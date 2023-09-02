74 комментария

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Пролог, в котором мы погрузимся в политические перипетии возникновения «Оклахомы»

Пару лет назад я наткнулся на каком-то баскетбольном форуме на любопытный диалог – обсуждали деятельность Сэма Хинки на посту генерального менеджера «Филадельфии». Было это году в 2021-м, то есть спустя уже несколько лет после того, как баскетбольному графу Калиостро выдали в НБА волчий билет. Очень популярный (собравший кучу лайков) комментарий гласил: «Жаль, что Хинки ***** [выгнали] из лиги. Как минимум один титул он бы точно взял, если бы лига не ***** [сильно испугалась]».

Это заставило меня на секунду задуматься о мифологизированности общественного сознания. Хинки повезло: его ***** раньше, чем он смог бы разделить судьбу своего бывшего шефа и наставника Дэрила Мори, так ничего и не достигшего с пресловутой цифровой революцией. Судя по всему, глава «Процесса» не очень сознавал, что руководит настоящим баскетбольным клубом в сверхконкурентной среде, а не играет в компьютерный менеджер, где можно проворачивать самые лютые комбинации без оглядки на общественное мнение – лишь бы движок позволял. Лига не выдержала угрозы своей капитализации и выкинула Хинки вон, не позволив ему довести до конца свой радикальный танковый эксперимент (впрочем, есть ли конец у революции?). Зато Хинки неожиданно стал мучеником, Че Геварой и опередившим время гением, пополнив собой череду красивых баскетбольных мифов в духе «А что если бы…»

Казалось бы, бог с ним, с Хинки и с его трагически непонятой хинкальной – все это давно быльем поросло. Но ассоциативное мышление немедленно заставило меня вспомнить другую команду и другого менеджера, которым в свое время точно так же пророчили «минимум пять финалов» (характерная цитата) и построение непобедимой династии. При этом если Хинки успел только разобрать неработающий механизм, но не построить новый, то у нашего сегодняшнего героя на руках уже были все козыри: он уже построил потенциальную суперкоманду – молодую, битком набитую актуальным талантом (а не сомнительными запасенными активами), уже вышедшую в финал и там навязавшую бой главному монстру начала 2010-х.

Звали этого менеджера Сэм Прести, а франшиза, которую он твердой рукой вел к процветанию, называлась «Сиэтл Суперсоникс».

Ну типа.

Когда-нибудь – возможно, очень скоро – мы непременно поговорим о «Соникс» с той обстоятельностью, которой они заслуживают. Пока же коснемся самой стильной франшизы девяностых буквально краешком сознания.

К тому моменту, когда стартуют интересующие нас события, от былого величия желто-зеленых оставались печальные ошметки. Нуменор ушел на дно, и только мифы и легенды хранили память о том, какими высокими, сильными и гордыми были его обитатели, все эти Кемпы, Пэйтоны и Джимы Макилвейны (хех).

В последний раз команда с «Космической иглой» на логотипе была организованной силой в 2005 году; тогда она перешагнула рубеж в 50 побед, разделалась в первом раунде с другой умирающей империей – «Сакраменто» Рика Адельмана – и в напряженной шестиматчевой серии уступила будущим чемпионам из Сан-Антонио. Кстати, эпизод на заметку любителям поговорить о карме и прочих эзотерических хреновинах. В шестом матче Рэй Аллен мог на последней секунде спасти серию и затащить ее в седьмую игру – получил мяч из аута и в каком-то безумном кульбите запустил трешку из угла через Тима Данкана, но не попал. Ничего не напоминает? Нет, вообще ничего. Проехали.

СТАРЫЙ ХРЕН ВОСЕМЬ ЛЕТ ЖДАЛ ЧТОБЫ ОТОМСТИТЬ АААААААААААА

Короче, Рэй Аллен был в полном порядке, Рашард Льюис выдал по-настоящему прорывный сезон и впервые попал на Матч звезд, дебютировал в НБА Ник Коллисон – будущий талисман франшизы и мишень для безвкусных шуток про чемпионскую форточку, которая постепенно закрывается. Нэйт Макмиллан считался крайне перспективным тренером. Вряд ли кто из болельщиков «Сверхзвуковых» мог предположить, что уже совсем скоро их ждут по-настоящему черные дни – дни, когда они потеряют не только надежду на возрождение великой команды, но и саму команду в принципе.

Начались хроники падения. В межсезонье-2005 Нэйт Макмиллан погнался за очень длинным рублем и уехал из штата Вашингтон чуть южнее – в Орегон, к тамошним бобрам и дровосекам. «К дровосекам» здесь нужно понимать не как фигуру речи, а в буквальном смысле: хотя Макмиллан ощутимо выиграл в зарплате, тренировать ему пришлось отмороженного Зака Рэндолфа, сборище мутных чертей и Хряпу с Моней, с которыми он взял 21 победу в сезоне, а в дальнейшем так ни разу и не прошел дальше первого раунда плей-офф.

В бывшей команде Макмиллана дела тоже обстояли не лучшим образом. Дедуля Боб Уэйсс, заступивший на должность главного тренера, с ситуацией не справился. После 13 побед в 30 матчах Уэйсса спешно заменили на Боба Хилла – того самого, который в середине девяностых выводил «Сперс» в финал Запада, а потом его выгнал Попович, чтобы было сподручней сливаться за Данканом. Смена тренера ни к чему не привела, в плей-офф «Соникс» не попали, и в фанатской среде послышался глухой недовольный ропот. Конечно, если бы фанаты знали, что произойдет дальше, мы бы услышали полноценные истерические вопли. Но, к счастью, будущее надежно сокрыто от наших глаз, а то ведь можно и флягой свистнуть.

Гэри Пэйтон, финалист-1996 в составе «Сиэтл Суперсоникс»: «Мы позволили завладеть командой придурку – вот кем он был. Понимаете, он просто не знал, что с ней делать. Он пытался управлять баскетбольным клубом, как кофейной компанией. Но им нельзя управлять, как кофейной компанией. Это даже сравнивать нельзя».

Нетрудно понять, кого имеет в виду шебутной ветеран – кофейного магната и владельца «Старбакс» Говарда Старка. Пардон, Говарда Хьюза. Хм, почему всех эксцентричных миллиардеров зовут Говардами? В общем, речь идет о Говарде Шульце.

Шульц путем ловких манипуляций приобрел «Соникс» в 2001 году, и в то время сделка была встречена с шумным одобрением: команда была в стагнации, нуждалась в перестройке, а пожилому владельцу Барри Экерли не сильно улыбалось во все это влезать. К тому же у Шульца было два важных преимущества: он был местным, из Сиэтла – это раз, и он пообещал найти средства на полную реконструкцию старенькой «Ки Арены», которой на тот момент стукнуло уже сорок лет.

Именно этот нюанс в конечном итоге предопределил последующую катастрофу.

Сначала все шло как будто неплохо. Шульц горел энтузиазмом, команда давала какой-никакой результат, и ничто, как говорится, не предвещало. Однако некоторые характерные особенности Шульца и его манеры управления быстро дали о себе знать.

Вряд ли можно сомневаться, что Шульц был компетентен в своей сфере – не каждый может с нуля создать мировую кофейную империю (удачно слямзив концепцию у итальянских ноунеймов, но это уже частности). Но владелец «Соникс», видимо, принадлежал к тому распространенному типу людей, которые работают тем лучше, чем лучше идут дела. Если же что-то вдруг идет не по плану – они начинают нервничать, тильтовать, в попытках исправить ошибки только все усугубляют и в конечном итоге попадают в некий порочный водоворот, когда каждое плохое решение вызывает цепную реакцию и вся конструкция рушится, как карточный домик.

Судя по всему, Шульц искренне хотел стать не только успешным владельцем франшизы, но и своим человеком для игроков – «батяня-вомбат», «царь-батюшка» и прочие патриархальные архетипы. Однако сразу выяснилось, что игроки не особо горят желанием пускать чудаковатого белого миллиардера в свою душу и припадать к его стопам. Больше всего не горел желанием Гэри Пэйтон, который сам кого хочешь научит житейской мудрости. Суперзвезда и владелец разругались настолько, что Пэйтон, один из самых беспощадных трэштокеров НБА, до сих пор не особо стесняет себя в выражениях, когда речь заходит о Шульце.

В итоге конфликт игрока и миллиардера завершился обоюдной выгодой. Скандальный товарищ поехал по контендерам и на склоне лет в «Майами» успел зацепить вожделенное чемпионство, а Шульц заполучил настоящую легитимную суперзвезду в прайме – Рэя Аллена. Но это был лишь первый звонок, предупреждение о грядущих бедах.

А беды не заставили себя ждать, и главной из них, конечно, была нерешаемая проблема с реконструкцией стадиона – то есть именно тот вопрос, который изначально был ключевым. «Ки Арена» видела еще первых переселенцев, прибывавших на Дикий Запад по Орегонской тропе первопроходцев; к началу нового тысячелетия она морально устарела и, по признанию тогдашнего генменеджера «Сиэтла» Уолли Уокера, была бы убыточной при любой заполняемости.

Даже в девяностые, когда «Соникс» играли в самый зрелищный и раскованный баскетбол в лиге, с окупаемостью у стадиона все было довольно грустно. Характерный пример: 1996 год, первое место на Западе с 64 победами, выход в финал, где «Соникс» бросают настоящий вызов непобедимому гегемону, издевательские данки праймового Шона Кемпа – при этом за год на новичков из «Торонто» с 20 победами и на «Хорнетс», которые даже не попали в плей-офф, ходит в полтора раза (!) больше зрителей. Нет, народ-то, может, и хотел бы забивать трибуны до полного аншлага, но как это осуществить физически? висеть под потолком на стропилах?

Вопрос надо было решать, и решать побыстрее. Изначально Шульц взялся за дело с большим энтузиазмом и, конечно же, умудрился очень быстро со всеми разосраться. Надежда выторговать себе госфинансирование, как это сделали другие профессиональные команды из Сиэтла, сразу же разбилась о суровые рифы реальности.

Фрэнк Хьюз, журналист News Tribune: «Когда Шульц не смог получить поддержку от города или штата, он был ошеломлен. Когда политики предположили, что «Соникс» значили для города не так много, как думает Шульц, он пришел в ужас. А когда и общественность дала понять, что не собирается брать на себя проблемы миллиардеров и их неудачных инвестиций, Шульц просто растерялся».

Владелец «Соникс» метался из крайности в крайность. Уже к середине нулевых клуб для него превратился в пресловутый чемодан без ручки, который и нести неудобно, и бросить жалко. Не помогала даже дружеская поддержка Дэвида Стерна, лично заинтересованного в том, чтобы все оставалось на своих местах. Во-первых, комиссионер НБА приложил руку к первой реконструкции «Ки Арены» еще в девяностые. Вторая причина была глубже и неочевиднее: буквально только что с громким треском лопнул амбициозный проект Стерна с приходом НБА в Ванкувер – местных «Мишек» пришлось перевозить аж в Мемфис, настолько паршиво у них шли дела в Канаде. Переезд второго клуба за несколько лет (а там еще и братья Малуфы подливали масла в огонь, постоянно намекая, что «Сакраменто» лучше бы смотрелись в Вегасе) вызывал серьезные сомнения – а способен ли вообще глава НБА справляться с такого рода кризисами?

