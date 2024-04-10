«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Алина Загитова снова в ударе

Алина Загитова неизменно поражает словарным запасом – чего только стоит знаменитая «безызбежность».

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

И вот Алина снова в ударе – на этот раз слова не придумывала, но фраза у нее получилась интересная.

9 апреля Загитова выступала на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге с новым номером, поставленным под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу.

Алина после проката объясняла нюансы постановки, но что-то пошло не так: «Я специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев . Было довольно сложно, но все тренируется, нарабатывается и показывается уже в готовом варианте».

Заглянем в словарь Ожегова , там три варианта толкования слова «сородич»:

1. Родственник, родич.

2. Человек, близкий с кем-нибудь по происхождению, национальной принадлежности, месту рождения.

3. Животное или растение, принадлежащие к одному роду.

Хм, кажется, ни один вариант не подходит.

А что говорит современный толковый словарь русского языка Ефремовой ? Там два значения:

1. Человек одного с кем-либо рода (при первобытно-общинном строе).

2. Человек близкого, родственного с кем-либо происхождения, принадлежащий к одной с кем-либо народности, национальности или происходящий из одной с кем-либо местности.

Тоже мимо. Так что имела в виду Загитова?

Наверное, то, что Китай именно для российских фигуристов в последнее время стал чуть ли не родным.

Летом прошлого года в Китай отправился Евгений Плющенко со спектаклями «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», потом туда же ездила Анна Щербакова на ледовую конференцию, а в октябре сами китайцы организовали трехдневный тур российских фигуристов Magic on Ice.

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

С тех пор наши фигуристы регулярно катаются в Китай – были там и Елизавета Туктамышева с Евгенией Медведевой, да и сама Загитова. Татьяна Навка тоже давно готовит свое шоу в Поднебесной. А Плющенко задумался об открытии в стране собственных школ .

Это не считая мастер-классов, рекламных контрактов и огромной фан-базы.

Щербакову в Китае вообще боготворят – ведь именно в Пекине она стала олимпийской чемпионкой.

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Лиза Туктамышева совсем недавно рассказывала в блоге на Sports об особенностях шоу в Китае: «На первый тур меня пригласила китайская компания Shaanxi Provincial Sports Industry Group Co., Ltd. Выступали мы в Пекине и в Чэнду, и все было устроено на высшем уровне.

У второго шоу были уже другие организаторы, там выступало меньше российских спортсменов. Это шоу получилось не менее красочным. Участвовали и китайские фигуристы – одиночники во главе с Хань Янем, танцевальный и спортивные дуэты. Шоу проходило в горах – его приурочили к открытию горнолыжного курорта Duolemeidi в Чунли. Там проходили соревнования по прыжкам с трамплина на Играх-2022.

Зал был неполный, но, как я поняла, просто поздно начали рекламировать шоу. Не верю, что фигурное катание теряет популярность в Китае, потому что когда мы приезжали туда на соревнования, царила невероятная атмосфера: шум, гам, много болельщиков. В Китае всегда было круто выступать, там всегда очень любили фигурное катание.

В эту поездку, несмотря на неполные трибуны, нас принимали очень тепло: кричали, радовались, аплодировали. Так что китайцы точно помнят, что такое фигурное катание. Иногда болельщики встречали нас у отеля, приходило много людей на автограф-сессии».

«Не ходите на шопинг после бокала вина – отказаться от покупок невозможно». Лиза Туктамышева о шоу и отдыхе в Китае

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал Алину: «А в чем она не права? Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами.

Вот вы вызываете такси, и к вам приезжает сородич автомобиля «Москвич», например. С прекрасным гордым русским названием «Москвич». Разве нынешний «Москвич» не сородич китайского автомобиля?

Поэтому Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике, с учетом наших торговых связей с Китаем, с учетом того, что мы обращаем самое пристальное внимание на Восток. С учетом всего этого китайцы — наши сородичи. Вспомним известное: «Русский с китайцем — братья навек».

Другой вопрос — мы‑то их считаем сородичами, а кем они считают нас? Думаю, пока даже Алина не знает ответ на него. Но она во многом права, и мы берем пример с Загитовой!»

Но все это – только догадки. А как вы считаете, что хотела сказать Алина?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Пресс-служба Минобороны РФ; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; Елизавета Туктамышева