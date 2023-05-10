20 комментариев

Тест про «Интер» и «Милан»: за какой клуб играли Пирло и Вьери? Может, сразу за оба?
Вспоминаем легенд.
«Милан» и «Интер» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. За всю историю за оба клуба сыграли 109 футболистов – неплохо для одного из самых жарких дерби Италии. Было много легенд: Роналдо, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли – все они примерили форму и «Милана», и «Интера».
Nест: нужно угадать, за какой клуб выступал футболист – только за «Интер», только за «Милан» или сразу за обе команды? Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!
«Фиорентина» брала еврокубок? А «Ницца» и «Вест Хэм»? Тест об успехах (или их отсутствии)
Фото: Gettyimages.ru/Newpress
Вы – Алессандро Дель Пьеро
Болеете себе за «Ювентус» и не отвлекаетесь на миланских середняков
Вы – Алессандро Дель Пьеро
Болеете себе за «Ювентус» и не отвлекаетесь на миланских середняков
Вы – Златан Ибрагимович
Знаете о миланском дерби вообще все
С Вьери и Виейра ошибся.
Приятно так-то))
Собственно как и Вьери, который гастролировал по клубам и странам на закате карьеры заскочил на 8 матчей, так, что его единственный гол мало кто помнит.