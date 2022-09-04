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Признания Карлсена в новом интервью: отказ от матча с Непомнящим из-за страха, нетрезвая игра и ода Каспарову

Хикару Накамура
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Алиреза Фируджа
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

Лучший шахматист мира норвежец Магнус Карлсен недавно побывал в подкасте у американского ученого и исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

Поговорили о шахматах и не только – мы перевели самое интересное.

О подходе к шахматам

У меня было два пика: в 2013-2014 годах, а также 2019-й. И в те годы я был очень разным с точки зрения своих сильных сторон. В частности, три года назад я часто выигрывал за счет дебютной подготовки, тогда как в 2013-2014-х я в основном избегал заготовок соперника, а играл от себя и сильных сторон.

Мое интуитивное понимание шахмат всегда было немного лучше, чем у других, хотя оно тоже развивалось. Раньше я играл с большей энергией, а это означало, что я мог лучше играть в затяжных партиях, это было необходимо, потому что я не мог обыграть соперников в дебюте.

Я всегда очень плохо справлялся с упражнениями в шахматах, это было для меня как слепое пятно. Мне было трудно сосредоточиться на них. Там нужно заглядывать вглубь задачи – во время игры я часто находил правильное решение, но глубокие расчеты все равно не лучшая часть моей игры.

В чем я хорошо разбираюсь, так это краткосрочное планирование. Я хорошо вижу мелкие детали, а еще я намного лучше других умею оценивать ситуацию, что, как мне кажется, отличает меня от остальных.

О том, реально ли достичь рейтинга 2900

Сейчас мой рейтинг 2861, что неплохо (Карлсен – обладатель самого высокого рейтинга ФИДЕ в истории. Его максимальный рейтинг достигал 2882. Рейтинг высчитывается на основе игр шахматистов друг с другом – Sports.ru). Думаю, что это в значительной степени соответствует тому уровню, который у меня есть на данный момент, а значит, чтобы достичь 2900, мне нужно либо стать лучше в шахматах, что довольно трудно сделать.

Либо мне нужно попытаться еще больше оптимизировать игру с точки зрения подготовки, да вообще всего. Например, нужно следить за тем, чтобы у меня никогда не было плохих дней.

По сути, мне просто нельзя облажаться, если хочу достичь этой цели – а это маловероятно. Причина, по которой я зачем-то поставил перед собой такую цель, – иметь хоть какую-то мотивацию побеждать, потому что сейчас я играю в основном для удовольствия.

Я люблю играть, я люблю выигрывать, мне не нужно никому ничего доказывать, но нужна новая мотивация.

О страхе проиграть

Что меня мотивирует – любовь к победам или страх проиграть? Что касается матча за шахматную корону – это определенно страх проиграть. В других турнирах любовь к победам – важный фактор, я получаю больше удовольствия, чем в матче на первенство мира, потому что после него я скорее чувствую облегчение.

Сейчас мне нравится выигрывать даже больше, чем раньше, потому что я более расслаблен, и я также знаю, что это не будет длиться вечно: каждую маленькую победу я ценю намного больше. И да, с точки зрения страха проиграть это огромная причина, по которой я отказался от матча за шахматную корону, потому что это действительно не доставляло мне радости. На самом деле все мысли были направлены на то, чтобы не проиграть.

Когда я сажусь за доску, я сосредоточен на игре и знаю, что могу играть хорошо. Но в остальное время… Я знаю, что проигрывать нельзя, это матч на первенство мира. Тут участвуют только два игрока, победитель и проигравший.

Если я не выиграю какой-то случайный турнир, я, может быть, даже разозлюсь, но все равно понимаю, что впереди следующий турнир. В случае с матчем за корону следующего турнира не будет. За все эти годы звание чемпиона мира стало частью моей личности, я просто не могу его потерять.

