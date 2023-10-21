Судьи в фигурке чудят: Петросян и Кондратюк сорвали прыжки, но получили высокие баллы в обход правил. Это как?!

В нашей фигурке продолжаются странности с оценками: Аделия Петросян и Марк Кондратюк не справились с короткими программами на Гран-при в Омске, но их странно пощадили судьи.

● Кондратюк совсем развалился – упал с четверного лутца, ошибся на тройном акселе и каскаде из четверного сальхова и двойного тулупа.

Вот его прокат с сайта Первого канала:

Судьи долго думали над оценками, но наконец результат появился: 78,96 балла, только 8-е место по итогам программы.

Марк, сидевший в КиКе в одиночестве (тренер Светлана Соколовская как раз выводила на лед Григория Федорова), согласно покачал головой.

Оценка скромная, но должна быть еще ниже, потому что арбитры опять перестарались: Варвара Талан, Евгения Крайнюкова и Елена Левковец поставили Кондратюку пять оценок 9 за компоненты, а Талан за композицию вывела даже 9,25.

И это при том, что, по правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.

Примечательно, что главным судьей в мужской короткой программе работал Александр Лакерник – почетный вице-президент ISU.

● Ситуация повторилась и у женщин: Аделия Петросян наошибалась в прыжках (помарка на приземлении с тройного акселя и сорванный каскад), но это не помешало судьям восхищаться ее компонентами.

Аделия получила шесть оценок 9,00 (от Анны Поликарповой, Лолиты Лабунской, Светланы Михайловой и Марии Казариной) и аж три оценки 9,25 (от Лабунской и Казариной).

Опять же – по правилам, с такими ошибками ее компоненты не могут оцениваться выше 8,75.

Чехарда с оценками Петросян уже не впервые – неделю назад в Уфе Аделия выиграла, а судьи дважды нарушили правила.

Татьяна Рашевская поставила фигуристке две 9,25 и одну девятку за компоненты, хотя Петросян дважды упала на прыжках и сделала степ-аут. А Святослав Бабенко и вовсе поставил +3 по шкале GOE за каскад со степ-аутом, за который максимум по правилам можно получить -3.

Петросян после проката сегодня явно была расстроена.

А когда увидела оценки (второе место после Алины Горбачевой), попыталась найти позитив: «Зато я завтра не последняя катаюсь». Хотя к журналистам на интервью все же не вышла.

Возможно, судьи рассуждают как Алена Леонова: «На мой взгляд, если спортсмен идет на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали».

Вопросы и правда больше не к Аделии (и даже не к Кондратюку с провальным прокатом), а к судьям – не слишком ли много ошибок, которые повторяются почти на каждом соревновании? О какой уж тут успешной сдаче международных нормативов говорить, если и на внутренних турнирах столько проблем.

Но когда наши фигуристы вернутся в международный спорт (а рано или поздно это случится), то вопросы появятся уже к ним, а сами спортсмены будут удивляться, почему получают так мало баллов за то же самое, что делали в России.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Женщины

Короткая программа

1. Алина Горбачева – 75,89

2. Аделия Петросян – 71,48

3. Мария Агаева – 67,22

4. София Захарова – 63,26

5. Дарья Третьякова – 60,55

6. Людмила Фурсова – 59,71

Мужчины

Короткая программа

1. Матвей Ветлугин – 94,16

2. Григорий Федоров – 93,47

3. Семен Соловьев – 84,88

4. Михаил Терновский – 83,03

5. Алексей Ерохов – 82,18

6. Андрей Анисимов – 81,11...

8. Марк Кондратюк – 78,96