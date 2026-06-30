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  4. В России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот. За демонстративный уход с поля футболистов будут удалять

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В России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот. За демонстративный уход с поля футболистов будут удалять
В РПЛ не будут наказывать игроков, прикрывающих рот.

В России будут применять не все новые правила, действующие на чемпионате мира.

Так, в РПЛ не будет запрещено прикрывать рот рукой или футболкой, пишет «Спорт-Экспресс». Это нововведение не будет применяться в турнирах под эгидой РФС «в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций», следует из письма председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, направленном в РПЛ, ФНЛ, департамент организации и проведения соревнований РФС и академию РФС.

При этом лига примет правило, согласно которому игроки будут удаляться за демонстративный уход с поля. Официальным лицам команд, подстрекающим к таким действиям в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показываться красные карточки.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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В осенне-весенний период можно адаптировать гидропаузу и поить футболистов горячим чаем :)
ОтветГаборик
В осенне-весенний период можно адаптировать гидропаузу и поить футболистов горячим чаем :)
А лучше русским прозрачным чаем по рецепту Менделеева. Тогда гидропаузы точно изменят мир
ОтветPasha Giggz
А лучше русским прозрачным чаем по рецепту Менделеева. Тогда гидропаузы точно изменят мир
Всем оформившим Fan ID - глинтвейн на матче в подарок :)
в РПЛ надо наказывать тех, кто не прикрывает рот, а открывает его
ОтветАРТУР АЛИЕВ
в РПЛ надо наказывать тех, кто не прикрывает рот, а открывает его
Кордоба сыграет 15 матчей всего?)
ОтветАРТУР АЛИЕВ
в РПЛ надо наказывать тех, кто не прикрывает рот, а открывает его
и пожалуй поощрять как раз тех, кто прикрывает)))
Ну хоть здесь ума хватило не вводить очередную тупость.
ОтветEvgen Vynokurov
Ну хоть здесь ума хватило не вводить очередную тупость.
Лучше бы ввели в рпл конуса с мячами что бы бол бои не мешали игрокам как в кубке России сейчас
>> За демонстративный уход с поля футболистов будут удалять

Логично! Удаляющегося — удали!
еще бы стали удалять за зевки в российском футболе, пожалели игроков
а что по минуте за бровкой?
Теперь Винисиус в РПЛ не поедет
Наказывать за прикрытый рот это вообще бред.
ОтветДмитрий Пузырёв
Наказывать за прикрытый рот это вообще бред.
Хорошее правило, чего бояться то ротик свой прикрывать, будут за базаром следить хоть
а у нас были прецеденты демонстративного ухода?
ОтветCaSpeR-13
а у нас были прецеденты демонстративного ухода?
Спартак из РПЛ
ОтветI10ff
🥱
Удаление вам по новым правилам!
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