Почему Непомнящий так развалился перед Карлсеном? Объясняем максимально доступно

Единственный матч на первенство мира после 2013-го, который мне действительно понравился, был в 2018 году против американца Фабиано Каруаны. Тогда у меня был небольшой спад, а у Фабиано – подъем. Наши силы были очень близки. Настолько, что если бы в какой-то момент матча я проиграл партию, он бы взял корону.

Поччти все игры были на грани. Я чувствовал, что это интересный матч против соперника, который равен мне. И поэтому проигрыш не был бы катастрофой.

Вот почему мне было невероятно неприятно в других матчах, когда мы играли ничью за ничьей – я знал, что я лучше, могу играть лучше, но не могу победить.

Об отказе от матча с Непомнящим

После последнего матча (с Яном Непомнящим – Sports.ru) я сразу сказал в интервью, что вряд ли буду играть в следующем матче за корону. Я говорил и семье, и друзьям, и, конечно же, шахматной команде, что, скорее всего, это мой последний матч.

Но вышло так, что перед матчем на первенство мира резкий взлет случился у молодого игрока – Алирезы Фиружи. Он поднялся на второе место в мировом рейтинге. Тогда ему было 18, сейчас ему 19, он отобрался на турнир претендентов, и казалось, что существует хотя бы мини-шанс, что он будет моим соперником, и это зажгло во мне огонь. Мне это очень понравилось, мне понравилась идея сыграть с ним в следующем матче.

Я решил рассказать об этом перед турнирном претендентов, чтобы создать побольше шумихи, немного мотивировать себя, и, может быть, мотивировать Фиружу. Также, очевидно, я хотел предупредить всех участников, что играть им нужно не только за победу. Обычно же там только первое место важно.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны

Но, предвосхищая вопрос, я заранее решил, что точно не буду защищать титул. Я бы все равно отказался.

Если честно, сейчас я куда больше горжусь тем фактом, что уже, кажется, с лета 2011-го, являюсь номером один в мире. Горжусь сильнее, чем победами в матчах на первенство мира.

О формате матча за шахматную корону

Мне кажется, 12-14 партий – это мало для матча на первенство мира. Если вы хотите определить, кто лучший игрок или, по крайней мере, лучший игрок в конкретном матче, нужно больше игр.

А если проводить намного больше игр, то нужно уменьшить контроль времени, потому что при очень длительном контроле с серьезной подготовкой можно замаскировать многие недостатки как шахматиста. В общем, я думаю так: на матче за шахматную корону должно быть больше партий и меньше контроль времени.

К чести ФИДЕ, мне предлагали такой вариант: по две партии в день с лимитом в 45 минут и добавлением 15-30 секунд после хода. Это означало бы, что каждая сессия длилась бы в итоге чуть меньше двух часов. Это для начала. Но мне кажется еще более интересным такой формат: 4 партии в день с лимитом в 15 минут плюс 10 секунд за ход.

Я понимаю, что есть определенные традиции, люди не хотят перемен в матче за шахматную корону. Это нормально. Я просто считаю, что такой матч должен выявлять действительно сильнейшего игрока на данный момент.

Кто фаворит – Непомнящий или Лижэнь?

В целом, я бы посчитал, что Дин немного сильнее. Непомнящий лучше в краткосрочном планировании. Но иногда ему не хватает глубины, хотя он очень быстр. Также в последнее время он немного улучшил дебюты. Так что теперь у него много хороших идей, и это очень солидно.

Дин не так хорошо подготовлен, но он прекрасно понимает динамику и диспропорции в шахматах. Он очень хорош в этом. И в понимании динамических факторов, как мы их называем, особенно таких как зависимость материала от времени.

Кто лучший шахматист в истории?

Гарри Каспаров играл в очень конкурентную эпоху и обыгрывал шахматистов сразу из нескольких поколений. Он был лучшим почти 20 лет, чего никто не делал, по крайней мере, в последнее время. У него было долголетие. Также на пике он был не совсем на уровне Фишера в плане преимущества над остальными, но похож на меня и, думаю, даже немного лучше.

Что касается меня, то я, конечно, непобедим как чемпион мира вот уже пять матчей. Я был номером один в мире 11 лет подряд в эпоху еще более конкурентную, чем у Гарри. У меня самый высокий шахматный рейтинг всех времен, у меня самая длинная серия без поражений. Но я думаю, что есть достойные аргументы в пользу всех кандидатов на звание лучшего в истории. Я уже говорил и не изменил своего мнения, что Гарри превосходит всех из-за его из-за долговечности в спорте и конкурентной эпохи, но есть аргументы.

Если вы спросите о моем любимом игроке или любимом стиле, то это, наверное, молодой Каспаров. Тогда в его игре просто бурлила энергия. Чрезвычайно агрессивные, динамичные шахматы. Наверное, мне это очень импонирует, потому что я тоже могу так играть. Это кажется мне особенным.

О том, как играл в шахматы пьяным

Бывали случаи, когда я играл после пищевого отравления. Я не спал, и у меня не было энергии. Тогда я был спокоен – энергии волноваться-то не было. Но еще я обнаружил, что в состоянии депривации сна становлюсь суперкреативным. Просто потому, что не способен делать простые вещи.

Опьянение больше влияет на быстрые шахматы. Там нужно полагаться на краткосрочное планирование, а если немного выпил, то получается лучше. Ты думаешь меньше, более уверен в себе. Наверное, дело даже больше именно в уверенности. Вот, знаете, некоторые люди говорят, что у них лучше получается разговаривать на иностранных языках, когда они пьяны. Потому что так они ставят меньше барьеров перед собой. В шахматах – примерно то же самое.

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В 2012 году я играл на турнире по быстрым шахматам в Японии. Я тогда тоже отравился и играл плохо. Во время последнего перерыва я решил воспользоваться мини-баром. И в итоге сделал камбэк: играл быстро, уверенно. Я думал, что играю очень круто, хотя на самом деле это было и близко не так. Но все же я выиграл все оставшиеся игры, и если бы провели еще один тур, то, наверное, я бы и на турнире победил. А так стал вторым.

Но вообще я бы не стал советовать такой подход. Только если в качестве последней надежды. И в том случае, если вы уверены, что у вас есть способности, но вам что-то мешает. Без способностей тут алкоголь точно не поможет. Но если вам нужно расслабиться, дать разуму отдохнуть – то все возможно, почему нет.

О любви

Чувствую ли я одиночество? Конечно, бывает. Шахматист по определению достаточно одинок. Потому что некого больше винить в поражениях, кроме себя. Но это часть нашей профессии. К тому же я не думаю, что одиночество, свойственное для моей профессии, влияет на мою обычную жизнь. 

Любовь? У меня нет такой цели – найти любовь. Иногда я пытаюсь, иногда нет, но я просто стараюсь найти свой путь. И моя любовь к игре, очевидно, приходит и уходит понемногу, но она всегда есть. Она не исчезает полностью. В других сферах жизни нужно заниматься тем, что делает тебя счастливым, доставляет радость. Все это делает вас более восприимчивым к любви в целом.

Так что это был мой подход к любви долгое время: я просто пытаюсь жить лучшей жизнью, и тогда любовь придет – рано или поздно. И с точки зрения романтической любви, она пришла и уже ушла из моей жизни. Сейчас ее нет, но я не беспокоюсь об этом. Я пытаюсь быть хорошей версией себя. Лучшей версией всегда быть невозможно, так что я пытаюсь оставаться хотя бы хорошей.

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Фото: fide.com; РИА Новости/Владимир Вяткин; globallookpress.com/Jacek Prondzynski/Fotopyk , Johanna Lundberg/Keystone Press Agency, Rodrigo Oropeza/Xinhua; Gettyimages.ru/Frank Peters

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