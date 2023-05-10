20 комментариев

Вспоминаем легенд.

«Милан» и «Интер» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. За всю историю за оба клуба сыграли 109 футболистов – неплохо для одного из самых жарких дерби Италии. Было много легенд: Роналдо, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли – все они примерили форму и «Милана», и «Интера».

Nест: нужно угадать, за какой клуб выступал футболист – только за «Интер», только за «Милан» или сразу за обе команды? Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

Фото: Gettyimages.ru/Newpress