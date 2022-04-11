Первый выход Трусовой после олимпийской драмы: всего три прыжка в любимой «Круэлле» – а впереди шоу Плющенко

Облегченная программа и неудачная битва с трикселем.

Александра Трусова вышла на лед впервые почти за два месяца: в выходные она выступила на шоу Этери Тутберидзе в Минске – причем с соревновательной программой.

• Сашу не видели на большом льду с Олимпиады-2022 в Пекине: после произвольной программы, где пять четверных прыжков не помогли обыграть Анну Щербакову, Трусова откатала на показательных и больше на льду не появлялась (не считая тренировок).

После Игр хватало дел: Саша провела мастер-класс для юных фигуристов, сделала символическое вбрасывание на хоккейном матче, побывала в МГТУ имени Баумана, завела котенка и занялась танцами в стиле frame up strip, чтобы подтянуть вторую оценку.

• Но на лед не тянуло – Трусова даже пропустила Кубок Первого канала в конце марта, на котором отметилась вся основа сборной. Привести себя в порядок после Пекина не получилось: «Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать».

А еще Трусова рассказала, что ее мотивирует после трудной Олимпиады: «Наверное, поддержка – близких, болельщиков. Мне очень много пишут, говорят, и стараюсь ради них. Мне надо всегда что-то новое учить, ставить новые цели – мне так интереснее жить, интереснее тренироваться».

• И вот 9 апреля – возвращение, не только в компании Евгении Медведевой и Алины Загитовой, но и рядом с главными олимпийскими соперницами – Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.

В Минске Саша катала бронебойную произвольную программу этого сезона – «Круэллу», только в значительно облегченной версии. Всего три прыжка (на самом деле, для шоу это даже много): четверной лутц, тройной флип и тройной лутц. Все это Трусова сделала чисто, как и фирменный кантилевер.

Зрители приветствовали овациями, а после проката бросали игрушки на лед.

Интересно, что даже на шоу Трусова исполнила то, что не по силам ни одной участнице последнего чемпионата мира – четверной прыжок.

После шоу Саша поучаствовала в импровизированном прыжковом баттле – несколько раз заходила на тройной аксель (который до сих пор удавался только в тренировках), но чистого приземления так и не вышло.

Впереди – турне с шоу Тутберидзе по пяти городам: Москва (13 апреля), Красноярск (20 апреля), Самара (24 апреля), Нижний Новгород (26 апреля) и Ташкент (29 апреля). Правда, не факт, что Трусова выступит везде – в Москве точно откатает, а дальше состав может поменяться.

А еще 16 апреля Сашу ждут в Санкт-Петербурге с «Союзом чемпионов» Евгения Плющенко – у нее контракт на одно выступление.

Похоже, Трусова постепенно возвращается – вряд ли она когда-то отпустит ситуацию с Олимпиадой, но эмоции все-таки улеглись. Ждем ее на соревнованиях, какими бы они ни были – российскими или международными – и смотрим, возможно, последние прокаты «Круэллы». Программы, которая отправила Трусову в историю, но не принесла олимпийское золото.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti