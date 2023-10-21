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Судьи в фигурке чудят: Петросян и Кондратюк сорвали прыжки, но получили высокие баллы в обход правил. Это как?!

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Александр Лакерник
Фигурное катание Фигурное катание

В нашей фигурке продолжаются странности с оценками: Аделия Петросян и Марк Кондратюк не справились с короткими программами на Гран-при в Омске, но их странно пощадили судьи.

● Кондратюк совсем развалился – упал с четверного лутца, ошибся на тройном акселе и каскаде из четверного сальхова и двойного тулупа.

Вот его прокат с сайта Первого канала:

Судьи долго думали над оценками, но наконец результат появился: 78,96 балла, только 8-е место по итогам программы.

Марк, сидевший в КиКе в одиночестве (тренер Светлана Соколовская как раз выводила на лед Григория Федорова), согласно покачал головой.

Оценка скромная, но должна быть еще ниже, потому что арбитры опять перестарались: Варвара Талан, Евгения Крайнюкова и Елена Левковец поставили Кондратюку пять оценок 9 за компоненты, а Талан за композицию вывела даже 9,25.

И это при том, что, по правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.

Примечательно, что главным судьей в мужской короткой программе работал Александр Лакерник – почетный вице-президент ISU.

● Ситуация повторилась и у женщин: Аделия Петросян наошибалась в прыжках (помарка на приземлении с тройного акселя и сорванный каскад), но это не помешало судьям восхищаться ее компонентами.

Аделия получила шесть оценок 9,00 (от Анны Поликарповой, Лолиты Лабунской, Светланы Михайловой и Марии Казариной) и аж три оценки 9,25 (от Лабунской и Казариной).

Опять же – по правилам, с такими ошибками ее компоненты не могут оцениваться выше 8,75.

Чехарда с оценками Петросян уже не впервые – неделю назад в Уфе Аделия выиграла, а судьи дважды нарушили правила.

Татьяна Рашевская поставила фигуристке две 9,25 и одну девятку за компоненты, хотя Петросян дважды упала на прыжках и сделала степ-аут. А Святослав Бабенко и вовсе поставил +3 по шкале GOE за каскад со степ-аутом, за который максимум по правилам можно получить -3.

Судьи дважды нарушили правила ради Петросян – как с этим бороться?

Петросян после проката сегодня явно была расстроена.

А когда увидела оценки (второе место после Алины Горбачевой), попыталась найти позитив: «Зато я завтра не последняя катаюсь». Хотя к журналистам на интервью все же не вышла.

Возможно, судьи рассуждают как Алена Леонова: «На мой взгляд, если спортсмен идет на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали».

Вопросы и правда больше не к Аделии (и даже не к Кондратюку с провальным прокатом), а к судьям – не слишком ли много ошибок, которые повторяются почти на каждом соревновании? О какой уж тут успешной сдаче международных нормативов говорить, если и на внутренних турнирах столько проблем.

Но когда наши фигуристы вернутся в международный спорт (а рано или поздно это случится), то вопросы появятся уже к ним, а сами спортсмены будут удивляться, почему получают так мало баллов за то же самое, что делали в России.

Фигурные судьи узнают об ошибках последними: 12-летняя Принева забыла про прыжок, а они не заметили

Наш фигурист показал фокус с пальцем после проката, и оценка тут же увеличилась. Что?!

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Женщины

Короткая программа

1. Алина Горбачева – 75,89

2. Аделия Петросян – 71,48

3. Мария Агаева – 67,22

4. София Захарова – 63,26

5. Дарья Третьякова – 60,55

6. Людмила Фурсова – 59,71

Мужчины

Короткая программа

1. Матвей Ветлугин – 94,16

2. Григорий Федоров – 93,47

3. Семен Соловьев – 84,88

4. Михаил Терновский – 83,03

5. Алексей Ерохов – 82,18

6. Андрей Анисимов – 81,11...