К 2006 году Шульц дошел до ручки, опустившись до прямого шантажа – или выполняете мои требования, или я продаю команду. Кому? Да кто первый предложит больше денег. Как и следовало ожидать, демарш миллиардера был воспринят с полным равнодушием. Шульцу деликатно намекнули, что не собираются вести переговоры с террористами: хочешь – продавай, чего бухтеть-то? В городе инициативу владельца «Соникс» встретили с ожидаемой ненавистью. На поддержку собственных подчиненных Шульц тоже не мог рассчитывать, потому что и там всех настроил против себя: хорошо известен анекдотический случай, когда на Рождество владелец от всей души преподнес сотрудникам клуба трехдолларовые талоны в «Старбакс». Не, ну а что? (Это прямо что-то в духе зубочисток и старых носков, которые дарили Дурсли Гарри Поттеру на дни рождения).

В общем, в 2006-м Шульц окончательно понял, что кофейные и баскетбольные плантации – вещи немного разные, тут негров кнутом особо не постегаешь, обругал «зазнавшихся молодых игроков, которые получают слишком много денег в свои двадцать лет» и принялся искать покупателя. Долго ждать не пришлось: уже к лету была достигнута договоренность с инвестиционной группой некоего Клейтона Беннетта. Группа носила поразительно оригинальное название «Профессиональный баскетбольный клуб» и базировалась в Оклахома-сити.

А? Каково? Чуете? Чуете тяжкую, неумолимую поступь фатума, будто шаги статуи Командора? Будто это знаменитое «тум, тум-тум» Эннио Морриконе из фильма «Нечто»?

Нет, изначально все было в пределах приличий. Одним из ключевых условий сделки было то, что Беннетт должен приложить все силы, чтобы оставить команду в Сиэтле. Хоть разразись ядерная война! Залогом было честное благородное слово Шпака. Сам Шульц спустя годы после продажи сумел даже найти правдоподобное объяснение своим действиям: дескать, я специально продал клуб залетным чувакам, чтобы местные финансовые группы поняли – есть риск потерять команду. В общем, все это якобы была такая большая показуха. Беннетт, пожимая руки при подписании документов, с лицемерной улыбкой Иудушки Головлева заверил Шульца, что клуб совершенно точно остается в Сиэтле.

Клэйтон Беннетт, владелец «Сиэтл Суперсоникс»: «Переезда не будет. Твердо и четко. И не просто это я придумываю, или фантазия, или не хотел бы, нет. Это все просчитано, это каждые сутки проводится эта работа и контроль, каждые сутки, понимаешь. И тут беcконтрольно, конечно, работа не пойдет».

К этому моменту решение о перевозе клуба в Оклахому уже было принято.

Глава первая, в которой Сэм Прести и Кевин Причард не могут поделить Грега Одена

«Но автор, – зевнет уже вконец уставший читатель, – мы сюда пришли почитать про смешные разборки игроков в твиттере, про сравнение стрипклубов в Оклахоме и Хьюстоне, про лучшие масла и кремы для ращения бороды, – короче, про баскетбол. Зачем вываливать на нас весь этот душный производственный триллер в стиле романов Артура Хейли?»

Терпение, мы уже почти на месте. Ведь пока происходили все эти драматические пертурбации, в Сан-Антонио потихоньку произрастал один из главных героев этого повествования. Интриговать и нагнетать саспенс я не буду, потому что уже представил его чуть раньше. Естественно, это был Сэм Прести.

Когда мы слышим это имя, в голове немедленно возникает образ холодного и преувеличенно корректного очкарика с безукоризненной прической и слегка зловещей улыбкой; в общем, этакий типаж лавкрафтовского Герберта Уэста, реаниматора. Однако в юности будущий генменеджер, судя по всему, был совсем другим, горел жизнью и желанием порох открыть, Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. (В конце концов, он бывший барабанщик!)

Именно поэтому Прести, молодой выпускник бостонского Колледжа Эмерсон, с таким яростным напором набросился на Ар Си Бьюфорда.

С вице-президентом «Сперс» Прести пересекся в 2000 году. Произошло это в баскетбольном лагере, одним из организаторов которого и был Бьюфорд. Именно там проявилось маниакальное стремление Прести любой ценой прорваться в НБА. Судя по свидетельствам очевидцев, 23-летний юнец таскался за Бьюфордом как приклеенный, висел на фалдах его пиджака и терзал его выкриками «Ну возьмите меня!!!» из незабвенной репризы Елены Воробей.

В какой-то момент Ар Си то ли не вынес непрекращающегося бубнежа Прести, то ли просто вспомнил собственную ухабистую историю прихода на нынешнюю должность – короче говоря, он сдался и пригласил назойливого паренька поработать в «Сперс». Ну как поработать: работа, как правило, подразумевает под собой некую оплату труда, если не деньгами, то хотя бы едой. Прести на такое рассчитывать не мог: тех денег, что ему платил прижимистый Ар Си, вряд ли хватало бы даже на плавленый сырок марки «Лидер экономии». Скорее речь шла об условно-бесплатной стажировке, но, повторюсь, Прести настолько мечтал хоть тушкой, хоть чучелком попасть в НБА, что вполне готов был питаться исключительно святым духом и житейской мудростью Грегга Поповича – лишь бы проявить себя и найти работу в лиге.

Как и все приличные люди, Прести начал с должности видеокоординатора. Сохранилось фото его рабочего места – кладовки размером с платяной шкаф. Однако через этот платяной шкаф Прести ежедневно попадал в Нарнию и был совершенно счастлив. Главная история тех лет – это как Сэм повлиял на выбор Тони Паркера. По воспоминаниям тогдашнего ассистента «Сперс» Майка Брауна, на первом просмотре француз оставил совершенно удручающее впечатление: он не мог ничего, кроме прорывов под кольцо, но и там его легко останавливали. В какой-то момент тренеры «Сперс» махнули рукой на это убожество и прервали тренировку. Так бы и ехать Паркеру в Минеральные Воды, если бы не Прести: к этому моменту он отсмотрел кучу кассет с нарезками игры юркого защитника и хорошо себе представлял, на что способен Паркер, когда встал с той ноги. Они с Бьюфордом уломали Поповича дать Тони второй шанс (видимо, тоже хватали его за фалды), и вот на второй тренировке Паркер уже показал товар лицом.

(И все это было бы бесполезно, если бы Распределяющая Шляпа в лице старенького Рэда Ауэрбаха не уговорила бы руководство «Селтикс» вместо Паркера взять Джо Форте, проведшего в лиге 25 матчей, лол).

Прести трудился в «Сперс» до 2007 года. Все это время он постепенно улучшал свое реноме, рос в должности, обзаводился связями – и в какой-то момент уперся в потолок (в испитом лице Ар Си Бьюфорда). Как говорится, выше татар не перепрыгнешь, а над Бьюфордом угроза отставки очевидно не висела. С другой стороны, самому Прести еще не было и тридцати, рановато для самостоятельного плавания. Возможно, так он и сидел бы в Аламо еще лет десять, и даже освоил бы мексиканский язык, и женился бы на горяченькой мамасите, но тут подвернулся вариант, от которых не отказываются.

Я ведь забыл вам сказать, что новый – и последний – владелец «Сиэтла» Клэй Беннетт был до этого одним из совладельцев «Сан-Антонио Сперс»?

Ну так вот. К 2007 году Беннетт всеми силами пытался убедить НБА-шный истеблишмент, что искренне хочет оставить команду в Сиэтле. План был таков: рассказывая на словах, как все круто, всеми силами снижать инвестиционную привлекательность «Соникс», чтобы никто в городе особо и не пытался бороться за сохранение клуба. Лучшей стратегией для этого была перестройка, желательно долгая и кровавая. В любом случае, нынешний состав «Сиэтла» явно исчерпал себя: Рэй Аллен и компания старели, старели бесплодно, в сезоне-2006/07 добились тридцати побед, и даже без учета всяких мутных схем было понятно, что команду надо взрывать.

Нужно отдать Беннетту должное: он оказался действительно дальновидным стратегом, которого заботили не только сиюминутные дела переезда. Мало было просто взорвать команду – для этой цели сгодился бы и какой-нибудь безропотный ветеран, на которого потом можно будет списать все ошибки и выгнать на пенсию. Но переезд воспринимался новым владельцем как плацдарм – жить будем плохо, но недолго, зато вот годика через три… А чтобы обеспечить этот расцвет через три годика, нужен был человек свежий, энергичный, не зашоренный и желательно из организации высокой культуры быта. Нынешние руководители (ветеран Рик Санд и легендарный Ленни Уилкенс) были, конечно, людьми очень заслуженными, но под это описание явно не подходили.

Зато подходил хорошо знакомый Беннетту по службе в САС (в смысле, в «Сперс») Сэм Прести. В июле 29-летний юноша возглавил «Сиэтл Суперсоникс», а Ленни Уилкенс, назначенный на эту должность всего три месяца назад, отправился на пенсию с довольно удивленным выражением лица (но, наверняка, с хорошими отступными).

Пока Беннетт продолжал увлеченно врать о сохранении команды (как любой хороший враль, он и сам, наверно, немного в это верил), Прести получил от него полный карт-бланш на перестройку. Ключевым событием стала лотерея драфта-2007, на котором «Сиэтл» получил второй пик. Драфт ожидался крайне богатый на таланты: от Хорфорда, Конли и Жоакима Ноа до никому тогда не известного Марка Газоля, китайца И Цзинляня по прозвищу «…И животноводство!», а также человека, которого буквально звали Диджей Клубника (отличное имя для массовика-затейника в сельском доме культуры).

Но самые вкусные куски пирога должны были достаться «Портленду» и «Сиэтлу». Географические соседи делили между собой два главных лота – громилу-центрового из «Огайо Стейт» Грега Одена, имевшего репутацию нового Шакила, и нескладного паукана на макаронных ножках Кевина Дюрэнта, от одного вида которого у вас могла развиться арахнофобия.

Ладно, давайте взглянем правде в глаза. На дворе 2007 год, до начала всяких трехочковых революций еще лет семь-восемь, а значит, никакого вопроса на самом деле здесь нет. Судьба первого пика была решена сразу же после лотереи. Юный гигант, похожий на дедушку Леброна Джеймса, вскружил голову баскетбольной Америке. Сейчас, с позиций послезнания, легко потешаться над главой «Портленда» Кевином Причардом (или, если в вас осталась хоть крупица совести, сочувствовать ему). Но в благословенном 2007-м была совсем другая мета: если даже в таких ребятах, как Хашим Табит, пытались разглядеть Божью искру, что уж говорить о самом перспективном юниоре страны? Как бы вам объяснить, вот представьте, что в 2023 году Брайан Райт из «Сперс» внезапно говорит: «Не, это авантюра. У этого французика слишком тоненькие ножки, его сломают через три матча. Берем на драфте Скута Хендерсона». Сколько бы ему успели напихать в панамку, покуда он сам бы не уволился под гнетом общественного давления?

