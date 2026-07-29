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  4. Директор «Бешикташа» Озен: «Три раза встречались с Салахом, как только заговорили о финансах – процесс замедлился. Наше предложение на столе, нового не будет»

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Директор «Бешикташа» Озен: «Три раза встречались с Салахом, как только заговорили о финансах – процесс замедлился. Наше предложение на столе, нового не будет»
Директор «Бешикташа»: трижды встречались с Салахом.

Директор «Бешикташа» Ондер Озен подтвердил, что клуб пытается подписать Мохамеда Салаха.

«Мы выходили на контакт с Салахом и касались в том числе модели финансирования. Салах – игрок мирового уровня и уважаемый спортсмен. Мы встречались с ним три раза, не углубляясь в финансовые детали переговоров. До этого момента все шло гладко. Как только начались обсуждения финансов, процесс стал замедляться (по состоянию на 21 июля). Появились требования, которые фактически остановили и обмен информацией, и обсуждение финансовой стороны. Я могу предположить, что такой уважаемый спортсмен, как Салах, не был в курсе этих требований.

У меня нет возможности сказать «да» или «нет» [насчет того, будет ли новое предложение]. Предложение «Бешикташа», сделанное на наших условиях, лежит на столе. Если на него придет ответ, его можно будет рассмотреть. Но «Бешикташ» нового предложения делать не будет. Они сказали, что ведут переговоры и с другим клубом. Возможно, там они придут к соглашению.

Наше последнее предложение Салаху – это окончательное слово, которое не идет вразрез с идентичностью клуба «Бешикташа», – сказал Озен.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fanatik
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Турция
logoБешикташ

Комментарии

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В общем, в Аравию.
а ну то есть форс, который я читал неделю назад в телеграм каналах, что салах игрок бешикташа, как обычно оказался фантазиями, там даже контракт-то не подписан. ясно-понятно
Ответslow focus
а ну то есть форс, который я читал неделю назад в телеграм каналах, что салах игрок бешикташа, как обычно оказался фантазиями, там даже контракт-то не подписан. ясно-понятно
Не читай всякие форсы в телегах. Там 49 процентов , а то и больше выдуманные переходы самими модераторами каналов
Комментарий удален пользователем
ОтветМихо
Комментарий удален пользователем
В пустыне нет еврокубков. Да и в целом, Турция близка к Европе, а это в сотни раз комфортнее пустыни.
ОтветКирилл Набухов
В пустыне нет еврокубков. Да и в целом, Турция близка к Европе, а это в сотни раз комфортнее пустыни.
Ты о чём? Салах как бы сам из пустыни. Он египтянин.
После этих слов Салах должен обидеться со словами «Я так много сделал для этого клуба, а они делают из меня козла отпущения» 😁
Интересно в Турции дела делаются.

Мы ещё ничего не закончили, я выдам свою инсадерскую версию переговоров. Разбирайтесь как хотите.
Ээээээ, ладно. На понт за деньги его решил подтянуть. Любопытно )))
Имея на руках пенсию, авторитет и место у арабов, какой вообще смысл идти в Турцию ?

Что бы поиграть 1-2 игры в плей-офф кубков европейский и уехать доигрывать сезон в Турции ?
Это странно мягко говоря. В Аравии у него хотя бы будет статус посла-амбасадора лиги на огромных деньгах и возможности капризничать как Криро. В Турции его могут просто пропустить через мясорубку как Моура и выкинуть.
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