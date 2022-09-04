Признания Карлсена в новом интервью: отказ от матча с Непомнящим из-за страха, нетрезвая игра и ода Каспарову

Лучший шахматист мира норвежец Магнус Карлсен недавно побывал в подкасте у американского ученого и исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

Поговорили о шахматах и не только – мы перевели самое интересное.

О подходе к шахматам

У меня было два пика: в 2013-2014 годах, а также 2019-й. И в те годы я был очень разным с точки зрения своих сильных сторон. В частности, три года назад я часто выигрывал за счет дебютной подготовки, тогда как в 2013-2014-х я в основном избегал заготовок соперника, а играл от себя и сильных сторон.

Мое интуитивное понимание шахмат всегда было немного лучше, чем у других, хотя оно тоже развивалось. Раньше я играл с большей энергией, а это означало, что я мог лучше играть в затяжных партиях, это было необходимо, потому что я не мог обыграть соперников в дебюте.

Я всегда очень плохо справлялся с упражнениями в шахматах, это было для меня как слепое пятно. Мне было трудно сосредоточиться на них. Там нужно заглядывать вглубь задачи – во время игры я часто находил правильное решение, но глубокие расчеты все равно не лучшая часть моей игры.

В чем я хорошо разбираюсь, так это краткосрочное планирование. Я хорошо вижу мелкие детали, а еще я намного лучше других умею оценивать ситуацию, что, как мне кажется, отличает меня от остальных.

О том, реально ли достичь рейтинга 2900

Сейчас мой рейтинг 2861, что неплохо (Карлсен – обладатель самого высокого рейтинга ФИДЕ в истории. Его максимальный рейтинг достигал 2882. Рейтинг высчитывается на основе игр шахматистов друг с другом – Sports.ru). Думаю, что это в значительной степени соответствует тому уровню, который у меня есть на данный момент, а значит, чтобы достичь 2900, мне нужно либо стать лучше в шахматах, что довольно трудно сделать.

Либо мне нужно попытаться еще больше оптимизировать игру с точки зрения подготовки, да вообще всего. Например, нужно следить за тем, чтобы у меня никогда не было плохих дней.

По сути, мне просто нельзя облажаться, если хочу достичь этой цели – а это маловероятно. Причина, по которой я зачем-то поставил перед собой такую цель, – иметь хоть какую-то мотивацию побеждать, потому что сейчас я играю в основном для удовольствия.

Я люблю играть, я люблю выигрывать, мне не нужно никому ничего доказывать, но нужна новая мотивация.

О страхе проиграть

Что меня мотивирует – любовь к победам или страх проиграть? Что касается матча за шахматную корону – это определенно страх проиграть. В других турнирах любовь к победам – важный фактор, я получаю больше удовольствия, чем в матче на первенство мира, потому что после него я скорее чувствую облегчение.

Сейчас мне нравится выигрывать даже больше, чем раньше, потому что я более расслаблен, и я также знаю, что это не будет длиться вечно: каждую маленькую победу я ценю намного больше. И да, с точки зрения страха проиграть это огромная причина, по которой я отказался от матча за шахматную корону, потому что это действительно не доставляло мне радости. На самом деле все мысли были направлены на то, чтобы не проиграть.

Когда я сажусь за доску, я сосредоточен на игре и знаю, что могу играть хорошо. Но в остальное время… Я знаю, что проигрывать нельзя, это матч на первенство мира. Тут участвуют только два игрока, победитель и проигравший.

Если я не выиграю какой-то случайный турнир, я, может быть, даже разозлюсь, но все равно понимаю, что впереди следующий турнир. В случае с матчем за корону следующего турнира не будет. За все эти годы звание чемпиона мира стало частью моей личности, я просто не могу его потерять.

Единственный матч на первенство мира после 2013-го, который мне действительно понравился, был в 2018 году против американца Фабиано Каруаны. Тогда у меня был небольшой спад, а у Фабиано – подъем. Наши силы были очень близки. Настолько, что если бы в какой-то момент матча я проиграл партию, он бы взял корону.

Поччти все игры были на грани. Я чувствовал, что это интересный матч против соперника, который равен мне. И поэтому проигрыш не был бы катастрофой.

Вот почему мне было невероятно неприятно в других матчах, когда мы играли ничью за ничьей – я знал, что я лучше, могу играть лучше, но не могу победить.

Об отказе от матча с Непомнящим

После последнего матча (с Яном Непомнящим – Sports.ru) я сразу сказал в интервью, что вряд ли буду играть в следующем матче за корону. Я говорил и семье, и друзьям, и, конечно же, шахматной команде, что, скорее всего, это мой последний матч.

Но вышло так, что перед матчем на первенство мира резкий взлет случился у молодого игрока – Алирезы Фиружи. Он поднялся на второе место в мировом рейтинге. Тогда ему было 18, сейчас ему 19, он отобрался на турнир претендентов, и казалось, что существует хотя бы мини-шанс, что он будет моим соперником, и это зажгло во мне огонь. Мне это очень понравилось, мне понравилась идея сыграть с ним в следующем матче.

Я решил рассказать об этом перед турнирном претендентов, чтобы создать побольше шумихи, немного мотивировать себя, и, может быть, мотивировать Фиружу. Также, очевидно, я хотел предупредить всех участников, что играть им нужно не только за победу. Обычно же там только первое место важно.

Но, предвосхищая вопрос, я заранее решил, что точно не буду защищать титул. Я бы все равно отказался.

Если честно, сейчас я куда больше горжусь тем фактом, что уже, кажется, с лета 2011-го, являюсь номером один в мире. Горжусь сильнее, чем победами в матчах на первенство мира.