(Техническое примечание от автора. Готовя этот материал, я испытал что-то вроде «эффекта Манделы», или конфабуляции, – это когда человеку или группе людей твердо помнятся события, на самом деле не происходившие. Эффект заключался вот в чем: я вспомнил про некое интервью Сэма Прести, в котором он признавался – дескать, если бы в 2007-м ему достался первый пик, то он без сомнения выбрал бы Одена. Я так был уверен в существовании этих слов, что хотел их привести в тексте, чтобы проиллюстрировать царившие тогда в НБА нравы. Но долгие поиски в интернете по всем возможным запросам ни к чему так и не привели – интервью как в воду кануло. Выходит, я либо его придумал, либо перепутал Прести с кем-то (но с кем?), либо хитрый очкарик ловко подчистил все концы. То есть я потратил буквально четыре (!) часа поисков на заведомую пустышку. Зато вы теперь понимаете, почему я так долго пишу каждый текст. Если кто-то вдруг обладает сведениями, могущими пролить свет на эту запутанную историю, прошу обратиться на горячую линию в комментариях).

В любом случае, доброй ли волей или нет, а вторым пиком на Прести свалился Кевин Дюрэнт. Все последствия этого события нам еще предстоит осмыслить, а пока давайте посмотрим на первые самостоятельные действия молодого генменеджера в комплексе.

Итак, 6 июня 2007 года Прести был назначен на руководящий пост в «Сиэтле», а уже 28 должен был выдержать свой первый экзамен. С Дюрэнтом как будто все понятно – само в руки упало, других пиков первого раунда у «Сиэтла» не было, но Прести похимичил и достал один из воздуха. Перед этим он, правда, сделал довольно спорный мув, который ему до сих пор припоминают: выбрал 31-м пиком Карла Лэндри, который потом заиграет на приличном уровне, и сразу же разменял его на пик второго раунда (будущего Сашу Кауна), лавандос и пачку папирос.

Зато потом Прести бахнул по-настоящему. Как пишут сейчас в кликбейтных рекламах, ТАКОГО НЕ ЖДАЛ НИКТО. Под 35-м пиком он взял Глена «Биг Бэйби» Дэвиса и отправил его в «Селтикс» – в обмен на Уолли «Зэрбияка» Щербяка, Делонте «Папочку» Уэста и Джеффа «Джеффа Грина» Грина, которого «Бостон» специально для «Сиэтла» выбрал под пятым номером. Ну и в довесок к Дэвису, чисто чтобы уравнять зарплаты, в «Бостон» уехал Рэй Аллен, создавать с Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом супергруппу под названием «Часики-то тикают». В тогдашней российской баскетбольной прессе этот обмен прокомментировали так:

«Первой реакцией на обмен Рэя Аллена может стать шок. Добровольно отказаться от услуг одного из лучших снайперов лиги – большая смелость. Но, если задуматься, становится очевидно: явную глупость совершил именно «Бостон», в попытках как можно быстрее избавиться от аутсайдерского статуса поставивший на проверенную звезду. Да вот беда: Аллену скоро 32, он еще не восстановился после тяжелой травмы, плюс выступает фактически на той же позиции, что нынешний капитан «Селтикс» Пол Пирс. За такое счастье легендарному клубу пришлось отказаться от Джеффа Грина, выбранного под номером 5, – талантливого бомбардира из университета «Джорджтаун», участника «Финала четырех» NCAA. Да еще отдать в придачу универсала Делонте Уэста и рановато списанного со счетов Уолли Зэрбияка».

Одним сенсационным трейдом дело не ограничилось – Прести увлеченно продолжал разрушать старый мир до основания. Следующей жертвой стал еще один из символов «Сиэтла» нулевых Рашард Льюис. Путем довольно сложных манипуляций между тремя командами (с пиками второго раунда и торговым исключением) Прести сплавил форварда в «Орландо», а взамен получил из «Финикса», на первый взгляд, кучу неликвидного барахла — два нелотерейных пика 2008 и 2010 годов, а также Курта Томаса по прозвищу «Биг Секси» (интересно, что политкорректный «Баскетбол Референс», который собирает все, даже самые абсурдные, клички игроков, именно это прозвище почему-то не упомянул).

Кто бы мог подумать, что конкретно этот трейд станет в итоге таким важным?

Ну, видимо, так мог подумать Сэм Прести, который всегда твердо знал, что делает. Курт Томас на тот момент еще не был самым старым человеком в мире, но уже подобрался вплотную к этому опасному рубежу, а главное, обладал неким контрактом. Контракт был настолько тяжелым, обременительным и не соответствующим уровню немолодого бигмена, что «Финикс» с огромной радостью расстался с пиками первого раунда, лишь бы слить Томаса куда подальше.

Запомните это ружье, оно выстрелит совсем скоро, и сразу разрывными – как и все, что делал Прести в свои первые годы на новом посту.

Глава вторая, в которой Сиэтл исчезает с баскетбольной карты, а Прести входит во вкус

Ловкость, с которой начинающий генменеджер лавировал в мутных НБАшных потоках, вызывает зависть и удивление: бывают же люди, которым от рождения дано! Впрочем, если вы думаете, что путь Прести был с самого начала усеян исключительно розами, поспешу вас разочаровать. Уже через месяц после своей инаугурации он сделал ошибку, которая в будущем станет для него традиционной, – доверился не тому тренеру.

Свои резоны для назначения Пи Джея Карлесимо были. Некогда успешный студенческий тренер, в девяностые Карлесимо попытался протащить в НБА свои авторитарные методы, а поскольку не был он ни Джексоном, ни Поповичем, закончилось все предсказуемо – Лэтрелл Сприуэлл попытался оторвать ему голову. Полностью провалившись в «Голден Стейт», Карлесимо ушел в долгий отпуск залечивать душевные травмы, а потом устроился в «Сан-Антонио» ассистентом. Собственно, там Прести и Беннетт с ним и познакомились.

Пока я готовил материал, доводилось читать, что Прести якобы намеренно выбрал «слабого» тренера, чтобы поудачнее слить сезон и разжиться еще одним топ-пиком. Звучит это довольно сомнительно, потому что слабым тренером Карлесимо никто не считал. Его считали тренером негибким – это да, но пять лет под крылом у Поповича (и три титула за эти пять лет) кого хочешь изменят в лучшую сторону. Может быть, Прести получил некие рекомендации; может быть, Попович сам захотел избавиться от ершистого помощника и сплавил его в почетную ссылку; в любом случае, Карлесимо, с его громадным опытом работы со студентами, для молодой команды мог оказаться попаданием в яблочко. Ничего сверхъестественного от него и не требовалось – развивать молодежь, поставить ей хотя бы минимально связную игру и не очень много выигрывать.

«- Пойдешь ко мне в штат?

- Кем?

– Криэйтором.

– Это творцом? – переспросил Татарский. – Если перевести?

Ханин мягко улыбнулся.

– Творцы нам тут на *** не нужны, – сказал он. – Криэйтором, Вава, криэйтором».

Из трех этих задач криэйтор Карлесимо смог справиться только с последней, зато с блеском. «Соникс» действительно выигрывали не слишком много – хуже них в том году выступили только недавние чемпионы из «Майами». Насколько велика в этом вина тренера – вопрос дискуссионный. Как бы хорош ни был Дюрэнт в своем первом сезоне (а он действительно был очень хорош), твоей команде ничего не светит, если в ней второй по набранным очкам – Крис Уилкокс, а в старте выходят ребята вроде Юхана Петро. Впрочем, даже со скидкой на убожество ростера, команда Карлесимо выглядела совершенно безыдейно. Мне сейчас опять скажут, что оно так и задумывалось, но есть вопрос – зачем брать на заведомо расстрельную должность целого Карлесимо, который явно хотел подправить испорченное реноме?

Пока «Соникс» готовились к земле, Беннетт со скошенными к носу от постоянного вранья глазами уверял всех о невозможности переезда франшизы, а Дюрэнт штамповал награды новичку месяца (из соображений политкорректности один раз награду почему-то дали Луису Сколе), у Прести дела текли своим чередом. Курт Томас и его контракт в команде не задержались: в рамках великой операции по выуживанию пиков Прести отправил ветерана в «Сперс». Поистине гениальный ход: полгода потерпеть стремный контракт и получить за это три пика первого раунда.

Итак, к весне 2008-го Сэм Прести мог подводить итоги первого года своего правления: сильно облегченная путем хитрых махинаций платежка, уже огромное количество запасенных активов, двадцать побед в сезоне, феноменальный новичок и упоротый тренер, который использует парня ростом с центрового и с несусветной антропометрией на позиции атакующего защитника. Ах да, еще Прести мог обезьянским образом скакать, ухать и чесаться в подмышках, глядя на озадаченное лицо своего коллеги из «Блейзерс» Кевина Причарда. Пока тощий паукообразный полузащитник «Соникс» на всех парах летел к награде лучшему новичку, Грег Оден пропускал весь первый сезон, и хотя он еще даже не сфоткался в зеркале, похоже было, что череда бедствий только начинается.

Хорошего настроения боссам «Сиэтла» добавила лотерея – драфт ожидался крайне мощный и глубокий, а «Соникам» достался на нем высокий четвертый пик. Правда, выбор «Сиэтла» в тогдашней спортивной прессе чаще всего обозначался красивым словом «questionable».

Первым пиком в том году, как известно, ушел Деррик Роуз, которого абсолютно без всякой помощи лиги совершенно случайно выбрало родное «Чикаго». Роуз был как раз тем типажом защитников, которые тогда прочно вошли в моду: гиператлетичным финишером, усовершенствованной версией Бэрона Дэвиса, Стивом Фрэнсисом на максималках. Уэстбрук, в свою очередь, казался кем-то вроде Роуза, только с дополнительным моторчиком вжо, ужасным броском и спорными навыками розыгрыша. Ну то есть та самая оценка, что пройдет за Уэстбруком от колыбели до могилы.

Вдобавок никто не мог точно определиться, на какой позиции будет играть юный комбогард: не то разыгрывающим (но слабо умеет разыгрывать), не то атакующим защитником (но любит возиться с мячом). Студенческая статистика Расса не слишком впечатляла – первый сезон он и вовсе просидел за спиной Даррена Коллисона; к броску и баскетбольному айсикью были тяжелые, почти гамлетовские вопросы. Конечно, никто не сомневался, что игрока с такими данными возьмут в лотерее, но вот насколько высоко? В моках позиция Уэстбрука колебалась от шестого до двенадцатого (!) пика, а некто Джастин Йетт из Bleacher Report даже выразил робкую надежду, что Уэстбрук упадет до пятнадцатого, а то «Финиксу» очень нужен еще один хороший защитник кроме Раджи Белла.

Так что тосковать бы Уэстбруку где-нибудь в Висконсине, когда бы не одно обстоятельство.

