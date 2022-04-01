«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады

В женском спорте все больше трансгендеров, и в ближайшие годы проблема с их принятием / непринятием только обострится.

Тяжелоатлетка Лорелл Хаббард резонансно выступила на Олимпиаде-2020 в Токио, американская пловчиха Лиа Томас выигрывает один турнир за другим (правда, пока только студенческие), раздражая соперниц, и готовится к Играм-2024.

Однако не всех желающих охотно переводят из мужской категории в женскую – британскую велогонщицу Эмили Бриджес не пустили на женские соревнования даже после гормональной терапии.

1. Эмили – 21 год. Она сделала каминг-аут как женщина-трансгендер в октябре 2020 года – до этого выступала среди мужчик под именем Зак Бриджес, причем с результатами полный порядок.

Бриджес-мужчина установил национальные юниорские рекорды на дистанциях 10 и 25 миль, выиграл чемпионат страны, съездил на юниорский ЧМ. Но стартовать с мужчинами ему не нравилось – Зак ощущал себя женщиной, запертой в чужом теле.

Долгое время приходилось скрывать свою идентичность, так как, по словам Бриджес, некоторые товарищи по команде вели себя как явные гомофобы. Все изменилось летом 2020-го: «В тот год я по-настоящему влюбилась в спорт. Я поняла, что так больше не могу. Я должна быть собой.

Что меня поразило, так это то, насколько разной была реакция. Было много позитива: много действительно приятных сообщений от друзей и людей, которых я никогда не встречала, в основном велосипедисток, предлагающих поддержку.

Эта поддержка важна, потому что было и много негативной реакции — признаки ненависти от антитранс-групп, за которыми последовал поток враждебных сообщений, спекулирующих на моих гоночных намерениях и намекающих, что у меня было бы несправедливое преимущество в женском спорте».

2. Эмили ждала несколько месяцев, пока диагноз не подтвердили и не назначили лечение. У Бриджес гендерная дисфория – стресс из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении.

Она начала гормональную терапию – для перехода в женский спорт, согласно правилам Союза велосипедистов Великобритании, нужно понизить уровень тестостерона до уровня ниже 5 нмоль/л и продержать его таким минимум год.

Для самой Эмили было важно еще и избавиться от проявлений гендерной дисфории: «Это было мое личное решение. Я просто хотела чувствовать себя комфортнее в своем теле».

3. Так как выступать в женском спорте сразу запретили, Эмили осталась в мужских соревнованиях – и ее случай крайне заинтересовал ученых, которые исследуют влияние тестостерона на результаты.

Короткий экскурс – какова именно роль тестостерона. В 2021-м МОК выпустил особые рекомендации относительно спортсменов-трансгендеров, и среди них говорилось, что важно отменить правило об обязательном снижении тестостерона у таких атлетов (которые переходят из мужской категории в женскую). Дело в том, что, по их исследованиям, эта процедура почти ни на что не влияет и вредит здоровью.

Так вот, история Эмили Бриджес опровергает выводы МОК: ее тестостерон быстро снизился, а следом просели и результаты. Через несколько месяцев после старта гормональной терапии Эмили финишировала в гонке 43-й из 45 участников, отстав от победителя на 12 км.

«Начав терапию, я не хотела выступать в гонках в мужской категории больше, чем должна была по правилам — очевидно, это отстой, когда тебя сразу сбрасывают. Да и участвовать в гонках как мужчина, когда ты им не являешься – тоже странно. Сразу стало понятно, что это категория не для меня. Почти сразу я почувствовала себя измотанной – я больше не восстанавливалась и чувствовала себя гораздо более уставшей после тренировок», – вспоминала Бриджес.

За пару месяцев Эмили превратилась из лидера в аутсайдера. С ее разрешения ученые следили за результатами во время гормональной терапии – вот так выглядит график мощности Бриджес в начале терапии и спустя два года:

4. Понятно, что нельзя полностью убрать влияние тестостерона на организм только понижением его уровня – Эмили до 19 лет развивалась по мужскому типу, и обратить это невозможно. Однако сама Бриджес считает, что сейчас отчасти мужское телосложение ей только вредит – 189 см роста мешают в велоспорте.

«Люди обычно говорят о таких факторах, как рост, который очень мало меняется при гормональной терапии. Да, я высокая, но результаты в велоспорте не зависят от роста — некоторые из лучших гонщиков довольно маленького роста. В более длинных гонках высокий рост является недостатком, так как приходится везти больший вес».

5. Эмили исправно проходила гормональную терапию и планировала впервые выступить в женской гонке в начале апреля 2022-го. Ее целью был чемпионат Великобритании по омниуму, где она могла бы встретиться с пятикратной олимпийской чемпионкой Лорой Кенни.

Но кажется, саму Бриджес на старте не ждали – многие потенциальные соперницы угрожали бойкотировать турнир, если бы Эмили участвовала.

Серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Шэрон Дэвис считает, что возможное выступление Эмили в женском турнире – это нечестно: «Было бы несправедливо просить Лору Кенни и других велосипедисток соревноваться с соперником, обладающим преимуществами биологического мужчины. Никакое снижение тестостерона не может смягчить это, но нас просят закрыть глаза на науку и биологию, молчать и смириться с этим».

Бегунья Элли Бэйкер уверена, что для трансгендеров нужно создавать отдельную категорию: «С женским спортом можно попрощаться прямо сейчас, если не создать отдельную категорию для трансгендеров.

Я бы отказалась участвовать в гонках и надеялась, что другие женщины поддержат меня в этом. Это совершенно несправедливо. Преимущества, которые трансженщины получили от полового созревания от мальчика до мужчины, невозможно отменить».

6. Несмотря на то, что Эмили выполнила все требования по переходу в другую категорию, до соревнований ее не допустили. Причем вопрос решала уже не британская федерация, а Международный союз велосипедистов (UCI).

Причина банальна – Эмили все еще зарегистрирована в базе UCI как мужчина. До тех пор, пока ее не переведут в нужную категорию, выступать в женском спорте не получится. Бриджес это решение разочаровало, но шанс выступить в женских соревнованиях у нее остается.

«Мы обсуждали с UCI выступление Эмили на турнире в эти выходные, а также тесно общались с Эмили и ее семьей относительно ее перехода и участия в элитных соревнованиях. Мы признаем решение UCI относительно Эмили, однако мы полностью понимаем ее разочарование.

Трансгендерное и небинарное включение — это больше, чем одна гонка и один спортсмен. Это вызов для всех элитных видов. Мы считаем, что все участники нашего спорта заслуживают большей ясности и понимания, и мы продолжим работу с UCI как по делу Эмили, так и по более широкой ситуации в этом вопросе», – сообщили в Союзе велосипедистов Великобритании.

Пловчиха Шэрон Дэвис уверена, что это решение – бесполезное, поскольку Бриджес все-таки разрешат стартовать (да, не сейчас, но позже): «Британскому велоспорту должно быть стыдно за себя. Я разговаривала со многими спортсменками по телефону. Они расстроены и разочарованы».

Пока же UCI намерен собрать рабочую группу, которая обсудит ситуацию Эмили и решит, что делать с ней и подобными спортсменами в будущем. Ведь ранее ее допустили к участию в Играх Содружества – сейчас этот турнир тоже под вопросом.

Их решение может изменить женский велоспорт навсегда.

Фото: Gettyimages.ru/Huw Fairclough / Contributor; skysports.com/Orlagh Gardner; instagram.com/aanzh