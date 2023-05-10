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Тест про «Интер» и «Милан»: за какой клуб играли Пирло и Вьери? Может, сразу за оба?

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Вспоминаем легенд.

«Милан» и «Интер» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. За всю историю за оба клуба сыграли 109 футболистов – неплохо для одного из самых жарких дерби Италии. Было много легенд: Роналдо, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли – все они примерили форму и «Милана», и «Интера».

Nест: нужно угадать, за какой клуб выступал футболист – только за «Интер», только за «Милан» или сразу за обе команды? Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

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Фото: Gettyimages.ru/Newpress

20 комментариев

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Херанука Помячука
5/ 15

Вы – Алессандро Дель Пьеро
Болеете себе за «Ювентус» и не отвлекаетесь на миланских середняков
+6
0
+6
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SpartMoscow1988
6/ 15

Вы – Алессандро Дель Пьеро
Болеете себе за «Ювентус» и не отвлекаетесь на миланских середняков
+6
0
+6
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Darren&K
Вот блин все угадал, вернее не угадал я это знаю Серия А мой любимый чемп а Милан любимый клуб. А вот то что Виейра был в Милане я не знал😭😭😭 Всего одна ошибочка
+6
-1
+5
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Алексей Гусев
Ответ HI MARS
Забавно что не отгадал только Вьери и Виейра
ну Бобо вообще знатный клубный патриот был...Как и Себастьян Абреу
+3
0
+3
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Anton Dunai
15/15, сложно было только с Мело, я его помню в Юве как символ безобразия вместе с Амаури между Раньери и Конте, и вроде как в Интер он после Турциия возвращался - правильно вспомнил.
+3
0
+3
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Алексей Гусев
Клинсманн ошибка...14/15
+3
0
+3
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HI MARS
Ответ Алексей Гусев
ну Бобо вообще знатный клубный патриот был...Как и Себастьян Абреу
Я вот знал что Баджо и Вьери много клубов поменяли.Но никак не смог вспомнить его в футболке Милана
+2
0
+2
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RKHMT
12/15
+1
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+1
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Евгений Семенченко
10 из 15.Вот вам респект от Мальдини и Дзанетти-мои любимые игроки в составах этих клубов )))
+1
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HI MARS
Проголосовавших за то что Креспо играл только в Интере больше проголосовавших только за Милан.Серьезно?Стамбульский финал?Нет?
+1
0
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Рундил Уозлик
15/15. Только с Меаццой подвис немного.
+2
-1
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rasso
14/15. Был уверен, что Тольдо хотя бы разок сыграл за Милан
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HI MARS
Забавно что не отгадал только Вьери и Виейра
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Павел Ларичев
13/ 15

Вы – Златан Ибрагимович
Знаете о миланском дерби вообще все
С Вьери и Виейра ошибся.
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Edem
Вы - Златан Ибрагимович. Знаете о миланском дерби вообще все.
Приятно так-то))
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werowolf-gears
15 из 15. Только что за чушь написана в тексте? Какая нафиг Балотелли легенда?
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Заяцволк
14/15, про Вьери нажал только Интер, вообще не помню его в Милане ))
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Алексей Гусев
Ответ Рундил Уозлик
15/15. Только с Меаццой подвис немного.
Меацца поиграл за всю троицу и именно поиграл.
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tverd1
Ответ Darren&K
Вот блин все угадал, вернее не угадал я это знаю Серия А мой любимый чемп а Милан любимый клуб. А вот то что Виейра был в Милане я не знал😭😭😭 Всего одна ошибочка
Ну как играл? Согласно Википедии провел 5 матчей из которых лишь 2 в серии А. Скорее числился перспективным ноунеймом.
Собственно как и Вьери, который гастролировал по клубам и странам на закате карьеры заскочил на 8 матчей, так, что его единственный гол мало кто помнит.
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Евгений Семенченко
Ответ HI MARS
Проголосовавших за то что Креспо играл только в Интере больше проголосовавших только за Милан.Серьезно?Стамбульский финал?Нет?
вот если честно-вообще его там не помню.сам был удивлён )))
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