8. Марк Кондратюк – 78,96

50 комментариев

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Voronok
Опять фото одной Аделии с ошибкой на главную запихнули, остальные где. А оценки МГ вы не заметили что ли, там все норм?
+22
-3
+19
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Allbee
Что там По Галлямову? )
+15
-6
+9
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Владислава Крюкова
"Но когда наши фигуристы вернутся в международный спорт (а рано или поздно это случится), то вопросы появятся уже к ним, а сами спортсмены будут удивляться, почему получают так мало баллов за то же самое, что делали в России."
Автор считает, что спортсмены не в курсе, что на международном уровне оценивают иначе? На кого это рассчитано?
+10
-2
+8
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Goga
То, как судьи выставляют компоненты - курам на смех, они сам не понимают, за что ставят. У того же Ерохова и Федорова аж на 41 балл наскребли, Марку ниже них ставить совсем некомильфо, даже не смотря на ошибки.
В целом, я бы сказала и Марк, и Аделин на своих местах после короткой.
Интересно, что и гое как бог на душу положит ставят, например поддержку Куницы Косторной от -3 до +3 оценили, это как вообще?
+12
-4
+8
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Оз
Судья Левковец вообще цирк устроила: Кондратюку компы выше Ветлугина поставила! У неё Марк по мастерству катания 9 получил, а Матвей 8.5. Она чем вообще смотрит? Это не профессионализм!
+10
-3
+7
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Anna Stefan
Ответ Анастасия Внукова
у Галлямова минус 10 баллов от чистого проката при одной ошибке
У Петросян -16. Но вам хочется, чтобы сняли не меньше 20-30? Только тогда будете довольны?
+10
-4
+6
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Anna Stefan
Ответ Gilonjon862
Тут дело даже не столько в ошибках, а в том, что они в принципе не катают на такие компоненты. Ну какие 9 или 8,75 Петросян? Посмотрите подряд выступления Агаевой и Петросян и не найдёте отличий по части презентации, катания и музыкальности(только по протоколам разница 5 баллов)
Так возмущайтесь низкими оценками Агаевой - только вряд ли это поможет - юниорам до сих пор принято ставить низкие оценки за компы. У Петросян оценки совершенно адекватные.
+7
-1
+6
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Natalia Shkurina
Ответ Владислава Крюкова
"Но когда наши фигуристы вернутся в международный спорт (а рано или поздно это случится), то вопросы появятся уже к ним, а сами спортсмены будут удивляться, почему получают так мало баллов за то же самое, что делали в России." Автор считает, что спортсмены не в курсе, что на международном уровне оценивают иначе? На кого это рассчитано?
Справедливости ради на международке также игнорируют правило "не выше" 9 компоненты при двух ошибках. Уж сколько раз это обсуждали
+6
0
+6
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Delirium
Я думаю это кончится только тогда, когда Пилясовы начнут разбираться в правилах ФК.
+11
-6
+5
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Владислава Крюкова
"И это при том, что, по правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75."
Что за манипуляции? Или автор считает что один умеет читать?
Там написано про серьёзные ошибки. Это падения или значительные прерывания программы, которые влияют на целостность программы. Ни у Марка ни у Аделии таких не было.
+7
-2
+5
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Светлана Гаврилова
Была уверена, что и МиГов оценки разберут, но нет, опять Адель и Марк до кучи. Давайте уж про все странности судейства пишите
+6
-1
+5
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Anna Stefan
Ответ Анастасия Внукова
За езду мимо музыки слишком много компонентов получает П.
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ В каком месте она мимо музыки?
+9
-4
+5
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Мурманчанин37
ОМГ, а в чем ошибка с судейством Петросян?
+4
0
+4
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Владислава Крюкова
