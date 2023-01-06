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Как выглядят новогодние шоу в фигурке: Валиева и Щербакова в образе Богини, Загитова играет Настеньку, а Трусова – Черного лебедя

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Фигурное катание Фигурное катание

Новогодние праздники – золотое время для ледовых шоу в России. Все каникулы в разных городах можно увидеть сказки большой тройки постановщиков: Татьяны Навки, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха.

У Навки собрались почти все главные звезды нашей фигурки, причем в разные даты некоторые играли в одних и тех же шоу.

Например, в «Истории любви Шахерезады» (с 24 декабря по 7 января, Москва) в главной роли катается Виктория Синицина (в один из моментов спектакля она оказывалась в огненном круге прямо на льду), а Никита Кацалапов играет Шахрияра.

Камила Валиева и Анна Щербакова поочередно выступали в роли Богини (и спускались с высоты на кольце), а роль царицы Саис в разные дни исполняли Татьяна Навка и Елизавета Туктамышева.

Вот Аня.

А вот и Камила в том же образе.

Саис в исполнении Лизы.

И она же в интерпретации самой Навки.

«Когда я жила в Америке, она была другой: тусовка, все бежало, сникерсы, баунти». Послушали Татьяну Навку

Щербакова выступает и в другом шоу Навки – «Спящая красавица. Легенда двух королевств» (с 30 декабря по 8 января, Санкт-Петербург). К слову, у Ани на этом отрезке постепенно восстанавливаются прыжки: в расках уже исполнены риттбергер, флип и двойной аксель. Неужели это подготовка к возвращению на соревновательный лед?

В «Спящей красавице» Щербакова взяла роль Леи, но только на представлениях в Санкт-Петербурге – на гастролях в Дубае (6-7 января) ее заменит Алина Загитова.

Команда Навки уже улетела в Эмираты, роль Саис останется Туктамышевой:

«Главные героини «Спящей красавицы. Легенды двух королевств» летят в Дубаи на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы.

А я со спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой! Уверена, что она справится на все 100 и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Навка.

Вот так Загитова выглядела в роли Леи в прошлом году:

А сейчас Алина катается в Сочи опять же у Навки – играет Настеньку в «Аленьком цветочке» (со 2 по 5 января) вместе с Дмитрием Соловьевым и Виктором Петренко.

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину

У Евгения Плющенко сразу два шоу: «Снегурочка» и «Лебединое озеро». Но хедлайнеры везде одни – Александра Трусова и Марк Кондратюк (ну и сам Плющенко, разумеется).

В «Снегурочке» (28 декабря – 3 января, Москва) Трусова, которая и играла Снегурочку, перепробовала все: летала под куполом арены на лонже, исполняла парные элементы с Константином Гавриным, танцевала на балетных пуантах. Кондратюк выступал в роли ее возлюбленного – Иванушки.

Сам Плющенко примерил роль Волшебника – правда, дебютное шоу пропустил из-за болезни, его подменил Александр Самарин.

 

В «Лебедином озере» (4-6 января, Санкт-Петербург) Трусова играла Черного лебедя (уже без полетов и парных элементов), Кондратюк – Черного мага, а лучшая ученица Плющенко Софья Муравьева – Белого лебедя.

Но больше всего времени на льду было у самого Плющенко – в роли Принца.

 

У Ильи Авербуха тоже несколько ледовых шоу: 4 сказки и гастроли «Ледникового периода». Правда, состав (если оценивать по действующим фигуристам) поскромнее.

В «Снежной королеве» 3 и 4 января в главной роли выступали Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин.

Главные звезды «Волшебника страны Оз» (с 29 декабря по 7 января, Москва) – Евгения Медведева (Дороти) и Михаил Коляда (Лев).

Для Михаила это дебют в сказках на льду – в шоу Авербуха он запомнился забавным костюмом и искрами из под коньков в одной их сцен.

 

Текущий сезон устроен так, что действующие фигуристы могут себе позволить погружение в шоу на стыке декабря и января. Главный старт – чемпионат России (который в этот раз не служит отбором куда-либо) – позади; этапы Гран-при, придававшие сезону более-менее знакомый ритм, тоже пройдены.

А впереди – по сути, финишная прямая на пару-тройку турниров: Кубок Первого канала через пару недель, а также финал Гран-при России (начало марта) и некие соревнования по шоу-программам (середина марта).

Новогодние шоу – золотая жила в фигурке: Навка везет Загитову в Дубай, Валиева сыграет Богиню, а Трусова будет летать

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2022/23: Гран-при стартовал в октябре, финал серии пройдет в марте

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Александр Вильф, Илья Питалев; t.me/fsfancamsTuktik_lizamargo060111; Instagram/liza_tuktikalexei.yagudinazagitovaangelsofplushenkoavtrusovafiguree_skatingss, plushenkoofficial, tatiana_navka, averbukhofficial; Youtube/Фигурка