Пи Джей Карлесимо, тренер «Сиэтл Суперсоникс»: «В общем, перед драфтом дело дошло до выбора между Бруком Лопесом и Расселлом Уэстбруком. Мы прикидывали тудой-сюдой, потому что нам в принципе нравились оба. С одной стороны, нам очень нужен был разыгрывающий. С другой – сами понимаете, хорошего большого парня добыть сложнее. А у нас тогда разыгрывающим был Эрл Уотсон – он сам из UCLA, как и Уэстбрук, а вышедшие оттуда игроки частенько заглядывают в свою альма матер, чтобы поиграть против студентов. И вот он ходит ко мне и все талдычит: «Не, их лучший защитник – не Коллисон, это тот пацан, Уэстбрук. Он даже в старте в первый год не выходил, а на второй год стал лучшим оборонительным игроком конференции. Этот парень невероятный». И вот он все ходил и трындел, Расселл то, Расселл се, а я сам настаивал, чтобы мы брали Лопеса. Мне Брук больше нравился, я видел, что он умеет в нападении, но еще я был уверен, что он станет доминировать на подборах (курсив наш. - Прим. автора). Помню, как мы спорили с Сэмом Прести, Троем Уивером и Скотти Бруксом. Я им говорю: «Большими парнями не разбрасываются. Это игрок старта на десять лет вперед». Мы бегаем туда-сюда по кабинету, и вдруг Сэм останавливается и говорит: «Понимаешь, я серьезно думаю, что мы совершим величайшую ошибку, если не возьмем Уэстбрука. Это будет что-то типа истории с Майклом Джорданом и Сэмом Боуи. Он будет не просто хорош. Он будет сверхъестественно хорош». Так он мне сказал, ну и когда дошло до драфта, они воспользовались шансом и взяли Уэстбрука».

Довольно забавно, что судьбу «Тандер» на всю следующую десятилетку мог решить человек, которого из команды турнут уже в ноябре. Впрочем, не будем забегать вперед, ведь драфт-2008 для «Сиэтла» еще не кончился. Напомним, что у Прести оставался полученный от «Финикса» в компенсацию за бремя Курта Томаса 24-й пик, а также россыпь пиков второго раунда.

И вот под этим самым 24-м пиком «Сиэтл» выбрал бигмена с мгновенно узнаваемыми для русского человека коннотациями в имени – Сержа Йонаса Уго Ибаку Нгобилу, конголезского испанца неясной возрастной категории.

В тексте про «Сакраменто Кингз» я достаточно детально остановился (на примере Пежи Стояковича) на теме «евростэшей» – это когда клуб драфтует игрока из Европы, но оставляет его там на годик-другой дойти до кондиций. С дебюта Стояковича в лиге минуло уже целое десятилетие, европейские игроки и сама практика «евростэшей» давно вошли в жизнь НБА и воспринимались как должное. Афроиспанец поражал своим атлетизмом и способностью бодаться со взрослыми дядьками (неудивительно для тридцатилетнего игрока, если вы понимаете, о чем я), но с точки зрения базовых баскетбольных элементов все было достаточно уныло, так что новичка оставили на сезон помариноваться в более дружелюбной среде. Как говорится, кабачки должны дозреть.

В завершение же богатого на события драфта-2008 Прести покопался во втором раунде – взял будущую легенду «Кливленда» Сашу Кауна (сразу же его в «Кливленд» и отправил), пару игроков, не оставивших в истории НБА никакого следа, ну и Хардена.

А? Что?..

Извините, показалось. ДеВона Хардина, который тоже ни одной игры в лиге не провел. Будем считать, что это была генеральная репетиция или некий сигнал, кого Прести планирует взять через год.

Существует фото, на котором новичок «Сиэтла» Расселл Уэстбрук запечатлен в культовой желто-зеленой форме. Вероятней всего, это фотошоп, потому что уже через десять дней после церемонии драфта никакого «Сиэтла» де-факто уже не существовало.

Еще в феврале Клэйтон Беннетт выдвинул городу очередной ультиматум с требованием государственного участия в финансировании команды и реконструкции арены. Когда город ожидаемо отверг эти условия, руки у Беннетта оказались развязаны – ну вот, смотрите, я же предлагал, а они чего?.. (То, что условия были заведомо невыполнимыми, значения не имело – пристойность была соблюдена). Общественность, понимая, к чему все идет, впала в панику, принялась устраивать несанкционированные митинги и даже создала инициативную группу под названием ГАВНЭ… извините, SOS – «Save Our Sonics». Аббревиатура оказалась пророческой во всех смыслах, учитывая и трагизм происходящего с клубом, и достигнутый инициативными гражданами результат. Иронично, что во время последнего матча «Соникс» именно эти люди скандировали на трибуне «Bennett sucks!»

Клэйтон Беннетт: «Если бы они знали, насколько мне пофиг, они бы расплакались».

Пока борцы за справедливость занимались SOSом, Беннетт развернул кипучую активность, переманивая в свой лагерь других владельцев. Прошло совсем немного времени, и консультационная группа НБА рекомендовала лиге одобрить переезд. На общем собрании владельцев против переезда проголосовали только двое – Марк Кьюбан из «Далласа», который всегда против, и Пол Аллен из «Портленда», которому не улыбалось одному куковать на северо-западе. Судебные иски, поданные городом Сиэтлом и внезапно проснувшимся Говардом Шульцем, до которого вдруг дошло, что его надули, ни к чему не привели. Шульц отчаянно строчил жалобы в правительствующий сенат, но уже 2 июля представители Беннетта объявили общественности, что АХАХА SOSАЙ КУДАСАЙ клуб переезжает в Оклахома-сити после выплаты городу денежной компенсации — 45 млн за досрочное расторжение контракта с «Ки ареной» и 30 млн, если в течение пяти лет после этого в Сиэтле не появится новая команда. Разъяренных фанатов, которые обещали устраивать пикеты и теракты во имя Шона Кемпа, успокоил лично Клэй Беннетт – дал зуб и поклялся мамой, что новая команда будет совсем скоро. С этого момента прошло пятнадцать лет, а зубы у Беннетта вроде до сих пор на месте – вот вам и кармические законы.

Что же до Кевина Дюрэнта и его одноклубников, то перед ними внезапно открылась многообещающая новая страница.

Я бы даже сказал, Next Chapter.

Глава третья, в которой Прести собирает суперкоманду и подкладывает под нее бомбу

Оказавшись на новом месте и сменив лучшие в мире джерси на сомнительное сочетание голубого, белого и морковного цветов, бывшие «Соники» начали потихоньку осваиваться и делать вид, будто ничего не произошло. По итогам летней лиги Пи Джей Карлесимо раздавал Уэстбруку такие авансы, словно речь идет минимум о новом Мэджике; справедливости ради, выглядел в ней Расселл и впрямь замечательно. Игроки со слезами на глазах рассказывали, как рады они наслаждаться идиллическими сельскими пейзажами родной Оклахомщины. Да и город принял новую команду радушно: по итогам сезона «Тандер» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы войти в десятку самых посещаемых команд лиги. В этом, конечно, заслуга и Беннетта – как ни относись к его методам, он имел ясное представление, как будет увеличивать капитализацию команды, и к моменту переезда подготовил почву наилучшим образом.

А вот с чисто игровой точки зрения (а то вы опять заскучали, небось) все обстояло далеко не столь радужно.

Свою первую игру в истории «Оклахома-сити Тандер» проиграла «Милуоки Бакс» (держу пари, вы сейчас даже не вспомните, кто там вообще играл кроме вечного Майкла Редда). Кевин Дюрэнт по причине тонкой душевной организации встречу провалил, а вот не склонный к сантиментам Уэстбрук вышел с лавки и смотрелся весьма уверенно. Дебютная победа состоялась в третьем матче – Дюрэнт опять встал не с той ноги, но бывшая в противниках «Миннесота» выглядела совсем уж блекло.

А дальше начался кошмар. «Оклахома» проигрывала один матч за другим, влетая всем подряд, в том числе беспросветным командам типа «Клипперс». Дюрэнт, в котором тренер по-прежнему видел кого-то вроде громадного Трэйси МакГрэйди, чередовал успешные матчи с отвратительными. После 12-го поражения в 13 матчах терпение Прести лопнуло. Он вызвал Пи Джея Карлесимо к себе в кабинет и попробовал его задушить. Ладно, это была очевидная шутка. Неизвестно, что там у них произошло, но, во всяком случае, на следующий день Карлесимо в команде уже и след простыл. У руля «Тандер» встал Скотт Брукс.

Опыта работы главным у Брукса не было: с 2003 года он успел поработать ассистентом в «Денвере», «Сакраменто» и «Сиэтле» под началом таких светил тренерской мысли, как Джефф Бзделик и Эрик Массельман. Чувствуя, вероятно, некоторую свою несостоятельность, Брукс ничего менять не стал, положившись на наследие Карлесимо – с его безумной стартовой пятеркой, где роль единственного гарда исполнял игрок невеликих дарований Эрл Уотсон. Результат не заставил себя ждать: команда как сливала игру за игрой, так и продолжала сливать.

И тогда Брукс пошел на эксперименты.

Учитывая крайне ограниченный кадровый ресурс «Тандер», особых вариантов у тренерского штаба не было. Брукс выбрал самый очевидный: сначала робко увеличивал игровые минуты Уэстбрука, ну а 29 ноября в матче против «Мемфиса» наконец свершилось. Уэстбрук вышел в стартовом составе и провел на паркете почти сорок минут. «Оклахома» выиграла.

Казалось бы, вот оно, рецепт найден, но вновь что-то пошло не так: уже с Уэстбруком в старте команда достигла потрясающего результата 2-24, прежде чем одержать свою третью победу в сезоне. И все же изменения были видны – пусть пока микроскопические. Брукс сделал главное, то, чего не удалось Карлесимо с его диктатом. Он раскрепостил команду и ее главных звезд, реальных и потенциальных. Так как на результат уже было плевать, Брукс не стал мешать Уэстбруку и компании, позволив им играть так, как они умели – быстро, максимально агрессивно в защите, без особой мысли в нападении, но зато напористо.

Перед Первой мировой войной во французской армии царила доктрина, сильно повредившая стране в будущем. Она называлась «элан виталь», всепобеждающий порыв, и привела к чудовищным потерям, когда французы пытались остановить пулеметный огонь силой духа и оптимистичным настроем. Зато «Оклахоме» с ее молодыми и дерзкими философия «элан виталь» зашла как влитая. Под началом Брукса команда взяла 22 победы в 69 матчах – не бог весть какой результат, но он был вторичен, а вот личный прогресс, показанный игроками после карлесимовских мучений, заслуживал внимания. Были, конечно, катастрофы вроде «-42» от «Миннесоты», когда 32 очка напихал Рэнди Фой (!), но были и победы над «Ютой», «Детройтом», «Далласом». Была и удивительная защитная победа над «Сперс», когда сопляки Брукса угостили Поповича его же пилюлей (ну или временно заразили «Сперс» расходящимся косожопием).

Здесь, кстати, в очередной раз нужно отметить неочевидный ход Сэма Прести. В январе он занялся своим любимым делом – торговлей активами, выменяв пик первого раунда у «Денвера». Уже через месяц он сбагрил этот пик в «Чикаго». Ход действительно неочевидный и может даже показаться спорным. Под этим пиком «Чикаго» летом выбрало Таджа Гибсона – хорошего игрока, который и самим «Тандер» пригодился бы. Но зато Прести получил взамен Табо Сефолошу: защитника из экзотической для баскетбола Швеции, а может быть, Швейцарии, а может, и Швамбрании.