О формате матча за шахматную корону

Мне кажется, 12-14 партий – это мало для матча на первенство мира. Если вы хотите определить, кто лучший игрок или, по крайней мере, лучший игрок в конкретном матче, нужно больше игр.

А если проводить намного больше игр, то нужно уменьшить контроль времени, потому что при очень длительном контроле с серьезной подготовкой можно замаскировать многие недостатки как шахматиста. В общем, я думаю так: на матче за шахматную корону должно быть больше партий и меньше контроль времени.

К чести ФИДЕ, мне предлагали такой вариант: по две партии в день с лимитом в 45 минут и добавлением 15-30 секунд после хода. Это означало бы, что каждая сессия длилась бы в итоге чуть меньше двух часов. Это для начала. Но мне кажется еще более интересным такой формат: 4 партии в день с лимитом в 15 минут плюс 10 секунд за ход.

Я понимаю, что есть определенные традиции, люди не хотят перемен в матче за шахматную корону. Это нормально. Я просто считаю, что такой матч должен выявлять действительно сильнейшего игрока на данный момент.

Кто фаворит – Непомнящий или Лижэнь?

В целом, я бы посчитал, что Дин немного сильнее. Непомнящий лучше в краткосрочном планировании. Но иногда ему не хватает глубины, хотя он очень быстр. Также в последнее время он немного улучшил дебюты. Так что теперь у него много хороших идей, и это очень солидно.

Дин не так хорошо подготовлен, но он прекрасно понимает динамику и диспропорции в шахматах. Он очень хорош в этом. И в понимании динамических факторов, как мы их называем, особенно таких как зависимость материала от времени.

Кто лучший шахматист в истории?

Гарри Каспаров играл в очень конкурентную эпоху и обыгрывал шахматистов сразу из нескольких поколений. Он был лучшим почти 20 лет, чего никто не делал, по крайней мере, в последнее время. У него было долголетие. Также на пике он был не совсем на уровне Фишера в плане преимущества над остальными, но похож на меня и, думаю, даже немного лучше.

Что касается меня, то я, конечно, непобедим как чемпион мира вот уже пять матчей. Я был номером один в мире 11 лет подряд в эпоху еще более конкурентную, чем у Гарри. У меня самый высокий шахматный рейтинг всех времен, у меня самая длинная серия без поражений. Но я думаю, что есть достойные аргументы в пользу всех кандидатов на звание лучшего в истории. Я уже говорил и не изменил своего мнения, что Гарри превосходит всех из-за его из-за долговечности в спорте и конкурентной эпохи, но есть аргументы.

Если вы спросите о моем любимом игроке или любимом стиле, то это, наверное, молодой Каспаров. Тогда в его игре просто бурлила энергия. Чрезвычайно агрессивные, динамичные шахматы. Наверное, мне это очень импонирует, потому что я тоже могу так играть. Это кажется мне особенным.

О том, как играл в шахматы пьяным

Бывали случаи, когда я играл после пищевого отравления. Я не спал, и у меня не было энергии. Тогда я был спокоен – энергии волноваться-то не было. Но еще я обнаружил, что в состоянии депривации сна становлюсь суперкреативным. Просто потому, что не способен делать простые вещи.

Опьянение больше влияет на быстрые шахматы. Там нужно полагаться на краткосрочное планирование, а если немного выпил, то получается лучше. Ты думаешь меньше, более уверен в себе. Наверное, дело даже больше именно в уверенности. Вот, знаете, некоторые люди говорят, что у них лучше получается разговаривать на иностранных языках, когда они пьяны. Потому что так они ставят меньше барьеров перед собой. В шахматах – примерно то же самое.

В 2012 году я играл на турнире по быстрым шахматам в Японии. Я тогда тоже отравился и играл плохо. Во время последнего перерыва я решил воспользоваться мини-баром. И в итоге сделал камбэк: играл быстро, уверенно. Я думал, что играю очень круто, хотя на самом деле это было и близко не так. Но все же я выиграл все оставшиеся игры, и если бы провели еще один тур, то, наверное, я бы и на турнире победил. А так стал вторым.

Но вообще я бы не стал советовать такой подход. Только если в качестве последней надежды. И в том случае, если вы уверены, что у вас есть способности, но вам что-то мешает. Без способностей тут алкоголь точно не поможет. Но если вам нужно расслабиться, дать разуму отдохнуть – то все возможно, почему нет.

О любви

Чувствую ли я одиночество? Конечно, бывает. Шахматист по определению достаточно одинок. Потому что некого больше винить в поражениях, кроме себя. Но это часть нашей профессии. К тому же я не думаю, что одиночество, свойственное для моей профессии, влияет на мою обычную жизнь.

Любовь? У меня нет такой цели – найти любовь. Иногда я пытаюсь, иногда нет, но я просто стараюсь найти свой путь. И моя любовь к игре, очевидно, приходит и уходит понемногу, но она всегда есть. Она не исчезает полностью. В других сферах жизни нужно заниматься тем, что делает тебя счастливым, доставляет радость. Все это делает вас более восприимчивым к любви в целом.

Так что это был мой подход к любви долгое время: я просто пытаюсь жить лучшей жизнью, и тогда любовь придет – рано или поздно. И с точки зрения романтической любви, она пришла и уже ушла из моей жизни. Сейчас ее нет, но я не беспокоюсь об этом. Я пытаюсь быть хорошей версией себя. Лучшей версией всегда быть невозможно, так что я пытаюсь оставаться хотя бы хорошей.

Фото: fide.com; РИА Новости/Владимир Вяткин; globallookpress.com/Jacek Prondzynski/Fotopyk , Johanna Lundberg/Keystone Press Agency, Rodrigo Oropeza/Xinhua; Gettyimages.ru/Frank Peters