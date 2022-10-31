Непомнящий победил Карлсена в особой игре – шахматах Фишера. Что это такое и почему в моде?

В Рейкьявике (Исландия) завершился чемпионат мира по шахматам Фишера – особому варианту игры, в финале наш Ян Непомнящий на тай-брейке проиграл американцу Хикару Накамуре.

Впрочем, турнир для Яна все равно получился удачным – в полуфинале он убедительно прошел самого Магнуса Карлсена.

Что же это за разновидность шахмат?

Случайные шахматы – у них почти 1000 вариантов расстановки фигур

Шахматы Фишера, как видно из названия, придумал 11-й чемпион мира Бобби Фишер – он представил их в 1996 году в Буэнос-Айресе. Официальное название – fischerandom chess или шахматы-960 (об этой цифре позднее), на русском их называют шахматами Фишера, Фишер-рэндом или просто случайные шахматы.

Играют в шахматы Фишера на той же доске и теми же фигурами, как и в классических, но правила отличаются. Суть этих шахмат – исключить или хотя бы свести к минимуму предматчевую подготовку игроков .

Главное (и единственное) отличие шахмат-960 от классики в том, что фигуры на доске расставляются нетрадиционным образом. Нужно соблюдать только несколько принципов:

1) Белые и черные фигуры располагаются на первом и восьмом рядах, пешки – на втором и седьмом. Расстановка белых идентична расстановке черных.

2) Слоны у каждой из сторон обязательно должны быть разнопольными (один стоит на белой клетке, второй – на черной).

3) Ладьи каждой из сторон расположены по разные стороны от короля.

Да-да, вы все правильно читаете: эти правила – точно такие же, как и в классических шахматах, отличий нет. Но в остальном – фигуры могут располагаться на доске в случайном порядке. Например, конь может оказаться в центре, ферзь – на крайнем поле.

Как вам такая расстановка?

Всего возможны 960 начальных комбинаций – отсюда и второе название игры.

Расстановка фигур перед каждым матчем определяется случайным образом – либо с помощью специальных программ, генератора случайных чисел (ведь все комбинации пронумерованы от 1 до 960) либо при помощи жребия, игральных костей, монет, карт и так далее. В наше время, конечно, используют специальные программы и приложения.

Еще одно отличие от классических шахмат – правила рокировки. Здесь они немного другие, поскольку король и ладьи могут оказаться не на привычных местах. Например, может быть случай, когда король или ладья изначально стоят на той позиции, на которой оказались бы в случае рокировки. И тогда перемещается только одна фигура.

Фишер придумал их, чтобы противостоять компьютерам

Идеи изменить или разнообразить правила игры в шахматы появляются регулярно. В первую очередь потому, что игрокам хочется новизны, когда классическая игра уже не приносит прежних эмоций. К тому же растет и уровень игроков, в том числе – предматчевая подготовка.

Вариантов всегда было много, но они, как правило, превращали шахматы совсем в другую игру. Бобби Фишер задался целью изменить правила классических шахмат, но так, чтобы не утратить их изначальную суть.

По мнению Фишера, классические шахматы стали слишком академичными, игроки заранее готовят дебюты, а элемент случайности в них исключен. К тому же он опасался, что появление мощных шахматных компьютеров убьет игру .

Настоящая игра, как считал Фишер, начинается только на втором десятке ходов – ведь начало партии соперники разыгрывают согласно своей предматчевой подготовке. В классических шахматах больше нет места для творчества и экспериментов, а потому и интерес к ним угасает.

К шахматам Фишера подготовиться невозможно – никогда не знаешь, какая из 960 стартовых комбинаций тебе выпадет. Хотя одна из возможных расстановок (под номером 518) – точно такая же, как в классических шахматах, но вероятность ее выпадения, разумеется, невелика.

Среди игроков мнения о шахматах Фишера разнятся: кто-то хочет, чтобы турниров по ним было больше, кто-то их вообще не признает.

