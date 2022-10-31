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Непомнящий победил Карлсена в особой игре – шахматах Фишера. Что это такое и почему в моде?

Владимир Крамник Владимир Крамник
Шахматы Фишера
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Петр Свидлер Петр Свидлер
ФИДЕ ФИДЕ
Аркадий Дворкович Аркадий Дворкович
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Хикару Накамура
чемпионат мира по шахматам Фишера
Бобби Фишер Бобби Фишер
Петер Леко
Левон Аронян Левон Аронян
Шахматы Шахматы

В Рейкьявике (Исландия) завершился чемпионат мира по шахматам Фишера – особому варианту игры, в финале наш Ян Непомнящий на тай-брейке проиграл американцу Хикару Накамуре.

Впрочем, турнир для Яна все равно получился удачным – в полуфинале он убедительно прошел самого Магнуса Карлсена.

Что же это за разновидность шахмат?

Случайные шахматы – у них почти 1000 вариантов расстановки фигур

Шахматы Фишера, как видно из названия, придумал 11-й чемпион мира Бобби Фишер – он представил их в 1996 году в Буэнос-Айресе. Официальное название – fischerandom chess или шахматы-960 (об этой цифре позднее), на русском их называют шахматами Фишера, Фишер-рэндом или просто случайные шахматы.

Играют в шахматы Фишера на той же доске и теми же фигурами, как и в классических, но правила отличаются. Суть этих шахмат – исключить или хотя бы свести к минимуму предматчевую подготовку игроков.

Главное (и единственное) отличие шахмат-960 от классики в том, что фигуры на доске расставляются нетрадиционным образом. Нужно соблюдать только несколько принципов:

1) Белые и черные фигуры располагаются на первом и восьмом рядах, пешки – на втором и седьмом. Расстановка белых идентична расстановке черных.

2) Слоны у каждой из сторон обязательно должны быть разнопольными (один стоит на белой клетке, второй – на черной).

3) Ладьи каждой из сторон расположены по разные стороны от короля.

Да-да, вы все правильно читаете: эти правила – точно такие же, как и в классических шахматах, отличий нет. Но в остальном – фигуры могут располагаться на доске в случайном порядке. Например, конь может оказаться в центре, ферзь – на крайнем поле.

Как вам такая расстановка?

Всего возможны 960 начальных комбинаций – отсюда и второе название игры.

Расстановка фигур перед каждым матчем определяется случайным образом – либо с помощью специальных программ, генератора случайных чисел (ведь все комбинации пронумерованы от 1 до 960) либо при помощи жребия, игральных костей, монет, карт и так далее. В наше время, конечно, используют специальные программы и приложения.

Еще одно отличие от классических шахмат – правила рокировки. Здесь они немного другие, поскольку король и ладьи могут оказаться не на привычных местах. Например, может быть случай, когда король или ладья изначально стоят на той позиции, на которой оказались бы в случае рокировки. И тогда перемещается только одна фигура.

Фишер придумал их, чтобы противостоять компьютерам

Идеи изменить или разнообразить правила игры в шахматы появляются регулярно. В первую очередь потому, что игрокам хочется новизны, когда классическая игра уже не приносит прежних эмоций. К тому же растет и уровень игроков, в том числе – предматчевая подготовка.

Вариантов всегда было много, но они, как правило, превращали шахматы совсем в другую игру. Бобби Фишер задался целью изменить правила классических шахмат, но так, чтобы не утратить их изначальную суть.

По мнению Фишера, классические шахматы стали слишком академичными, игроки заранее готовят дебюты, а элемент случайности в них исключен. К тому же он опасался, что появление мощных шахматных компьютеров убьет игру.

Настоящая игра, как считал Фишер, начинается только на втором десятке ходов – ведь начало партии соперники разыгрывают согласно своей предматчевой подготовке. В классических шахматах больше нет места для творчества и экспериментов, а потому и интерес к ним угасает.

«Когда рвало крышу – затворничал, как Бобби Фишер», – это строка из нового альбома Оксимирона. А как затворничал Бобби Фишер?

К шахматам Фишера подготовиться невозможно – никогда не знаешь, какая из 960 стартовых комбинаций тебе выпадет. Хотя одна из возможных расстановок (под номером 518) – точно такая же, как в классических шахматах, но вероятность ее выпадения, разумеется, невелика.