Атакующие навыки Сефолоши были где-то на уровне Брюса Боуэна, но Прести интересовала не его способность ковырять свои жалкие пять очков за матч, а стремление грызть оппонента зубами. (Вообще, самое крутое в Сефолоше – то, что он играл в кроссовках Air Max 90, но это было уже позже). Помимо этого, в феврале Прести подобрал с рынка свободных агентов отчисленного из «Мемфиса» Шона Ливингстона. То самое видео с его переломом нанесло глубокую психологическую травму целому поколению баскетбольных фанатов и продолжает наносить даже сейчас, когда Ливингстон завершил карьеру с тремя чемпионскими перстнями; в 2009-м воспоминания были еще совсем свежи, но сам Шон горел оптимизмом и желанием доказать, что способен приносить пользу. Тот самый «элан виталь», не иначе.

Итак, фундамент команды, так громко бахнувшей совсем скоро, был почти собран. Скотт Брукс в конце сезона избавился от унизительного статуса «исполняющий обязанности», состав вроде бы устаканился, Дюрэнт прогрессировал невиданными темпами, а в лотерее «Тандер» получили очередной топ-пик – на этот раз третий. Нужно было просто сработать не хуже, чем в предыдущие разы.

Тут вопросов не было. Прести твердо знал, кого выберет – универсального левшу из «Аризоны Стейт» с изящной бородкой и томным взглядом. Левшу уже вовсю сравнивали с Ману Джинобили, только отмечали, что он больше похож на профессионального баскетболиста. Сам левша открыто признавал Ману своим кумиром и образцом для подражания. Звали его, конечно же, Джеймс Харден.

Проблема была в том, что действия соперников Прести на драфте скрывались в тумане войны. То, что под первым пиком «Клипперс» точно выберут Блейка Гриффина, было понятно всем – альтернатив тут не имелось. Но вот ближе к драфту начал провокационно вести себя «Мемфис», намекнувший пару раз, что Харден – это прямо то, что нужно.

Так как «Мемфис» выбирал вторым, основания для беспокойства у Прести были. Поэтому прямо перед церемонией драфта Сэм, судя по всему, провел некий тайный ритуал вуду, внезапно помутивший рассудок боссам «Мишек». В них вдруг проснулась генетическая память типичного генменеджера НБА, возопившая, что 220-сантиметровый чувак из Танзании, впервые взявший мяч в руки в пятнадцать лет, – это совершенно точно новый Мутомбо. Не, ну а кем он еще может быть? Конечно, Мутомбо.

Так что вторым пиком в Теннесси уехало деревяндре по имени Хашим Табит, а выдохнувший Прести немедленно завербовал на свой корабль Джеймса Хардена.

Артем Панченко, баскетбольный журналист: «На драфте «Оклахоме» не повезло. Джеймс Харден, безусловно, талантлив, но ни один человек, приходивший в Форд Центр, не скажет вам, что он доволен таким развитием событий».

Что ж, немного забегаем вперед, но в целом-то – не в бровь, а в глаз, учитывая все, что произошло дальше, а?

Трейды «Оклахомы» в этот раз не поражали воображение. Приходили и уходили второстепенные исполнители, например, на драфте взяли Родрига Бобуа и сразу поменяли на чепуху по имени Байрон Маллинс – прояснилось у вас от такого сакрального знания? Правда, был и важный момент – «Тандер» забрали из Европы своего евроконголезца Ибаку, но выстрелит этот момент позже (и, возможно, выстрелит себе в ногу), так что пока опустим это.

Вот так, потихонечку, мы почти и добрались до «классической», созревшей «Оклахомы» рубежа десятилетий: Ибака и Харден в запасе, в старте – Уэстбрук, Сефолоша, Дюрэнт, Грин и… эээ, Ненад Крстич? что?.. Ладно, с трендовыми центровыми в «Оклахоме» всегда была напряженка, а Крстич хотя бы накрайняк мог дать кому-нибудь стулом по голове.

Предельно обновленная и навсегда порвавшая с прежней сониковской идентичностью «Оклахома» стартовала в сезоне-2009/10 так бодро, что вызвала к себе повышенное внимание. Разговоры обычно сводились к двум узловым точкам: «Видел чо Дуран творит жесть» и «А кто у них вообще там главный тренер сейчас?»

Оба вопроса были вполне резонными. Начнем с того, что Дуран действительно творил жесть. Потренировавшись на кошках в первых матчах, лидер «Оклахомы» принялся наваливать всем подряд и всеми доступными методами. Особенно разошелся он к концу сезона, один за другим штампуя матчи с 40+ очками. В крайне символичном противостоянии Дюрэнт обошел Леброна Джеймса и в двадцать один год стал лучшим снайпером регулярки, побив рекорд Макса Засловски, игравшего еще во времена вавилонского пленения евреев. Достижение Засловски продержалось больше шестидесяти лет – с 1948-го. Спортивные журналисты, комментируя рекорд Дюрэнта, со свойственным профессии дурновкусием восклицали «Мазл тов!» и риторически вопрошали: «Когда же евреи перестанут увлекаться легкой атлетикой и снова начнут играть в баскетбол?»

(А тем временем Грег Оден… ладно, неважно).

Второй вопрос тоже имел под собой основания. Хотя «Оклахома» очень резко улучшила результаты и взяла 50 побед, было не очень ясно, сколь велика в этом заслуга Брукса. Интенсивность срачей усилилась многократно, когда наставника «Тандер» признали тренером года. «Тандер» играли зрелищно, высоко прыгали и быстро бегали, как римский император Констанций; Дюрэнта нереально было остановить, Уэстбрук ставил через все живое, но что конкретно сделал главный тренер кроме того, что просто не мешал своим молодым звездам? Сам Брукс на протяжении сезона если чем и напоминал о себе, то исключительно гениальными цитатами в стиле Джейсона Стэйтема: «Если Дюрэнт встает на линию штрафных, это значит, что на нем сфолили».

Ну хорошо. Допустим, вовремя отойти, не мешать, отпустить ситуацию и двигаться дальше – это тоже важное умение (в определенных обстоятельствах). Охотно верю, что, учитывая своеобразие личностей Дюрэнта и Уэстбрука, такая стратегия для их развития была полезнее, чем тирания Карлесимо. Но это может работать ровно до тех пор, пока твоя команда растет и результат над ней не довлеет. Когда же вы сталкиваетесь с настоящими вызовами, получается «Орландо» в финале-1995 и «Кливленд» в финале-2007 – то есть избиение младенцев, которым необходимо твердое оперативное управление. А откуда ему взяться, когда вас тренирует Скотт Брукс?

Впрочем, если оставить лирику, «Оклахома» вышла в свой первый плей-офф и смотрелась там достойно: хоть «Тандер» и проиграли в первом же раунде будущим чемпионам из «Лейкерс», но заставили их изрядно попотеть. При том что эффективность Дюрэнта в плей-офф драматическим образом снизилась (35% с игры, 28% из-за дуги), «Громовые» умудрились затащить «Озерников» в шестую игру и были буквально в миллиметрах от седьмой. За полминуты до конца матча «Тандер» вели 94:93 и владели мячом. Дюрэнт стянул на себя оборону ЛАЛ, выложил пас совершенно свободному Уэстбруку, за которым не уследил Кобе… а затем трибуны «Оклахома-Сити Арены» увидели то, что им предстоит увидеть еще не одну сотню раз – кирпич с дистанции двух метров. В ответной атаке Уэстбрук вроде бы исправился, удачно отзащищался против Кобе, но мяч после промаха подхватил Газоль и отправил его в корзину, а пылких юношей из «Тандер» на рыбалку.

Несмотря на эту минорную нотку, сезон для «Тандер» выдался даже не удачным, а по-настоящему триумфальным. Сразу было очевидно, что на полях ридной Оклахомщины выросла суперзвезда вселенского масштаба, но теперь стала понятна и еще одна штука – похоже, окружение ей соответствовало. Кошмарные кирпичи Уэстбрука в концовке шестой игры еще не казались тенденцией. В серии с «Лейкерс» Серж Ибака заявил своей игрой, что всякие деревянные Крстичи – это уже немного прошлый век, а будущее за атлетичным блок-шотером, который может бегать за оппонентом по всей площадке. Джеймс Харден, правда, в плей-офф самоликвидировался, но все-таки первый сезон, почему бы не простить новичку маленькую слабость. В дальнейшем же это не повторится, так ведь? Не повторится же?

(Обязательно вставить сюда классический мем с Энакином и Падме. – Прим. авт.)

В общем, перспективы перед оклахомским пионерлагерем вырисовывались самые радужные. О том, что довольно скоро вся эта молодежь будет претендовать на грузовики с деньгами, пока никто не задумывался.

Заложенная под фундамент «Оклахомы» денежная бомба начинала еле слышно тикать.

Глава четвертая, в которой «Оклахома» превращается в ураган, а бомба тикает все громче

Межсезонье 2010 года поставило перед Прести новый челлендж. Здорово, конечно, все время выбирать в первой четверке (если ты не генменеджер «Кливленда», конечно), но что будет, когда у тебя нет не только топ-пиков, но и в принципе лотерейных? Вот проявил себя неожиданный Ибака, хорошо, но это удача или тенденция?

Драфт-2010 ничего особо не прояснил. Или, наоборот, прояснил? В этом смысле хорошо выразился один заокеанский журналист: мол, когда Прести драфтует под топ-пиком, он регулярно делает хоум-раны, а вот когда у него низкие пики… (Здесь была еще какая-то сложная бейсбольная аналогия, но поскольку я в последний раз смотрел бейсбол в 2004 году, я уловил только общий смысл, который можно выразить словом «обделался»).

В 2010-м Прести выступил так. Под 18-м пиком он взял Эрика Бледсоу – еще одного сырого, но атлетичного комбогарда примерно того же типажа, что и Уэстбрук. Поскольку даже один Уэстбрук в команде – это уже что-то на грани терпимого, а два Уэстбрука – вообще полный аллес капут, Прести сразу же поменял Бледсоу в «Клипперс» на ничтожную компенсацию в виде нелотерейного пика-2012.

А вот с другими выборами было поинтересней – Прести избавился от своей коллекции пиков, чтобы заполучить из «Нового Орлеана» центрового Коула Олдрича. Олдрич считался верняковым выбором и самым готовым к НБА игроком с драфта. Очень жаль, что в 2010-м я еще не писал про баскетбол и не мог познакомить Сэма Прести со своим поразительным открытием: если про какого-то новичка говорят, что это, дескать, самый готовый к НБА игрок – в 99% случаев он провалится с таким треском, который будут помнить еще лет десять. Это правда, я проверил. Забегая вперед – Олдрич полностью подтвердил эту нехитрую аксиому: в «Оклахоме» так и не пригодился, провел в лиге меньше 350 матчей, а в 29 лет уже уехал доигрывать в Китай.