К первым относится Магнус Карлсен. Вот что он говорил в 2020-м: «Думаю, что будущее классических шахмат в их нынешнем виде несколько сомнительно. В классическом формате за доской я бы очень хотел видеть больше турниров по шахматам Фишера; это было бы очень интересно, поскольку, по моим ощущениям, именно они хорошо сочетаются с «классикой».

Ведь для того, чтобы провести партию в шахматы Фишера на мало-мальски высоком уровне, нужно много времени. В этом можно убедиться, посмотрев, как играют в них сейчас, когда задействован рапид-формат. Игроки допускают фундаментальные ошибки в дебюте, качество партий невысокое. Мы далеки от понимания этой игры; думаю, что оно значительно улучшилось бы, если бы нам предоставили возможность играть в шахматы Фишера с классическим контролем времени. Очень на это надеюсь».

А вот Владимир Крамник предпочитает классику: «Я немножко поиграл в «Фишер-рэндом». Безусловно, это полностью сбивает дебютную подготовку. Но проблема в том, что теряется некоторая гармония игры.

Трудно объяснить это словами, но, когда в начальной позиции слон стоит на h8, конь на g8 и ладья на f8, то теряется ощущение эстетики шахмат. Кстати, я спрашивал шахматистов – у многих возникает то же ощущение: что-то «не то», как-то некрасиво… Да и любители привыкли к красоте взаимодействия фигур при обычной начальной расстановке».

У России есть трехкратный чемпион мира, но ФИДЕ признала игру только в 2019-м

Первый чемпионат мира по шахматам Фишера прошел в 2001 году – в формате дуэли из восьми партий между венгром Петером Леко и британцем Майклом Адамсом. Победил Леко. Впрочем, тогда этот турнир не носил статус чемпионата мира, таковым его признали позже.

До 2009-го чемпионаты проводились немного иначе – сначала был групповой турнир, победитель которого встречался с действующим чемпионом мира в матче за титул. Трижды подряд чемпионом стал россиянин Петр Свидлер, дважды побежал Левон Аронян из Армении, один раз – американец Хикару Накамура.

Затем на 9 лет турнир ушел на паузу. В 2018-м состоялся неофициальный матч за звание чемпионата мира по шахматам Фишера – тогда Карлсен обыграл Накамуру со счетом 14-10.

И вот в 2019-м впервые состоялся официальный и признанный ФИДЕ чемпионат мира. Вот так президент Аркадий Дворкович прокомментировал создание нового турнира: «Признание Международной шахматной федерацией новой разновидности шахмат является беспрецедентным, поэтому это решение требовало тщательного обдумывания.

Но мы считаем, что Фишер-рэндом — это положительное нововведение: оно привносит в нашу игру новую энергию и энтузиазм, но в то же время не означает разрыва с нашими классическими шахматами и их традициями.

Вероятно, именно по этой причине случайные шахматы Фишера завоевали расположение шахматного сообщества, включая лучших игроков и самого чемпиона мира. ФИДЕ не могла этого не заметить: пришло время принять и внедрить эту модальность шахмат».

Формат предложили такой: квалификационные онлайн-партии, потом полуфиналы уже за доской и финал в Норвегии.

В полуфинал вышли Карлсен (он не участвовал в квалификации, ему разрешили выступать сразу в плей-офф), Непомнящий и американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана. В финале встретились Со и Карлсен – американец выиграл, Непомнящий в матче за бронзу одолел Каруану.

ЧМ-2022 состоялся в таком же формате – онлайн-квалификация и плей-офф за доской. На этот раз Непомнящий добрался до финала, обыграв Карлсена, но уступил Накамуре в борьбе за титул на тай-брейке (армагеддоне).

«Едва ли можно найти логику в партиях армагеддона. Но в то же время в этом есть и своя логика. В будущем надеюсь увидеть больше турниров по шахматам Фишера. Поздравляю Хикару Накамуру!» – написал россиянин после поражения.

Похоже, что шахматы Фишера на подъеме, но пока все турниры по ним проводятся в формате рапида или блица – партий с классическим контролем времени практически нет. Но возможно, их будет больше.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Jon Gambrell; globallookpress.com/PIOTR KUCZA via www.imago-images; wikipedia.org; fide.com