14 комментариев

Елизавета Туктамышева в 26 лет по-прежнему соревнуется – и это поражает.

Только вдумайтесь – это будет уже 12-й взрослый сезон для Туктамышевой (или даже 13-й, если считать кампанию-11/12, когда она не могла выступать на ЧМ и ЧЕ, но уже дебютировала на Гран-при и чемпионате России).

Поколения фигуристок появлялись и уходили (Липницкая/Сотникова, Медведева/Загитова, теперь, видимо, Щербакова/Трусова), но Лиза все еще в спорте. Она самая возрастная фигуристка в сборной – на 10 лет старше главных соперниц.

А это межсезонье, пожалуй, идеально иллюстрирует отношение к делу, долголетие и уникальность Туктамышевой.

Множество шоу (даже в Монголии!), покаталась в проектах у всех: Авербух, Навка, Тутберидзе, Плющенко

Прошлый сезон у Лизы сложился здорово: две победы на этапах Гран-при России, бронза на 11-м для нее чемпионате России (!), третье место в Финале Гран-при. А еще попытки исполнить четверной тулуп на чемпионате страны по прыжкам – обе неудачные, но сам факт все равно важен.

Порой позади оставались 15-летняя Софья Акатьева, 15-летняя Аделия Петросян, 16-летняя Софья Муравьева, да и многие другие молодые фигуристки.

По сути, сезон для Туктамышевой завершился в начале марта – с Финалом Гран-при России. Потом через пару недель был еще «Русский вызов» с шоу-программами, где Елизавета заняла 8-е место, и наступило межсезонье. Впрочем, Лиза оборотов не сбавляла.

С весны по осень у Туктамышевой предельно загруженный график по шоу:

• в марте выступление у Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге;

• со 2 апреля по 1 мая гастроли с «Чемпионами на льду» Этери Тутберидзе;

• 6 и 7 мая шоу в Монголии;

• с 1 по 5 августа «Шахерезада» у Татьяны Навки;

• с 22 августа по 30 сентября «Письма любви» Ильи Авербуха;

• 28 сентября шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко.

Планировалось еще и июньское шоу Алексея Мишина в Краснодаре, но его отменили – говорят, из-за плохой продажи билетов.

Получается, что Лиза катается у всех главных постановщиков ледовых шоу в стране – тоже по-своему уникальное достижение. Туктамышева и сама не знает, как вытягивает такой ритм: «Пока предлагают, надо соглашаться участвовать в шоу.

Как жить в таком графике? Не знаю, я сама немножко в шоке, проверяю свой организм, на что он способен, устраиваю челленджи себе непонятно зачем. Но опять же, если предлагают и хотят меня видеть, я не могу отказать, особенно в родном Санкт-Петербурге.

Мне надо отдохнуть буквально два дня, и, в целом, я могу дальше работать. Я ездила в прошлом году отдыхать, поэтому нет желания выбираться куда-то на море. Я заряжаюсь положительными эмоциями и держусь».

Плавала с акулами в Мексике и встречалась с шаманами

Но межсезонье у Лизы было богато не только ледовыми шоу.

В апреле Туктамышева провела мастер-класс для детей в Уфе и поучаствовала в церемонии вручения премии «Молодость нации».

Чуть позже вместе со всей группой Алексея Мишина посетила Академию танца Бориса Эйфмана.

В мае случился вояж в Мексику – там фигуристка тренировалась и проводила мастер-классы для местных спортсменов. Ну и отдохнула заодно, конечно.

А еще в Мексике поплавала с акулами (с китовыми – они питаются планктоном и безопасны для человека) и вместе с Мишиным обратилась к шаманам инков.

«Дело в том, что есть разные формы выражения эмоциональности. Одна из форм эмоциональности, которая характерна для Лизы, интровертная. Она только поднимет бровь, а у нее уже в душе буря.

Местные мексиканские тренеры по фигурному катанию мне рассказали, что эти обряды, идущие от древних инков, как раз и позволяют пригасить, нормализовать и систематизировать вот эту внутреннюю эмоциональность.

Именно поэтому мы и воспользовались услугами местных шаманов и колдунов. Не только мы пользуемся ими, к ним прибегают и люди других профессий. Но мы не делаем содружество с шаманами главным направлением нашей работы», – рассказывал Мишин.

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В конце июля Туктамышева побывала в швейцарском Цюрихе, а в августе на несколько дней ездила в Казахстан к друзьям.

Готова новая программа, в плане тройные аксели, но без четверных

Первый тренировочный сбор группы Мишина Лиза пропустила – он проходил в июне в Кисловодске. Причина – медицинские показания, но ничего серьезного по здоровью, просто решили поберечься.

«Зная меня, это точно была предосторожность. Я не довожу до того, чтобы было что-то серьезное. Очень чутко отношусь к своему здоровью. Если чуть-чуть что-то не так, сразу даю себе некоторое время покоя», – объясняла фигуристка.

На второй сбор в Турции она уже приехала – и даже успела немного отдохнуть на местном пляже.

Тренер Татьяна Мишина считает, что шоу тоже помогают Туктамышевой готовиться к сезону: «Лиза участвовала в шоу Навки, но одно другому не мешает. Имею в виду подготовку к сезону. Через показательные выступления она набирает форму, как и другие фигуристы. Хоть это и показательные выступления, но там тоже есть прыжки, это тоже работа».

Произвольную программу менять не стали – в этом сезоне, как и в прошлом, Лиза будет катать «Одиночество» Игоря Крутого. А вот короткая новая – на танго La cumparsita, по мотивам ее показательного номера с турнира «Русский вызов».

Менять контент Туктамышева пока тоже не планирует – тройной аксель в арсенале, но вот четверного тулупа, видимо, не ждем: «Тройной аксель, конечно, периодически прыгаю, отрабатываю. Что касается четверного тулупа, на данный момент работаю над стабильностью и не планирую вставлять четверные в программу».

А вот с мотивацией пока не все так просто – в августе Лиза говорила, что пока ее не нашла: «Пока ее ищу, она не в очень хорошем состоянии. Ищу ее во всем – в музыке, например. В тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать – просто захотеть и найти ее. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы».

Но недавно все-таки сформулировала: «Моя главная мотивация в том, чтобы быть лучшей версией себя. Это и есть моя главная цель на сезон».

Сама Лиза возрастной спортсменкой себя не считает и иронизирует на над этим: «Я: мне всего лишь 26, вся жизнь впереди. Спортивный комментатор: а вот и выходит старейшая фигуристка, ей 26 лет, настоящее чудо!»

Матвей Ветлугин из группы Мишина считает, что уход Туктамышевой из спорта можно будет сравнить с гибелью королевы Елизаветы: «Она была так долго на троне Великобритании, что это казалось чем-то естественным и должным. Также и карьера Лизы. Есть ощущение, как будто она всегда каталась и будет кататься».

А пока впереди контрольные прокаты сборной, которые пройдут 16 и 17 сентября в Москве. Ради них Туктамышева возьмет перерыв в гастролях с шоу Авербуха – все-таки спорт для нее по-прежнему важнее.

В тексте использованы цитаты Sport24, Матч ТВ, Р-Спорт.

Фото: Instagram/liza_tuktik