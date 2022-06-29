Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

Слухи о переходе Дианы Дэвис (дочки Этери Тутберидзе) и ее партнера Глеба Смолкина в команду США посыпались еще месяц назад, а теперь обросли подробностями: впереди вероятный просмотр в американской федерации, позади свадьба – не публичная, но предельно важная для их будущего в спорте.

Похоже, смена сборной все реальнее. По порядку.

1. Дэвис и Смолкин уехали в США после Олимпиады-2022, а поздней весной отправились в Бостон ставить программы к Бенуа Ришо. Кстати, первым об их новом хореографе сообщил американский блогер Дейв Лиз, который почти не промахивается с инсайдами.

Тутберидзе прибыла в Америку в мае – вроде как не просто повидаться с дочерью, но и по фигурным делам Дианы.

В Бостоне Дэвис и Смолкин потренировались не только с Ришо, но и с олимпийским призером Захари Донохью: «Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся скоро снова увидеть тебя!».

А потом поработали с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Тутберидзе снимала занятия с трибуны – все по правилам катка.

2. В начале июня Лиз дал новый инсайд: Этери хочет тренировать в Америке, а Диана и Глеб перейдут в сборную США.

Тутберидзе быстро опровергла первый инсайд (о себе и тренерстве в Америке), лаконично прибив новость: это фейк. Про переход дочери в другую страну, правда, не сказала ничего. Диана опубликовала скрин с публикацией Sports.ru о готовящемся переходе с комментарием: «Какие интересные новости мы про себя узнаем». Если это и опровержение, то совсем не убедительное.

В Федерации фигурного катания России о планах Дианы и Глеба ничего не знали – американская ассоциация не подавала запрос на переход. А вот президент «Самбо-70» Ренат Лайшев выдал интересное: «Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас!»

3. Дэвис и Смолкин попали в основной состав сборной России на новый сезон. А Лиз сообщил еще одну новость – Диана и Глеб больше не тренируются у Игоря Шпильбанда, который и вывел их на топ-уровень.

Позже эту информацию подтвердил и Матч ТВ – похоже, очередной инсайд Лиза оказался верным.

В это время Бенуа Ришо делился подробностями о душевных беседах с Этери: «Я чувствую, что каждый день и каждый опыт — это процесс обучения. Я твердо убежден, что надо извлекать из каждой встречи все лучшее. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери. Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем».

4. Позже Дейв Лиз в интервью Sports.ru опять рассказал о переходе спортсменов в США: «Я слышал это от другого тренера, у которого дочь тоже занимается танцами на льду. Они обсуждали возможную смену флага и, по его словам, когда он связался с американской федерацией, ему ответили, что к ним с подобным вопросом уже обращалась Этери Тутберидзе. Вероятно, речь могла идти о том, насколько реален был бы переход пары Дэвис – Смолкин под флаг США. Так что слухи ходили, да.

Диана отправилась в отпуск в Лас-Вегас, о чем писала в соцсетях. У нее есть американский паспорт, и если представить, что они с Глебом поженятся (а известно, что они пара и вне катка), то теоретически могут представлять США уже на следующих Олимпийских играх. Тут главный вопрос, согласится ли их отпустить Россия. А так я не исключал бы и возможный переход в Грузию.

Чем яростнее спикеры в России (я читаю их на Sports.ru) отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда. Не зря есть поговорка «нет дыма без огня».

У Дианы действительно есть американский паспорт – она родилась в Лас-Вегасе. Смолкину сложнее – чтобы получить гражданство, нужно либо долго жить на территории страны, либо пройти военную службу, либо жениться на гражданке США.

Подходит только третий вариант – так Глеб успевает получить нужный паспорт до Олимпиады-2026. На национальных стартах, Гран-при и чемпионатах мира пара могла бы выступать за США, даже если бы американский паспорт был только у Дэвис (такие правила), но вот для участия в Играх гражданство необходимо обоим.

Разумеется, решать вопрос нужно сейчас. В идеале – жениться до конца 2022-го, чтобы точно укладываться по срокам (для гражданства нужно пробыть в браке минимум три года).

И этот шаг уже сделан – выяснилось, что Диана и Глеб поженились 18 марта в штате Невада. Это уже не новость от Лиза (хотя он тоже об этом сообщал) – все официально, информация о браке размещена на сайте Clerk.clarkcountynv.gov.

Ни Диана, ни Глеб не стали менять фамилию. Вообще, у браков, заключенных в Лас-Вегасе, преобладает репутация несерьезных – так уж повелось (вероятно, вы знаете это по американским фильмам и сериалам). Но юридически он ничем не отличается от брака, заключенного в любом другом штате.

Вот эти посты ребята писали в соцсетях сразу после свадьбы:

Дэвис – гражданка США по рождению, так что через три года в браке с ней Смолкин – при помощи хорошего юриста и при собственном желании – оформит новый паспорт. То есть весной 2025-го их дуэт станет полноценно американским – и дорога на Олимпиаду в Милане откроется (разумеется, мы не берем в расчет чисто спортивный отбор).

5. И вот сегодня Лиз еще раз подтвердил собственный майский инсайд – Дэвис и Смолкин 30 июня пройдут просмотр в Ассоциации фигурного катания США.

В ФФКР реакция привычная: «Информацию от блогеров не комментируем». Гендиректор федерации Александр Коган назвал новость бредом: «Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать? Ответ один – бред не комментирую».

Диана, Глеб или Этери на новость пока не отреагировали.

Отец Глеба, актер Борис Смолкин, категоричен: «Это абсолютно желтая пресса».

А вот Ренат Лайшев неожиданно все подтвердил: «Других причин, по которым Этери Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть выступают. Они могут показывать все мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны. То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит.

Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем России, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию».

Если Дэвис и Смолкин все-таки решаться на смену гражданства, то им грозит двухлетний карантин. Впрочем, ФФКР может пойти навстречу и отпустить без препятствий.

Что бы ни решили – до начала сезона точно узнаем.

Фото: Instagram/glebsmolkin7, di__davis, tutberidze.eteri