Сезон-2010/11 для «Оклахомы» получился во всех смыслах улучшенной версией предыдущего – 55 побед. Теперь уже о пионерском отряде Брукса заговорили всерьез. На старте сезона захворал Джефф Грин, и Брукс передвинул в старт Ибаку. Тот раскачивался ровно один матч, а потом выдал 19 блок-шотов в пяти играх. Хотя чуть позже Грин вернулся в старт, становилось заметно, что синергии с Дюрэнтом у них особой нет — два более-менее одноплановых игрока друг другу больше мешали, а сам Грин был не такой яркой звездой, чтобы закрывать на это глаза.

Прести ждал до февраля 2011-го, а потом снова бахнул. Аккурат в дедлайн он обменял в «Селтикс» Грина, Крстича и пики – будущих Фаба Мело и Алекса Абринеса (характерно, что к 2013-му этот пик замысловатым путем вернулся обратно, и испанец все-таки был выбран «Оклахомой», совершив занятный круговорот абринесов в природе). Взамен «Тандер» получили из «Бостона» малыша Нейта Робинсона и центрового Кендрика Перкинса – к тому времени он уже пострадал в неравной схватке с собственной кроватью, но еще не успел стать главным шутом на спортивном телевидении. Есть слушок, что «Бостон» планировал еще более размашистую сделку, отдав Рондо за Уэстбрука, но, кроме сомнительных инсайдов от ESPN, подтверждений этому я не видел.

Итак, буквально одним трейдом Прести одновременно разрушил трансцендентное бостонское «убунту» и повесил на себя контракт потихоньку теряющего релевантность центрового. Впрочем, в те годы лига только начинала меняться, и Перк был еще вполне релевантен: кусок хардкорно жесткого сырого мяса, который почти нереально было выпихнуть из «краски», а большего от него никто и не требовал.

Стив Керр, в 2011 году аналитик канала TNT и нюхатель клея: «Мне кажется, что обменяв Перкинса, они [«Селтикс» – прим. авт.] потеряли свою душу. Они потеряли индивидуальность. Этот обмен оказал на команду сильное эмоциональное влияние».

Обоих участников обмена активно критиковали: одни «продали душу», вторые отдали универсального молодого атлета с претензией на звездный статус за корявое полено, чей единственный баскетбольный навык – заполнять собой пространство. Как выяснилось уже совсем скоро, прав был скорее Прести. К декабрю 2011-го поползли слухи, что Грин в межсезонье как-то подозрительно не провел ни одной тренировки, а чуть позже Воджнаровски в твиттере выдал новость, как громом всех поразившую – оказывается, у Грина аневризма аорты и ему предстоит операция на сердце.

Впрочем, все это было впереди и к «Оклахоме» уже прямого отношения не имело. Пока же «колхозникам» нужно было выступить в своем втором плей-офф, куда «Тандер» выходили с гораздо лучших позиций, чем год назад. Серия первого раунда с «Денвером» по счету кажется легкой (4:1), но по факту была чудовищно напряженной – все матчи, кроме второго, заканчивались с разницей в три-четыре очка.

Еще сложней оклахомской молодежи пришлось во втором раунде, где «Мемфис» затянул серию в полноценный седьмой матч. Тяжеловесный фронткорт «Мишек» ответил на стритбольный напор «Оклахомы» знаменитой философией «Grit ant Grind», которая обладала своим шармом, но не слишком напоминала баскетбол как таковой. (Любопытно, что даже сам девиз «Grit ant Grind» появился в этом же сезоне именно после матча «Оклахомы» и «Мемфиса» в регулярке). В седьмом матче сельского дерби «Мишки» выглядели откровенно уставшими. Какими бы могучими ни были Газоль с Рэндолфом, им нужно было не только толкаться, но и организовывать нападение, а вот с той стороны линии фронта Перкинсу и Коллисону была поставлена одна задача: «Халк крушить», и они с ней справились, за что Дюрэнт потом не жалел комплиментов в их адрес.

В седьмом матче Дюрэнт настрелял 39 очков, Уэстбрук сделал трипл-дабл – тогда это еще вызывало эмоции. Отлично показал себя Харден – главный победитель в трейде Джеффа Грина, и вот команда, которая еще два года назад начинала сезон с 2-24, впервые в своей истории вышла в финал Западной конференции. Кстати, «Сиэтлу» за всю его сорокалетнюю историю это удавалось лишь шесть раз, так что основания гордиться собой у юных оклахомцев были…

…Пока не стартовал собственно финал Западной конференции. «Даллас» остервенело рвался к выстраданному чемпионству, предвкушая реванш за 2006-й год, и не юным стритболистам из «Оклахомы» было останавливать этот поезд в огне. В этот раз стритбол столкнулся со слишком уж высокой концентрацией игрового интеллекта.

Поражение от «Далласа» в пяти матчах выявило две довольно тревожные для «Оклахомы» тенденции:

во-первых, Скотт Брукс оказался очень… как бы сказать поделикатней… специфическим тренером. Когда он печально взирал, как «Даллас» за пять минут отыгрывает 15 очков в четвертой игре, – это был вовсе не случайный эпизод, а вполне себе говорящая иллюстрация;

во-вторых, еще более специфическим разыгрывающим оказался Расселл Уэстбрук. Те самые утраченные 15 очков – в значительной мере его личная заслуга. И хотя по-прежнему можно было делать скидку на возраст, все равно оставалось неясно – а сможет ли он вообще предложить что-то как разыгрывающий, кроме дурных забегов под кольцо и не слишком удобных скидок на дугу?

«Маверикс» поставили перед командой Брукса ряд очень неприятных вопросов: там, где у техасцев был полнейший альтруизм и постоянные попытки искать открытого игрока, у «Оклахомы» был чугунный лоб, очень много индивидуализма и Уэстбрук. Может показаться, что я намекаю на первопричину поражений, но нет – Дюрэнт в этой серии тоже был далеко не безгрешен. 0 из 8 из-за дуги в третьей игре, кошмарные девять потерь в четвертой – в общем, не Уэстбруком единым.

Что еще нам показала эта серия – что нет пределов человеческой глупости. После вылета «Оклахомы» некий репортер задал Дюрэнту, возможно, самый идиотский вопрос в истории спортивной журналистики – дескать, ну как вы, рады за Дирка? Вопрос был столь абсурден и неуместен, что с лица Кей-Ди, пока он отвечал, не сходила недоверчивая улыбка:

«Вообще не рад. Чувак, я его конкурент, але, мне так-то по барабану, сколько он там пережил за последние годы. Я знаю, что ему круто пришлось, он три раза за четыре года вылетал в первом раунде. Уверен, сейчас он счастлив, что возвращается в финал, но я не рад за Дирка, потому что сам бы хотел сейчас быть в финале. Но так уж сложилось».

Что ж, у Новицки впереди был один из самых эпичных финалов в истории НБА, а «Оклахома», уже по-настоящему громко заявившая о себе, начала готовиться к реваншу.

Ах да, чуть не забыл. (На самом деле, меня всего распирало от желания это написать, но я приберег самое вкусненькое напоследок). Одним из ключевых исполнителей в чемпионском «Далласе»-2011 был Тайсон Чендлер – железный человек, будущий «Мистер замок», идеально компенсирующий известную немощь Дирка на своей половине. Так вот, в 2009 году Прести уже натурально заключил сделку с «Новым Орлеаном»: Чендлер должен был перейти в «Оклахому» в обмен на Криса Уилкокса, Джо Смита и Хардена ДеВона Хардина, ХАРДИНА!!!!!, то есть за вполне умеренную компенсацию. Но в последний момент врачи напугали Прести какой-то загадочной травмой большого пальца, которая непременно должна была дать ужаснейший рецидив. Прести перестраховался, сделку отменил, и пока Чендлер со своим пальцем бегал в НБА до 2020 года, «Оклахома» мучилась с перкинсами, крстичами и олдричами. Воистину, в нас пропал дух авантюризма.

Как бы там ни было, а в урезанный из-за очередного локаута сезон-2011/12 «Оклахома» входила одним из явных фаворитов.

В этот раз локаут был сильно короче и не оказал на регулярку такого разрушительного воздействия, как в 1999-м. «Оклахома» как вошла в сезон без потрясений (не считать же таковым выбор Реджи Джексона под классическим для команды 24-м пиком), так и прошла его целиком.

Потрясения таились, скажем так, во внебаскетбольной плоскости. Явный прогресс Ибаки и Хардена, который просто расцвел после ухода Джеффа Грина, был приятным для тренера, но добавлял головняка фронт-офису. Кевин Дюрэнт и Расселл Уэстбрук ожидаемо подписали жирные контракты, платежка, по сравнению с безоблачными временами «Суперсоникс», ощутимо погрузнела, а Клейтон Беннетт что-то не особо горел желанием платить лакшери. А откуда еще на этих жлобов денег выкраивать?

Робкая надежда, что парни если и спрогрессируют, то не очень сильно, на донышке, не оправдалась. Хотя и Дюрэнт, и Уэстбрук тоже не снизили темп и объективно оставались главными звездами, на передний план вышел новый персонаж и мигом перетянул все внимание на себя. Это, конечно, был ДеВон Хард… нет, на этот раз уже точно Джеймс Харден, ставший для «Тандер» лейтмотивом всего сезона.

Прогресс бородача был настолько очевиден и неоспорим, что про Хардена начали писать везде, и, может быть, даже больше, чем он того заслуживал. В арсенале спортивной прессы крепко прописалось слово «хипстер», которое я до этого видел только в журнале «Афиша». Наконец, случилось немыслимое: теперь на вопрос «Видел, что вчера Борода вытворял?» следовал ответ «В смысле, Бэрон Дэвис или этот вот, который новый?»

По итогам сезона Дюрэнт стал самым результативным игроком, Харден – лучшим запасным, Ибака – лидером по шат-блакам, Уэстбрук – лидером по ассистам… ха-ха, подловил? В этот раз болельщики ждали от «Тандер» только одного – выхода в финал, и только Сэм Прести сидел у себя в каморке с прорезавшей лоб мучительной складкой и горячечно бормотал: «Это ж теперь надо будет их всех продлять!» – «…Лять… лять… лять…» – отвечало эхо…

В плей-офф «Тандер» для начала размялись на прошлогоднем обидчике – «Далласе», который начал разваливаться из-за скопидомства Марка Кьюбана (вместо Чендлера в старте Брэндан Хэйвуд? вы, ***, серьезно?). Действующие чемпионы упирались как могли, разгром был только один, но свипа избежать не получилось. Ничуть не больше проблем доставили Дюрэнту и К «Лейкерс» – Кобе сопротивлялся как бешеный, провел без преувеличения выдающуюся серию, но увы – он был единственным в составе ЛАЛ, про кого можно было так сказать.

А вот кто действительно должен был остановить «Оклахому» – так это деды Грегга Поповича: нашедшие наконец секрет вечной молодости и ползущие по плей-офф с неумолимостью престарелого джаггернаута. Соперники «Сперс» по первым раундам не смогли взять у техасцев ни одного матча, а когда и питомцы Брукса отлетели в первых двух встречах, терпкий, как южная ночь, аромат третьего свипа подряд разнесся над оклахомскими полями.

