
Анри о схеме Кумана с 5 защитниками: «Вы, по сути, сказали, что боитесь Марокко. Я был очень удивлен, обычно Нидерланды так не играют»
сегодня, 10:48
Гюндоган об отмененном голе Та: «Что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Не стали бы менять решение»
сегодня, 10:24
Маттеус против продолжения работы с Нагельсманном: «Еще не понимаю – зачем семьи были там с начала ЧМ? Поездки, бронь отелей – это обсуждалось в команде, все были недовольны»
сегодня, 10:12
Кокорин о фото в футболке с принтом, где он в наручниках в суде: «Ностальгии по тем временам нет, вспоминаю ту историю со смехом. Соболев в комментах? Часто подкалываем друг друга»
сегодня, 09:55Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» и бразилец Ногейра из «Сабаха» подписали контракт на 2 года («РБ Спорт»)
сегодня, 10:57
Тренер Чехии Коубек ушел в отставку после невыхода сборной в плей-офф ЧМ-2026. Он обвинил медиа в кампании против него, основанной на «вымысле и полуправде»
сегодня, 10:40
Хуммельс о вылете Германии: «Надо принимать решения по игрокам в районе 30 лет. Ни одного сильного турнира после Евро-2016 – это не случайность»
сегодня, 10:20
Товарищеский матч. ЦСКА сыграет с «Шинником»
сегодня, 10:07
Клопп о вылете Германии с ЧМ-2026: «Существует 500 тысяч способов выиграть матч – нужно найти один. Через три месяца снова будем восхищаться Виртцем и Мусиалой, но не сейчас»
сегодня, 09:37
Ван дер Варт о решении Кумана сыграть в 5 защитников: «Ты хорошо справляешься, но что произошло в голове, что заставило сыграть по-другому с Марокко? У Де Йонга худший матч»
сегодня, 09:24
Нойер о вылете Германии в 1/16 финала ЧМ в его последнем матче за сборную: «Ужасно обидно, что все закончилось именно так»
сегодня, 09:18
Пер Мертесакер: «Великая футбольная держава Германия должна задуматься – мы проиграли худшей команде группового этапа ЧМ. Придется много работать, чтобы вернуться на вершину»
сегодня, 09:05
Диоп стал лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/16 финала ЧМ. Защитник Марокко сравнял счет на 91-й минуте
сегодня, 08:08
Мексика – Эквадор. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 07:50