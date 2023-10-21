Судьи в фигурке чудят: Петросян и Кондратюк сорвали прыжки, но получили высокие баллы в обход правил. Это как?!
В нашей фигурке продолжаются странности с оценками: Аделия Петросян и Марк Кондратюк не справились с короткими программами на Гран-при в Омске, но их странно пощадили судьи.
● Кондратюк совсем развалился – упал с четверного лутца, ошибся на тройном акселе и каскаде из четверного сальхова и двойного тулупа.
Вот его прокат с сайта Первого канала:
Судьи долго думали над оценками, но наконец результат появился: 78,96 балла, только 8-е место по итогам программы.
Марк, сидевший в КиКе в одиночестве (тренер Светлана Соколовская как раз выводила на лед Григория Федорова), согласно покачал головой.
Оценка скромная, но должна быть еще ниже, потому что арбитры опять перестарались: Варвара Талан, Евгения Крайнюкова и Елена Левковец поставили Кондратюку пять оценок 9 за компоненты, а Талан за композицию вывела даже 9,25.
И это при том, что, по правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75.
Примечательно, что главным судьей в мужской короткой программе работал Александр Лакерник – почетный вице-президент ISU.
● Ситуация повторилась и у женщин: Аделия Петросян наошибалась в прыжках (помарка на приземлении с тройного акселя и сорванный каскад), но это не помешало судьям восхищаться ее компонентами.
Аделия получила шесть оценок 9,00 (от Анны Поликарповой, Лолиты Лабунской, Светланы Михайловой и Марии Казариной) и аж три оценки 9,25 (от Лабунской и Казариной).
Опять же – по правилам, с такими ошибками ее компоненты не могут оцениваться выше 8,75.
Чехарда с оценками Петросян уже не впервые – неделю назад в Уфе Аделия выиграла, а судьи дважды нарушили правила.
Татьяна Рашевская поставила фигуристке две 9,25 и одну девятку за компоненты, хотя Петросян дважды упала на прыжках и сделала степ-аут. А Святослав Бабенко и вовсе поставил +3 по шкале GOE за каскад со степ-аутом, за который максимум по правилам можно получить -3.
Судьи дважды нарушили правила ради Петросян – как с этим бороться?
Петросян после проката сегодня явно была расстроена.
А когда увидела оценки (второе место после Алины Горбачевой), попыталась найти позитив: «Зато я завтра не последняя катаюсь». Хотя к журналистам на интервью все же не вышла.
Возможно, судьи рассуждают как Алена Леонова: «На мой взгляд, если спортсмен идет на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали».
Вопросы и правда больше не к Аделии (и даже не к Кондратюку с провальным прокатом), а к судьям – не слишком ли много ошибок, которые повторяются почти на каждом соревновании? О какой уж тут успешной сдаче международных нормативов говорить, если и на внутренних турнирах столько проблем.
Но когда наши фигуристы вернутся в международный спорт (а рано или поздно это случится), то вопросы появятся уже к ним, а сами спортсмены будут удивляться, почему получают так мало баллов за то же самое, что делали в России.
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Наш фигурист показал фокус с пальцем после проката, и оценка тут же увеличилась. Что?!
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Женщины
Короткая программа
1. Алина Горбачева – 75,89
2. Аделия Петросян – 71,48
3. Мария Агаева – 67,22
4. София Захарова – 63,26
5. Дарья Третьякова – 60,55
6. Людмила Фурсова – 59,71
Мужчины
Короткая программа
1. Матвей Ветлугин – 94,16
2. Григорий Федоров – 93,47
3. Семен Соловьев – 84,88
4. Михаил Терновский – 83,03
5. Алексей Ерохов – 82,18
6. Андрей Анисимов – 81,11...
8. Марк Кондратюк – 78,96
Автор считает, что спортсмены не в курсе, что на международном уровне оценивают иначе? На кого это рассчитано?
В целом, я бы сказала и Марк, и Аделин на своих местах после короткой.
Интересно, что и гое как бог на душу положит ставят, например поддержку Куницы Косторной от -3 до +3 оценили, это как вообще?
Что за манипуляции? Или автор считает что один умеет читать?
Там написано про серьёзные ошибки. Это падения или значительные прерывания программы, которые влияют на целостность программы. Ни у Марка ни у Аделии таких не было.
Александр Рафаилович, дорогой, проснитесь!
Решили посидеть в кресле главного судьи - извольте отвечать за косяки.
Наверное, для работы на мировых стартах такая очередь удобна. Когда федерации между собой решат устроить размен, чтобы никто не запутался - кого и куда тянуть.
Но сейчас-то зачем??? Ну раз нет у нас международных стартов, раз главный старт - ЧР, ну дайте всем вздохнуть спокойно. Шанс-то уникальный! Выиграют же все:
- Зрители от настоящих непредсказуемых соревнований;
- Фигуристы от ощущения реальности занятых мест;
- Федерация от всего вместе. И, главное, позориться с судейством не нужно…
Я уже не говорю о том, что практика сама по себе устарела. Сложность выросла, и ранжир фигуристы держат уже так себе. Кто в какой момент завалит прокат - дело непредсказуемое. Да и ютюб все внутренние манипуляции показывает как на ладони.
По-хорошему баллов 40 и то много бы Кондратюку было!
Лёша всего одну ошибку сделал, а Марк на всех прыжках, ещё и упал и вращение завалил, только 1 уровень смог сделать!
У Леши вращения на 4, программа, эмоции всё было. Так что у Ерохова компы сегодня должны быть выше Марка, а по факту мы видим грибную корзину Кондратюка!
на это можно смотреть вечно.