Как выглядят новогодние шоу в фигурке: Валиева и Щербакова в образе Богини, Загитова играет Настеньку, а Трусова – Черного лебедя

Новогодние праздники – золотое время для ледовых шоу в России. Все каникулы в разных городах можно увидеть сказки большой тройки постановщиков: Татьяны Навки, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха.

У Навки собрались почти все главные звезды нашей фигурки, причем в разные даты некоторые играли в одних и тех же шоу.

Например, в «Истории любви Шахерезады» (с 24 декабря по 7 января, Москва) в главной роли катается Виктория Синицина (в один из моментов спектакля она оказывалась в огненном круге прямо на льду), а Никита Кацалапов играет Шахрияра.

Камила Валиева и Анна Щербакова поочередно выступали в роли Богини (и спускались с высоты на кольце), а роль царицы Саис в разные дни исполняли Татьяна Навка и Елизавета Туктамышева.

Вот Аня.

А вот и Камила в том же образе.

Саис в исполнении Лизы.

И она же в интерпретации самой Навки.

Щербакова выступает и в другом шоу Навки – «Спящая красавица. Легенда двух королевств» (с 30 декабря по 8 января, Санкт-Петербург). К слову, у Ани на этом отрезке постепенно восстанавливаются прыжки: в расках уже исполнены риттбергер, флип и двойной аксель. Неужели это подготовка к возвращению на соревновательный лед?

В «Спящей красавице» Щербакова взяла роль Леи, но только на представлениях в Санкт-Петербурге – на гастролях в Дубае (6-7 января) ее заменит Алина Загитова.

Команда Навки уже улетела в Эмираты, роль Саис останется Туктамышевой:

«Главные героини «Спящей красавицы. Легенды двух королевств» летят в Дубаи на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы.

А я со спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой! Уверена, что она справится на все 100 и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Навка.

Вот так Загитова выглядела в роли Леи в прошлом году:

А сейчас Алина катается в Сочи опять же у Навки – играет Настеньку в «Аленьком цветочке» (со 2 по 5 января) вместе с Дмитрием Соловьевым и Виктором Петренко.

У Евгения Плющенко сразу два шоу: «Снегурочка» и «Лебединое озеро». Но хедлайнеры везде одни – Александра Трусова и Марк Кондратюк (ну и сам Плющенко, разумеется).

В «Снегурочке» (28 декабря – 3 января, Москва) Трусова, которая и играла Снегурочку, перепробовала все: летала под куполом арены на лонже, исполняла парные элементы с Константином Гавриным, танцевала на балетных пуантах. Кондратюк выступал в роли ее возлюбленного – Иванушки.

Сам Плющенко примерил роль Волшебника – правда, дебютное шоу пропустил из-за болезни, его подменил Александр Самарин.

В «Лебедином озере» (4-6 января, Санкт-Петербург) Трусова играла Черного лебедя (уже без полетов и парных элементов), Кондратюк – Черного мага, а лучшая ученица Плющенко Софья Муравьева – Белого лебедя.

Но больше всего времени на льду было у самого Плющенко – в роли Принца.

У Ильи Авербуха тоже несколько ледовых шоу: 4 сказки и гастроли «Ледникового периода». Правда, состав (если оценивать по действующим фигуристам) поскромнее.

В «Снежной королеве» 3 и 4 января в главной роли выступали Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин.

Главные звезды «Волшебника страны Оз» (с 29 декабря по 7 января, Москва) – Евгения Медведева (Дороти) и Михаил Коляда (Лев).

Для Михаила это дебют в сказках на льду – в шоу Авербуха он запомнился забавным костюмом и искрами из под коньков в одной их сцен.

Текущий сезон устроен так, что действующие фигуристы могут себе позволить погружение в шоу на стыке декабря и января. Главный старт – чемпионат России (который в этот раз не служит отбором куда-либо) – позади; этапы Гран-при, придававшие сезону более-менее знакомый ритм, тоже пройдены.

А впереди – по сути, финишная прямая на пару-тройку турниров: Кубок Первого канала через пару недель, а также финал Гран-при России (начало марта) и некие соревнования по шоу-программам (середина марта).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Александр Вильф, Илья Питалев; t.me/fsfancams, Tuktik_liza, margo060111; Instagram/liza_tuktik, alexei.yagudin, azagitova, angelsofplushenko, avtrusova, figuree_skatingss, plushenkoofficial, tatiana_navka, averbukhofficial; Youtube/Фигурка