Ответ Мария Тихонова
Были, но по одному - что тоже накладывает ограничение на компоненты, но меньшие.
Ну да, я это и имела ввиду. Что не на эти ограничения ошибки были.
+4
-1
+3
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Pennywise
Очередная пилясовщина - написанная наспех статья, главное, чтобы тема была жареная. Уже начинает вырабатываться иммунитет к желанию читать статьи этого горе-автора.
+4
-1
+3
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Мария Тихонова
Ответ Владислава Крюкова
"И это при том, что, по правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75." Что за манипуляции? Или автор считает что один умеет читать? Там написано про серьёзные ошибки. Это падения или значительные прерывания программы, которые влияют на целостность программы. Ни у Марка ни у Аделии таких не было.
Были, но по одному - что тоже накладывает ограничение на компоненты, но меньшие.
+3
0
+3
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Anna Stefan
Ответ Анастасия Внукова
мне хочется, чтобы всех судили по прокатам, и Петросян тоже. Она все время получает незаслуженно высокие оценки, особенно в компонентах.
В прошлом сезоне, соглашусь, она получала незаслуженно низкие оценки за компоненты, а в этом уже более-менее соответствующие прокатам.
+3
0
+3
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Kovka Gnutik
Тут даже обсуждать нечего.
Александр Рафаилович, дорогой, проснитесь!
Решили посидеть в кресле главного судьи - извольте отвечать за косяки.
+4
-1
+3
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papadok
Последний раз я смотрел на полном серьезе трансляции ФК, когда судьи еще поднимали таблички с оценками, а побеждали все время Роднина и Зайцев :) Может, чего не понимаю, но чем сложнее система оценок, тем больше коррупционная составляющая.
+5
-3
+2
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Anna Stefan
Ответ Natalia Shkurina
Справедливости ради на международке также игнорируют правило "не выше" 9 компоненты при двух ошибках. Уж сколько раз это обсуждали
На международке вообще сейчас наблюдается судейство исключительно по географическому положению и принадлежности к федерациям. Прокаты практически не имеют значения. У нас в этом смысле даже почти по-божески.
+5
-4
+1
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Евгений Заботин
Да у нас судьи уже не первый год чудят и во всех видах спорта. Квалификация оставляет желать лучшего.
+2
-1
+1
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Anna Stefan
Ответ Realist2022
Петросян должна стоять ниже Агаевой
Нет, не должна. Разница в оценках могла быть меньше, но разве что только за счёт более высоких оценок Агаевой.
+2
-1
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несахар
Ответ БезызбежноНаКрасный
Лакерник, что с оценками? (произносится голосом Евгения Викторовича, но не Плющенко)
Дедушка Валиевой: Камила, где мой стакан?
+1
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Anna
Вот это эталонное судейство никто и никогда не переплюнет https://ibb.co/12jB8Cv
+1
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Владимир Ры
Замечательно, что вы публично оглашаете не только косяки судей, но и их фамилии!
+2
-1
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Анастасия Внукова
Ответ Allbee
Что там По Галлямову? )
у Галлямова минус 10 баллов от чистого проката при одной ошибке
+6
-6
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Pennywise
Ответ Мурманчанин37
ОМГ, а в чем ошибка с судейством Петросян?
А ни в чем. Пилясов расписался в своей некомпетентности.
0
0
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Alexandra K
Ответ Твизлочёт