Вместо этого «Тандер» подрубили форсаж и вынесли дедов в следующих четырех играх.

Что это было – до сих пор не очень ясно. «Оклахома» одолела Поповича не с помощью философии бруксизма, а вовсе даже наоборот – именно с помощью отхода от примитивной концепции «одно владение – один пас», не просто взвинтив скорости до предела, а буквально подавив соперника. Совершенно неожиданно для себя «Шпоры» столкнулись с проявлениями (пусть пока эпизодическими) того, чего никак нельзя было ожидать от их противников, – игрового интеллекта.

Тем удивительней, куда все это делось уже через несколько дней.

Да, фактор Леброна, который из кожи вон лез, чтобы оправдаться за прошлогоднее позорище, и ездил по хрупким оклахомским юнкерам асфальтовым катком. Да, Уэйд – это не Уэстбрук. Да, тем более Пэт Райли (а? че? какой Споэльстра? это кто?) – это вам не Брукс. Кстати, вы знаете, что бруксизм – это когда во сне непроизвольно скрежещешь зубами?

Нельзя сказать, что в финале Брукс полностью отказался от своих обескураживших «Сперс» наработок. Например, он снова попытался провернуть великолепный (без иронии) ход с уменьшением игрового времени дуболомов-центровых и легкой пятеркой, так здорово измотавшей Данкана. Проблема в другом: для «Сперс» это был именно асимметричный ответ, то, к чему они не были готовы. В случае с «Хит» Брукс попытался сыграть с противником на его же поле и на его же условиях. Возможно, Бруксу следовало вообще убрать свои поленья из состава, а не ставить раз за разом Перка в стартовую пятерку, но это, видимо, была слишком крутая для него степень радикальности.

Разумеется, у «Тандер» не было ни единого шанса.

Глава пятая, в которой бомба взрывается, но никто этого не замечает

О решении Прести в межсезонье-2012 написан громадный объем литературы, заведены целые уголовные дела с сотнями томов доказательств, пишутся кандидатские и докторские. Корпус текстов, посвященных «оклахомской развилке», значительно превысил всю макулатуру, посвященную «Решению» Леброна. Потому что «Десижн» – он и есть «Десижн», это свершившееся событие, которое дает слишком мало пищи для спекуляций. Про него не скажешь – «Ну вот, а я же говорил». Про него не скажешь – «А что, если бы…» Поклонники альтернативной истории не сплетут из этого сотни тредов на форумах. Любители самоутверждаться за чужой счет не смогут поплясать на костях Сэма Прести, рассказывая, что нужно-то было менять Уэстбрука.

Но Прести выбрал Ибаку и накинул дерьма на вентилятор в таком объеме, что оно разлетелось по всему околобаскетбольному пространству.

Это был действительно Большой взрыв.

Сэм Прести, генеральный менеджер «Оклахома-Сити Тандер»: «Мы хотели продлить Джеймса, но в итоге нужно учитывать интересы всех стороны. Несколькими крупными предложениями наши владельцы показали свою готовность развивать клуб. Мы не смогли прийти к согласию и потому осуществили обмен, в результате которого смогли получить игрока калибра Кевина Мартина, молодого Джереми Лэмба и драфт-пики, которые пригодятся нам в будущем».

Мне правда не хочется влезать в это болото и с оттопыренным мизинчиком рассуждать с позиций послезнания о том, какие варианты упустил менеджмент «Оклахомы». Это пошлость, звенящая пошлость. Огромные денежные аппетиты Хардена в тот момент многим казались неоправданными; перечитайте весь массив текстов хотя бы в рунете, и вы увидите, что не так уж много диванных аналитиков предсказывало ему будущее топ-5 игрока НБА. Зато вы увидите много умилительных комментариев о том, что Харден «не стоит 15 млн в год» (были же времена, да?).

Мы не знаем о действительном существовании вариантов обмена Уэстбрука, а не Хардена. Больше того, я совершенно уверен, что такие варианты никем и никогда не рассматривались: Харден был просто качественным защитником с определенным апсайдом, а Расс, при всей своей бараньей упертости, уже был легитимной суперзвездой, пусть и очень специфической. Вот, например, Остин Фогт из «Дэйли Тандер» вообще рассуждает в том ключе, что если бы Прести оставил Хардена, это нанесло бы сильный удар по созданной им клубной культуре: «Команда важнее отдельного игрока». Забавно, конечно, читать про альтруиста Уэстбрука и эгоиста Хардена, но если отбросить чисто игровые стереотипы – в чем Фогт не прав?

Наконец, Ибака. Все разговоры на эту тему должны автоматически начинаться с вопроса, кем компенсировать уход Ибаки, вокруг которого Брукс, вообще-то, строил всю систему аэромобильной командной защиты. Хашимом Табитом? Коулом Олдричем? Что случается с «Оклахомой», когда Ибака выпадает из бруксовских построений, прекрасно показала серия плей-офф с «Сан-Антонио» в 2014-м, когда «Тандер» в защите буквально разложились на глазах, как нацист в финале первого «Индианы Джонса». А то, что Брукс по какому-то наитию вылепил из него самого настоящего профессионального stretch-four задолго до того, как это стало мэйнстримом?

Другое дело — не продешевил ли Прести, отправляя бородача именно в «Хьюстон»? Есть много свидетельств, что офис «Тандер» активно торговался минимум с шестью командами, но (внимание!) никто особо не захотел или не смог вешать на себя харденовскую максималку. Либо же, как «Бобкэтс», предлагали заведомо убогую компенсацию – высокий пик на «сильнейшем драфте десятилетия» (лол) и барахло типа Джамарио Муна в нагрузку. Самый серьезный вариант был вроде бы с «Вашингтоном», но и здесь Тед Леонсис покумекал и решил, что игра не стоит свеч.

Брэдли Бил, в 2012 году новичок «Визардс»: «Я был на просмотре у трех команд: «Вашингтон», «Кливленд» и «Шарлотт». «Оклахома» собиралась заполучить 2-й или 3-й пик и выбрать меня, обменяв Джеймса Хардена в «Вашингтон». Я мог оказаться в «Тандер» с Кевином Дюрэнтом и Расселлом Уэстбруком».

Как-то это все не бьется с торжествующими рассказами в духе «А я же говорил» через пять лет после трейда. Как бы то ни было, выбор был сделан, и «Оклахоме» предстояло теперь жить с его последствиями. Как проницательно заметил уже тогда Артем Панченко, сделав ставку на Уэстбрука, Прести в каком-то смысле лишался возможности для маневра – не финансовой, а концептуальной. Имея в команде одновременно Дюрэнта и Уэстбрука на максимальных контрактах, почти невозможно что-то изменить в системном смысле, возможен только легкий тюнинг, добавление к летящему вперед всаднику без головы всяких хашимов табитов, чтобы чуть-чуть скорректировать его движение в пустоте.

Правда, вряд ли кто-то предполагал, во что это все выльется уже через пару лет. (Особенно те, кто писал о «великолепной совместимости звездного оклахомского дуэта»; это цитата, если что).

Хашим Табит – это не фигура речи, а первое подписание Прести в межсезонье-2012. А в октябре, как известно, попытки уломать Хардена на приемлемый контракт потерпели крах, и «главный хипстер НБА» уехал в «Хьюстон». В обмен «Тандер» получили узкозаточенного снайпера Кевина Мартина, ролевичка Джереми Лэмба и несколько пиков. По иронии судьбы, именно пик первого раунда-2013 окажется самым выгодным приобретением.

Сезон-2012/13 можно было бы назвать очередным триумфом (60 побед, с отрывом первое место на Западе), когда бы не обосрамс во втором раунде. Обосрамс имеет уважительные причины: еще в первом раунде, где «Оклахома», кстати, вышибла Хардена с его «Ракетами», в колено Расселлу Уэстбруку со всей дури влетел Патрик Беверли. Минус мениск и минус хорошие отношения с Беверли на всю оставшуюся жизнь. Нетрудно догадаться, что в серии с «Гриззлис» Черепашка участия не принимал. Без его тотального слонопотамского давления Майк Конли и Марк Газоль чувствовали себя крайне вольготно – как говорится, «босиком по раю». Серия получилась в лучших традициях конца девяностых – только один раз за пять матчей зрители увидели сто набранных очков (отличился «Мемфис»), а в такой игре «Оклахома» была обречена.

Как только агония завершилась и «Мишки» добили выживших, Прести немедленно приступил к планированию следующего шага. Практика показала, что изящные решения вроде хрупкого Ибаки не очень-то хорошо работают против деревянных солдат Урфина Джюса, которые могут тупо затоптать. Так что на нечеловечески уродливом драфте-2013 Прести сработал великолепно – пока другие генменеджеры радостно, как дети, тянули в рот непонятную каку типа Бена Маклемора, Прести активировал тот самый полученный от «Хьюстона» пик и выбрал плечистого новозеландца Стивена Адамса, тогда еще безусого и совсем непохожего на Аквамена, зато в дурацком галстуке в горизонтальную полоску.

Сезон-2013/14 – без всякого преувеличения сезон Кевина Дюрэнта. И дело даже не в пресловутом титуле MVP. Мало ли кто был MVP, Стив Нэш вон два раза был. Дело в каком-то совершенно космическом уровне игры, который демонстрировал Дюрэнт – один, вытаскивая команду на своих плечах, когда Уэстбрук полсезона лечился, а еще полсезона боролся с последствиями травмы. Игра Дюрэнта затмила все: философию бруксизма, обмен Хардена, сомнительные статейки с заголовками типа «Уэстбрук обречен». Явные проявления инфантилизма уже зрелой суперзвезды, все эти кексики, слезы, розовые рюкзачки и мамины юбки, казались милым чудачеством. Даже в серии с «Гриззлис», этой оклахомской немезидой, когда Дюрэнт сначала забуксовал и по сети начали гулять смищные хэштеги вроде «Мистер Ненадежный», на их авторов все зашикали (и поделом).

Но запомнилось и другое. Общий мотив тогдашней прессы, посвященный «Тандер», был таков: «Посмотрите, как играет Дюрэнт, когда ему не мешает Уэстбрук». Характерная цитата: «Уэстбрук, невольный катализатор доминирования Дюрэнта, видит, насколько космически хорош его друг сейчас. Хорош, в том числе, потому, что никто не крадет его броски в клатче, не держит на голодном и пайке и не мешает там, где нужно просто отойти и не мешать».

Неизвестно, что было бы, если б в финале Запада «Тандер» столкнулись бы не с такой чудовищной машиной, как «Сперс»-2014. Если бы Ибака не вылетел в первых матчах серии, а Уэстбрук, мучительно восстанавливающий кондиции, не стремился всем яростно доказать, что он могет, да еще как могет!.. Зато уже даже до бобров дошло: «Тандер» в текущем виде, с текущим составом игроков и с этим тренером – команда импульса, эмоционального всплеска, а не стратегии. Каким бы прохаванным аналитическим цифровым очкариком ни был ее генеральный менеджер.