49 комментариев

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Jessi
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Да в статье много неточностей, Аня только первые 2 шоу катала в роли Богини, пока Камила была на ЧР, а не поочередно, в статье про это ни слова, а тут аж на главную ее поставили)
Анька- подменщица
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Маргарита В Сафронова
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Настенька Загитовой реально богиня. Красивые новогодние шоу. Любимые фигуристы создают на льду сказку.
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Так говорил Батистута
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Костюмы в 80% случаев - село и люди. Капец, хоть бы тлетворным влиянием бродвея вдохновились.
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Jessi
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Ответ Е...С
Но так они и вбивают клин. Потом Соня выйдет на соревнования и кучу недостатков в ней найдут. Соня супер и с Сашей вместе они замечательно смотрятся.
Именно так, и такими вбросами они рискуют оставить Сашу без поддержки АП.
Я ,кстати , смотрела видео репетиций к Снегурочке, там видно , как Михайлов переживал за Сашу , когда ее поднимал кто-то в поддержку ) . В АП все любят Сашу, включая саму Соню .
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Роман Волков
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Стадионы ломятся от количества людей!
Сейчас, не смотря ни на что, продолжается расцвет нашего Фигурного катания! Во всех его вариантах.
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Kuryanin
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На первом фото Синицина или Навка? В лодке Трусова или Мишина?
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Спортивный лис
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Ответ sprosonic
наброшу сейчас на вентилятор. но без такого выдающегося фигуриста как Александр Рудковский шоу считай что и не было. все зрители идут посмотреть только на эту несравненную звезду
Вот вы шутите, а думаете легко держать покер фейс весь спектакль? Это талант надо иметь!))
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Kuryanin
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Ответ Loliloo
Что у Ягудина между ног? 😂
Верблюжья лапка
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Е...С
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Ответ Alla Belova
Я смотрела, замечательное впечатление. Писала под другим постом
Спасибо, я читала. Замечательно бы было, если больше зрители свои впечатления писали. Посмотрела видео кто-то сверху " Лебединое озеро" снимал - полный восторг.
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Ответ Юлия Ягунова
Посмеялась от фразы "Алина заменит Аню в Дубае")))кто кого заменяет? И под кого уже такое шоу делали в Дубае?...и это не Аня)))
Да в статье много неточностей, Аня только первые 2 шоу катала в роли Богини, пока Камила была на ЧР, а не поочередно, в статье про это ни слова, а тут аж на главную ее поставили)
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Alla Belova
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Ответ Jessi
Отзывы читала на дзене в комментариях и в телеграме, все в восторге от шоу, особенно от Саши, Сони, Марка, Димы, и конечно, Евгения Викторовича)
Я в восторге только от Сони и Евгения Викторовича)
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Е...С
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Ответ Jessi
Нет, они как раз типа за Соню , а трутимовцам не нравится, что Соне так много внимания .
Но так они и вбивают клин. Потом Соня выйдет на соревнования и кучу недостатков в ней найдут. Соня супер и с Сашей вместе они замечательно смотрятся.
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Alla Belova
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Ответ Е...С
Шоу у Плющенко замечательные, "Лебединое озеро" вообще вне всяких похвал. Но это все впечатления по видео, интересно будет если напишут отзывы те кто смотрел шоу.
Я смотрела, замечательное впечатление.
Писала под другим постом
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sprosonic
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наброшу сейчас на вентилятор.
но без такого выдающегося фигуриста как Александр Рудковский шоу считай что и не было.
все зрители идут посмотреть только на эту несравненную звезду
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Jessi
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Ответ Е...С
Недовольны хрусталюбители.
Нет, они как раз типа за Соню , а трутимовцам не нравится, что Соне так много внимания .
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Ответ Андрей Красин
Как-то мало задора в статье, прямо благолепие. Там вон кое-кто из Богинь носом в лед клюет на ровном месте, а редакция никак не реагирует. Я вот, например, очень переживаю за зрителей, которым впаривают халтуру. А еще мне очень обидно за питерских дворников.
Вот Вот, и про полторашки сочинские ни слова, плохая статья
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закрыт по беспределу
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Лизавета просто восхитительна
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Ответ Принц Ып
Будет голосовалка на лучшую артистку шоу, в которой победит Щербакова? Статья как бы, готовит к этому)
Конечно будет, и голосовать можно будет без регистрации с одного устройства хоть миллион раз)
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Принц Ып
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Хочу фотографию Коляды-льва
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Jessi
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Ответ Е...С
Шоу у Плющенко замечательные, "Лебединое озеро" вообще вне всяких похвал. Но это все впечатления по видео, интересно будет если напишут отзывы те кто смотрел шоу.
Отзывы читала на дзене в комментариях и в телеграме, все в восторге от шоу, особенно от Саши, Сони, Марка, Димы, и конечно, Евгения Викторовича)
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Принц Ып
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Будет голосовалка на лучшую артистку шоу, в которой победит Щербакова? Статья как бы, готовит к этому)
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Jessi
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Ответ Е...С
Шоу у Плющенко замечательные, "Лебединое озеро" вообще вне всяких похвал. Но это все впечатления по видео, интересно будет если напишут отзывы те кто смотрел шоу.
Хорошо бы написать статью болельщику, присутствующему на этом шоу, неужели нет таких? И побольше красивых фото и видео. От спортса не дождёшься, я так поняла , если и напишут, то в провокационном стиле с целью собрать побольше комментов
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Е...С
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Ответ Jessi
А некоторые трутимовцы недовольны)
Недовольны хрусталюбители.
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Е...С
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Ответ принцесса Севера
Навке и Плющенко перестать бы себя любимых выставлять в главных ролях. Евгений Плющенко в роли принца🙄🤦‍♀️будет наверное ещё пару лет, пока не подрастёт Гном
Плющенко пока на своем месте. Навка уже сдает, но она и старше Плющенко.
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Alexander X
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Ответ Hardy
Ну вот эти шоу в итоге какой-то недоспорт и недотеатр. Кринж, одним словом))
а не надо их со спортом и театром сравнивать, это отдельное "течение"... и в театрах полно направлений, которые некоторым могут показаться "недотеатром"... это ледовые шоу... какие-то более, какие-то менее, а некоторые и вовсе без спортивных элементов...
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