Есть такая традиция в российском ФК - в начале каждого сезона расставлять фигуристов по ранжиру. Ты - первый номер, ты - второй, ты - третий. Согласно этой очереди судить на внутренних стартах и продвигать на международных. Наверное, для работы на мировых стартах такая очередь удобна. Когда федерации между собой решат устроить размен, чтобы никто не запутался - кого и куда тянуть. Но сейчас-то зачем??? Ну раз нет у нас международных стартов, раз главный старт - ЧР, ну дайте всем вздохнуть спокойно. Шанс-то уникальный! Выиграют же все: - Зрители от настоящих непредсказуемых соревнований; - Фигуристы от ощущения реальности занятых мест; - Федерация от всего вместе. И, главное, позориться с судейством не нужно… Я уже не говорю о том, что практика сама по себе устарела. Сложность выросла, и ранжир фигуристы держат уже так себе. Кто в какой момент завалит прокат - дело непредсказуемое. Да и ютюб все внутренние манипуляции показывает как на ладони.
Они всемцелятся на международке. Вдруг нас допустят, а у нас фигуристы неранжированы, кого посылать? Плюсуют у нас самых стабильных. Это по-спортивному неправильно, а с точки зрения прагматики - очень даже. Сказывается госфинансирование - хотят результата.
0
0
0
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Konyok
Потому что судьи оценки ставят не по исполнению, а по понятиям!
+2
-2
0
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Твизлочёт
Есть такая традиция в российском ФК - в начале каждого сезона расставлять фигуристов по ранжиру. Ты - первый номер, ты - второй, ты - третий. Согласно этой очереди судить на внутренних стартах и продвигать на международных.
Наверное, для работы на мировых стартах такая очередь удобна. Когда федерации между собой решат устроить размен, чтобы никто не запутался - кого и куда тянуть.
Но сейчас-то зачем??? Ну раз нет у нас международных стартов, раз главный старт - ЧР, ну дайте всем вздохнуть спокойно. Шанс-то уникальный! Выиграют же все:
- Зрители от настоящих непредсказуемых соревнований;
- Фигуристы от ощущения реальности занятых мест;
- Федерация от всего вместе. И, главное, позориться с судейством не нужно…
Я уже не говорю о том, что практика сама по себе устарела. Сложность выросла, и ранжир фигуристы держат уже так себе. Кто в какой момент завалит прокат - дело непредсказуемое. Да и ютюб все внутренние манипуляции показывает как на ладони.
0
0
0
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Оз
Ответ Goga
При чем здесь ошибки на прыжках и уровни вращений к компонентам? Была бы хорошая программа у Ерохова, понятно было бы за что ставить
Так у Ерохова была цельная программа, с эмоциями. У Кондратюка настоящий развал, ошибки на прыжках и вращениях мешали восприятию. И вообще Марк сегодня ничего не показал, была какая-то пародия на программу.
По-хорошему баллов 40 и то много бы Кондратюку было!
+1
-1
0
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Goga
Ответ Оз
А с чего это вдруг у Ерохова сегодня компы должны быть ниже Марка??? Лёша всего одну ошибку сделал, а Марк на всех прыжках, ещё и упал и вращение завалил, только 1 уровень смог сделать! У Леши вращения на 4, программа, эмоции всё было. Так что у Ерохова компы сегодня должны быть выше Марка, а по факту мы видим грибную корзину Кондратюка!
При чем здесь ошибки на прыжках и уровни вращений к компонентам? Была бы хорошая программа у Ерохова, понятно было бы за что ставить
+1
-1
0
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Оз
Ответ Goga
То, как судьи выставляют компоненты - курам на смех, они сам не понимают, за что ставят. У того же Ерохова и Федорова аж на 41 балл наскребли, Марку ниже них ставить совсем некомильфо, даже не смотря на ошибки. В целом, я бы сказала и Марк, и Аделин на своих местах после короткой. Интересно, что и гое как бог на душу положит ставят, например поддержку Куницы Косторной от -3 до +3 оценили, это как вообще?
А с чего это вдруг у Ерохова сегодня компы должны быть ниже Марка???
Лёша всего одну ошибку сделал, а Марк на всех прыжках, ещё и упал и вращение завалил, только 1 уровень смог сделать!
У Леши вращения на 4, программа, эмоции всё было. Так что у Ерохова компы сегодня должны быть выше Марка, а по факту мы видим грибную корзину Кондратюка!
+1
-1
0
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несахар
любители фигурки снова спорят по поводу судейства в самом субъективном виде спорта.
на это можно смотреть вечно.
0
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