После вылета «Оклахомы» появилось много критических стрел в адрес Брукса – дескать, не умеет развивать молодых. Это, безусловно, чушь – именно что индивидуальный прогресс его молодые игроки показывали великолепно, все то время, что он руководил командой. А если не показывали, как тот же Табит или Олдрич, так вряд ли тут дело было в Бруксе. Беда главного тренера «Тандер» была совсем в другом – он довольно слабо представлял себе, что нужно делать с попавшими к нему алмазами, которые он сам и отшлифовал до блеска. Может, если бы у Брукса был свой Пит Кэррилл или Текс Уинтер, никто бы сейчас не посмеивался над несбывшимися прогнозами по поводу «пяти финалов подряд», с которых я начал этот текст. Но у Брукса не было Пита Кэррила или Майка Буденхольцера в ассистентах, зато был Майк Терпстра (это фамилия, а не логопедическое упражнение), а что ты сделаешь с Терпстрой в ассистентах?

И вот наконец наступил сезон-2014/15. Начался он для «Тандер» препаршиво: уже во второй игре сломался Уэстбрук, пропустивший 15 матчей. Но это, как мы знаем из хейтерских комментариев, для «Тандер» только на пользу: ведь Уэстбрук очень мешал Дю… кому? А где, собственно?.. Так вот, Дюрэнт сломался еще в межсезонье. Пару раз в районе зимы он спорадически пытался вернуться, но уже к февралю оставил эти попытки. Ощущение полной бессмысленности сезона росло все сильнее. Попытки Прести укрепить состав в кои-то веки тоже выглядели, скажем так, небесспорными: инфантильный пожиратель мармеладок с сюрпризом Дион Уэйтерс и подзасохший в своей «Юте» Энес Кантер.

В последние дни регулярки-2015 стало ясно, что впервые с сезона-2008/09 «Тандер» не попадают в плей-офф. А в среду 22 апреля Сэм Прести объявил об увольнении Скотта Брукса.

На пресс-конференции Прести недвусмысленно дал понять, что решение он принял не по результатам этого сезона, и долго распылялся о стагнации, развитии и движении вперед. В таком случае, однако, было непонятно — почему Брукса выгнали именно сейчас, когда он меньше всего был виноват в происходящем? Не в 2012-м, не в 2014-м, а сейчас, когда с полутора здоровыми звездами он таки взял свои 45 побед в сверхконкурентной среде? Проницательные люди вроде Зака Лоу или репортеров Oklahoman сразу поняли, куда ветер дует: в 2016 у Дюрэнта истекал контракт, и Прести, судя по всему, собирался дать себе пространство для маневра, а своей главной звезде – время пообвыкнуться и принять изменения.

Привыкать предстояло к Билли Доновану – университетскому тренеру с огромным стажем, который, однако, раньше в НБА не работал даже ассистентом (уж не говоря о семистах матчах в качестве игрока, как у Брукса).

Не все фанаты «Оклахомы» встретили эту новость радостно – Брукс хоть и убогонький, а все-таки свой, а тут какой-то черт непонятный. С другой стороны, Дюрэнт и Уэстбрук наконец залечили свои болячки, так что не все ли равно – хотя бы на дистанции регулярки, – какой у них там будет тренер? Тем паче, Донована не бросали барахтаться одного в мутных водах: укрепили тренерский штаб (в том числе Монти Уильямсом), вернулся Морис Чикс, так что новому наставнику «Оклы» было на кого опереться.

Время хвалить Донована настало уже во втором раунде плей-офф, куда «Тандер» вышли без каких-либо затруднений. Супердуэт «Оклахомы» провел очередной великий сезон, в первом раунде был почти бескровно повержен «Даллас», и вот в очередной раз «Тандер» сошлись с «Сан-Антонио», тяжеловесными монстрами, которые уже не слишком напоминали ажурную команду 2014 года, но взяли 67 побед – лучший результат в истории франшизы, символично достигнутый в последний год Тимми Ди.

«Сперс» повели в серии 2:1. Тогда Донован сделал то, что, скорее всего, никогда бы не пришло в голову Бруксу – на скорую руку сымпровизировал дуэт «Усатые братья», Адамс, Кантер и Фридом… так, это тогда получается трио? А, нет, еще рано. В любом случае, усатые братья сделали со «Шпорами» ровно то, чем всегда занимались сами «Шпоры» – раздавили соперника в «краске» и под щитами, целенаправленно атакуя в одноногого Данкана, на которого наконец и в самый неподходящий момент обрушилась старость.

Затем стартовала серия с «Голден Стейт» – не только радикально изменившая судьбу франшизы и всех задействованных лиц, но и сдвинувшая всю парадигму НБА в каком-то не очень приятном направлении. Кто не помнит, я напомню: «Тандер» повели 3:1 и были в шаге от того, чтобы вынести из плей-офф команду, одержавшую 73 победы в регулярке и побившую вечный рекорд «Чикаго».

Кто не помнит, я напомню, как именно рождалось обидное прозвище «Чоклахома»:

«2:55 Kevin Durant bad pass (Andre Iguodala steals)

2:36 Russell Westbrook misses driving layup

2:25 Kevin Durant misses 11-foot two point jumper

2:21 Andre Roberson makes two point shot

1:39 Russell Westbrook lost ball turnover (Andre Iguodala steals)

1:23 Kevin Durant misses 25-foot three point jumper

0:55 Russell Westbrook out of bounds lost ball turnover

0:35 Russell Westbrook bad pass (Andre Iguodala steals)

0:12 Russell Westbrook bad pass (Stephen Curry steals)

0:07 Kevin Durant lost ball turnover (Harrison Barnes steals)»

Кто не помнит, я напомню: после катастрофы в финале Запада Кевин Дюрэнт, выходящий на рынок свободных агентов, объявил о «Новой главе» своей карьеры – подписании контракта с сильнейшей командой в истории, только что прихлопнувшей его в плей-офф.

Кевин Дюрэнт: «Я родился в Вашингтоне, но Оклахома вырастила меня. Она научила всему, что необходимо.. Нет слов, которыми можно было бы описать, что для меня значит «Тандер». Вся организация останется в моем сердце навсегда. Все воспоминания, все друзья – это далеко от игры. И это сильно утяжеляет принятие решения. Мне действительно нехорошо от того, скольких людей я расстраиваю своим переходом. Но новую команду я считаю идеальным местом для дальнейшего роста».

Кирилл Свиридов, баскетбольный журналист: «Кевин Дюрэнт – Антихрист?»

Нет, конечно, не антихрист. И вообще, переход под знамена только что победившего тебя противника – древнейший архетип. Сэр Джон Чандос раз за разом побеждал в битвах Бертрана ДюГеклена, а потом они вместе ездили ломать кабины маврам в Испании. Компании наемников-кондотьеров вообще по десять раз меняли сторону в зависимости от того, куда ветер подует, причем иногда в течение одной битвы. Это нормально. Во всяком случае, переход Дюрэнта сделал одну важную вещь: он окончательно помог фанатам НБА забыть слово «лояльность», снять розовые очки и избавиться от иллюзий.

Мы поняли, в каком мире теперь живем. Билли Доновану это еще только предстояло понять: теперь ему нужно было отринуть имперские амбиции и строить «Оклахоме» новую идентичность. Спойлер: ничего-то он не построил.

Еще в июле Прести развел Роба Хеннигана из «Орландо», как пакетик чая, отдав ему Ибаку и получив взамен Оладипо, Ильясову и Домантаса Сабониса. Из пионерлагеря Брукса в команде остались только Уэстбрук да Ник Коллисон, который уже почти не выходил на паркет. Чемпионская форточка Коллисона наконец закрылась.

В 2019 году Дюрэнт, уже достигший с «Уорриорз» всего и даже больше, внезапно разразился критикой в адрес «Тандер»: оказалось, что токсичная организация не приняла его переход и отвернулась от него, вместо того чтоб понять и простить. Сэм Прести лаконично ответил, что не может сказать о Кей-Ди ничего кроме позитива.

Прести по-прежнему возглавляет «Оклахому». После обмена Уэстбрука некие анонимные фанаты угрожали ему убийством, но все обошлось.

Эпилог, в котором автор оправдывает Прести Клаузевицем

История «Оклахомы» эпохи Дюрэнта поучительна тем, что показывает, какая это безумно сложная система – баскетбольный клуб, и от какого немыслимого количества мелочей зависит ее равновесие. Все эти «Он бы точно выиграл две гайки» нелепы по определению – еще Клаузевиц писал про столкновение двух живых сил в бою, когда не только от тебя зависит его исход, но и от противника, местности, времени и еще массы факторов. Каким бы ты ни был гениальным управленцем и провидцем – одна травма ведущего игрока, и где оно, твое реноме? Сломайся перед драфтом Дюрэнт, а не Оден – и где она, твоя «Оклахома»?

Пол Солотарофф, журнал «Роллинг Стоун»: «Люди часто додумывали себе, что Дюрэнт был близок с Уэстбруком, но они были не более чем просто коллегами по работе, по словам Дюрэнта. «У нас обоих была своя компания, с которыми мы все время общались. У Рассела были свои парни, у меня свои. Это было не плохо, просто так, как есть». Для человека, у которого не было настоящих друзей ни в школе, ни потом, подчеркнутое к нему уважение и любовь таких звезд было важнее всего. Всю свою жизнь он шел один. Один в абсолютной пустыне. Теперь его племя зовет его к себе. Кто из нас не согласился бы?»

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Спасибо за внимание к тексту и циклу. В следующий раз мы уже подробно расскажем о команде, которая была непосредственным предшественником «Оклахомы». Чтобы держать руку на пульсе, призываю подписаться на мой телеграм-канал, в котором, во-первых, анонсируются всякие активности, а во-вторых, там я стараюсь всячески читателя развлекать какими-нибудь движухами разной степени нелепости. Вас совсем чуть-чуть осталось до двух тысяч, поднажмите)

Если вы хотите поддержать автора, то лучший способ это сделать – подписаться на бусти, куда я потихоньку выкладываю ремастеры старых текстов про драфты. Изменения там очень большие, так что даже если вы уже перечитывали драфтоцикл (такие люди есть, я знаю), вы все равно найдете что-то новенькое.

Также поддержать автора можно по реквизитам 2202 2023 1387 4103 или прямо здесь в комментариях – теперь появилась и такая возможность. Вы мой главный, а временами и единственный работодатель, так что чем вас больше, тем я продуктивнее.

Благодарю за внимание.

Прочие тексты цикла:

«Орландо» Шакила О’Нила и Пенни Хардуэя

«Нью-Джерси» Джейсона Кидда и Кеньона Мартина

«Сакраменто» Криса Уэббера и Пежи Стояковича

«Портленд» времен «Джейл Блейзерс»

Фото: East News/AP Photo/Sue Ogrocki, AP Photo/Jason DeCrow, AP Photo/Kathy Willens, AP Photo/Alex Brandon, AP Photo/Pat Sullivan, AP Photo/Sue Ogrocki, AP Photo/Ted S. Warren, AP Photo/Koji Sasahara, AP Photo/Ben Margot, AP Photo/The Oklahoman, Nate Billings; Gettyimages.ru/Stephen Dunn, Domenic Centofanti, Jeff Gross