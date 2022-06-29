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Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

ФФКР
сборная России сборная России
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Дейв Лиз
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Евгений Платов Евгений Платов
Бенуа Ришо
Ренат Лайшев
сборная США сборная США
Александр Коган
Диана Дэвис Диана Дэвис
Федерация фигурного катания США
Захари Донохью
танцы на льду
Фигурное катание Фигурное катание

Слухи о переходе Дианы Дэвис (дочки Этери Тутберидзе) и ее партнера Глеба Смолкина в команду США посыпались еще месяц назад, а теперь обросли подробностями: впереди вероятный просмотр в американской федерации, позади свадьба – не публичная, но предельно важная для их будущего в спорте.

Похоже, смена сборной все реальнее. По порядку.

1. Дэвис и Смолкин уехали в США после Олимпиады-2022, а поздней весной отправились в Бостон ставить программы к Бенуа Ришо. Кстати, первым об их новом хореографе сообщил американский блогер Дейв Лиз, который почти не промахивается с инсайдами.

Тутберидзе прибыла в Америку в мае – вроде как не просто повидаться с дочерью, но и по фигурным делам Дианы.

В Бостоне Дэвис и Смолкин потренировались не только с Ришо, но и с олимпийским призером Захари Донохью: «Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся скоро снова увидеть тебя!».

А потом поработали с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Тутберидзе снимала занятия с трибуны – все по правилам катка.

2. В начале июня Лиз дал новый инсайд: Этери хочет тренировать в Америке, а Диана и Глеб перейдут в сборную США.

Тутберидзе быстро опровергла первый инсайд (о себе и тренерстве в Америке), лаконично прибив новость: это фейк. Про переход дочери в другую страну, правда, не сказала ничего. Диана опубликовала скрин с публикацией Sports.ru о готовящемся переходе с комментарием: «Какие интересные новости мы про себя узнаем». Если это и опровержение, то совсем не убедительное.

В Федерации фигурного катания России о планах Дианы и Глеба ничего не знали – американская ассоциация не подавала запрос на переход. А вот президент «Самбо-70» Ренат Лайшев выдал интересное: «Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас!»

3. Дэвис и Смолкин попали в основной состав сборной России на новый сезон. А Лиз сообщил еще одну новость – Диана и Глеб больше не тренируются у Игоря Шпильбанда, который и вывел их на топ-уровень.

Позже эту информацию подтвердил и Матч ТВ – похоже, очередной инсайд Лиза оказался верным.

В это время Бенуа Ришо делился подробностями о душевных беседах с Этери: «Я чувствую, что каждый день и каждый опыт — это процесс обучения. Я твердо убежден, что надо извлекать из каждой встречи все лучшее. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери. Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем».

4. Позже Дейв Лиз в интервью Sports.ru опять рассказал о переходе спортсменов в США: «Я слышал это от другого тренера, у которого дочь тоже занимается танцами на льду. Они обсуждали возможную смену флага и, по его словам, когда он связался с американской федерацией, ему ответили, что к ним с подобным вопросом уже обращалась Этери Тутберидзе. Вероятно, речь могла идти о том, насколько реален был бы переход пары Дэвис – Смолкин под флаг США. Так что слухи ходили, да.

Диана отправилась в отпуск в Лас-Вегас, о чем писала в соцсетях. У нее есть американский паспорт, и если представить, что они с Глебом поженятся (а известно, что они пара и вне катка), то теоретически могут представлять США уже на следующих Олимпийских играх. Тут главный вопрос, согласится ли их отпустить Россия. А так я не исключал бы и возможный переход в Грузию.

Чем яростнее спикеры в России (я читаю их на Sports.ru) отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда. Не зря есть поговорка «нет дыма без огня».

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У Дианы действительно есть американский паспорт – она родилась в Лас-Вегасе. Смолкину сложнее – чтобы получить гражданство, нужно либо долго жить на территории страны, либо пройти военную службу, либо жениться на гражданке США.

Подходит только третий вариант – так Глеб успевает получить нужный паспорт до Олимпиады-2026. На национальных стартах, Гран-при и чемпионатах мира пара могла бы выступать за США, даже если бы американский паспорт был только у Дэвис (такие правила), но вот для участия в Играх гражданство необходимо обоим.

Разумеется, решать вопрос нужно сейчас. В идеале – жениться до конца 2022-го, чтобы точно укладываться по срокам (для гражданства нужно пробыть в браке минимум три года).

И этот шаг уже сделан – выяснилось, что Диана и Глеб поженились 18 марта в штате Невада. Это уже не новость от Лиза (хотя он тоже об этом сообщал) – все официально, информация о браке размещена на сайте Clerk.clarkcountynv.gov

Ни Диана, ни Глеб не стали менять фамилию. Вообще, у браков, заключенных в Лас-Вегасе, преобладает репутация несерьезных – так уж повелось (вероятно, вы знаете это по американским фильмам и сериалам). Но юридически он ничем не отличается от брака, заключенного в любом другом штате.

Вот эти посты ребята писали в соцсетях сразу после свадьбы:

Дэвис – гражданка США по рождению, так что через три года в браке с ней Смолкин – при помощи хорошего юриста и при собственном желании – оформит новый паспорт. То есть весной 2025-го их дуэт станет полноценно американским – и дорога на Олимпиаду в Милане откроется (разумеется, мы не берем в расчет чисто спортивный отбор).

5. И вот сегодня Лиз еще раз подтвердил собственный майский инсайд – Дэвис и Смолкин 30 июня пройдут просмотр в Ассоциации фигурного катания США.

В ФФКР реакция привычная: «Информацию от блогеров не комментируем». Гендиректор федерации Александр Коган назвал новость бредом: «Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать? Ответ один – бред не комментирую».

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Диана, Глеб или Этери на новость пока не отреагировали.

Отец Глеба, актер Борис Смолкин, категоричен: «Это абсолютно желтая пресса».

А вот Ренат Лайшев неожиданно все подтвердил: «Других причин, по которым Этери Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть выступают. Они могут показывать все мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны. То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит.

Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем России, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию».

Если Дэвис и Смолкин все-таки решаться на смену гражданства, то им грозит двухлетний карантин. Впрочем, ФФКР может пойти навстречу и отпустить без препятствий.

Что бы ни решили – до начала сезона точно узнаем.

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Фото: Instagram/glebsmolkin7di__davistutberidze.eteri

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