Среди игроков мнения о шахматах Фишера разнятся: кто-то хочет, чтобы турниров по ним было больше, кто-то их вообще не признает.

К первым относится Магнус Карлсен. Вот что он говорил в 2020-м: «Думаю, что будущее классических шахмат в их нынешнем виде несколько сомнительно. В классическом формате за доской я бы очень хотел видеть больше турниров по шахматам Фишера; это было бы очень интересно, поскольку, по моим ощущениям, именно они хорошо сочетаются с «классикой».

Ведь для того, чтобы провести партию в шахматы Фишера на мало-мальски высоком уровне, нужно много времени. В этом можно убедиться, посмотрев, как играют в них сейчас, когда задействован рапид-формат. Игроки допускают фундаментальные ошибки в дебюте, качество партий невысокое. Мы далеки от понимания этой игры; думаю, что оно значительно улучшилось бы, если бы нам предоставили возможность играть в шахматы Фишера с классическим контролем времени. Очень на это надеюсь».

А вот Владимир Крамник предпочитает классику: «Я немножко поиграл в «Фишер-рэндом». Безусловно, это полностью сбивает дебютную подготовку. Но проблема в том, что теряется некоторая гармония игры.

Трудно объяснить это словами, но, когда в начальной позиции слон стоит на h8, конь на g8 и ладья на f8, то теряется ощущение эстетики шахмат. Кстати, я спрашивал шахматистов – у многих возникает то же ощущение: что-то «не то», как-то некрасиво… Да и любители привыкли к красоте взаимодействия фигур при обычной начальной расстановке».

У России есть трехкратный чемпион мира, но ФИДЕ признала игру только в 2019-м

Первый чемпионат мира по шахматам Фишера прошел в 2001 году – в формате дуэли из восьми партий между венгром Петером Леко и британцем Майклом Адамсом. Победил Леко. Впрочем, тогда этот турнир не носил статус чемпионата мира, таковым его признали позже.

До 2009-го чемпионаты проводились немного иначе – сначала был групповой турнир, победитель которого встречался с действующим чемпионом мира в матче за титул. Трижды подряд чемпионом стал россиянин Петр Свидлер, дважды побежал Левон Аронян из Армении, один раз – американец Хикару Накамура.

Затем на 9 лет турнир ушел на паузу. В 2018-м состоялся неофициальный матч за звание чемпионата мира по шахматам Фишера – тогда Карлсен обыграл Накамуру со счетом 14-10.

И вот в 2019-м впервые состоялся официальный и признанный ФИДЕ чемпионат мира. Вот так президент Аркадий Дворкович прокомментировал создание нового турнира: «Признание Международной шахматной федерацией новой разновидности шахмат является беспрецедентным, поэтому это решение требовало тщательного обдумывания.

Но мы считаем, что Фишер-рэндом — это положительное нововведение: оно привносит в нашу игру новую энергию и энтузиазм, но в то же время не означает разрыва с нашими классическими шахматами и их традициями.

Вероятно, именно по этой причине случайные шахматы Фишера завоевали расположение шахматного сообщества, включая лучших игроков и самого чемпиона мира. ФИДЕ не могла этого не заметить: пришло время принять и внедрить эту модальность шахмат».

Формат предложили такой: квалификационные онлайн-партии, потом полуфиналы уже за доской и финал в Норвегии.

В полуфинал вышли Карлсен (он не участвовал в квалификации, ему разрешили выступать сразу в плей-офф), Непомнящий и американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана. В финале встретились Со и Карлсен – американец выиграл, Непомнящий в матче за бронзу одолел Каруану.

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ЧМ-2022 состоялся в таком же формате – онлайн-квалификация и плей-офф за доской. На этот раз Непомнящий добрался до финала, обыграв Карлсена, но уступил Накамуре в борьбе за титул на тай-брейке (армагеддоне).

«Едва ли можно найти логику в партиях армагеддона. Но в то же время в этом есть и своя логика. В будущем надеюсь увидеть больше турниров по шахматам Фишера. Поздравляю Хикару Накамуру!» – написал россиянин после поражения.

Похоже, что шахматы Фишера на подъеме, но пока все турниры по ним проводятся в формате рапида или блица – партий с классическим контролем времени практически нет. Но возможно, их будет больше.

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Фото: eastnews.ru/AP Photo/Jon Gambrell; globallookpress.com/PIOTR KUCZA via www.imago-images; wikipedia.orgfide.com

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