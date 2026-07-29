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  4. Kick It Out получила рекордные 1744 сообщения о дискриминации в сезоне-2025/26 – на 25% больше, чем год назад. Почти половина посвящена расизму

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Kick It Out получила рекордные 1744 сообщения о дискриминации в сезоне-2025/26 – на 25% больше, чем год назад. Почти половина посвящена расизму
Жалоб на дискриминацию за год стало больше на 25%.

Организация Kick It Out сообщила о рекордном количестве жалоб на дискриминацию в сезоне-2025/26.

Получены 1744 сообщения о подобных инцидентах – это рекордный показатель. Обращений стало на 25% больше, чем в предыдущем сезоне, а число зафиксированных инцидентов впервые превысило тысячу и составило 1255.

Количество жалоб выросло во всех сегментах футбола. В профессиональном футболе и на любительском уровне число обращений выросло на 41% - до 636 и 458 соответственно. Количество онлайн-жалоб увеличилось на 5% и достигло 650.

Расизм остается самой распространенной формой дискриминации – 792 сообщения (45% от общего числа). При этом рекордно высоким стало количество жалоб на сексизм, гомофобию, антисемитизм, эйблизм и исламофобию.

Организация также зафиксировала рост случаев массового дискриминационного скандирования – на 41%. Количество сообщений с антииммигрантской риторикой удвоилось по сравнению с двумя предыдущими сезонами, вместе взятыми. Значительно выросло число оскорблений в адрес арбитров – 97 сообщений, что равно общему количеству за три предыдущих сезона. Более трети из них – сексистские оскорбления в адрес женщин-судей.

В детско-юношеском футболе пятый год подряд фиксируется рост жалоб. Количество инцидентов с участием игроков до 18 лет выросло на треть и достигло рекордных 248.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
дискриминация
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Комментарии

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Так, организация борется с расизмом, а количество случаев расизма растёт. Значит, как-то паршиво они борятся, нет?
ОтветProline
Так, организация борется с расизмом, а количество случаев расизма растёт. Значит, как-то паршиво они борятся, нет?
С их точки зрения они делают всё верно. Рост количества случаев означает большую кассу за счёт "масштабности". Целью организации является не борьба с расизмом, а его монетизация.
Ответklet
С их точки зрения они делают всё верно. Рост количества случаев означает большую кассу за счёт "масштабности". Целью организации является не борьба с расизмом, а его монетизация.
В точку.
Не расизма стало больше, а черные стали нежнее и всё воспринимают за расизм, где его и подавно нет.
Рост 25% однако.
Может стоит в это вложиться?
ОтветBdv68
Рост 25% однако. Может стоит в это вложиться?
сколько сейчас стоит расизм?)
Не удивлюсь, если расистские оскорбления в адрес Люка Диня после привезенного пенальти в эту статистику не вошли.
казалось бы, можно просто разделять людей на нормальных и мудаков, но нет - мы будем делить всех по цвету кожи! так победим!
Как же любят эти либшизоиды создавать всякие стукач-темы, списки изгоев и прочие измерения размеров черепушек, как их потомки. Время идёт, меняются декорации, но не меняется суть. Им дай волю - всех в концлагеря отправят, или как минимум на поводок посадят и будут выгуливать раз в день.
ОтветТукман
Как же любят эти либшизоиды создавать всякие стукач-темы, списки изгоев и прочие измерения размеров черепушек, как их потомки. Время идёт, меняются декорации, но не меняется суть. Им дай волю - всех в концлагеря отправят, или как минимум на поводок посадят и будут выгуливать раз в день.
это же самое смешное! светлолицие европейцы из покон веков - не мылись, сжигали красивых женщин, разделяли всех по рассовому признаку, но дикари это русские))
ОтветТукман
Как же любят эти либшизоиды создавать всякие стукач-темы, списки изгоев и прочие измерения размеров черепушек, как их потомки. Время идёт, меняются декорации, но не меняется суть. Им дай волю - всех в концлагеря отправят, или как минимум на поводок посадят и будут выгуливать раз в день.
Это современная инквизиция. Враги, разжигатели и разобщители человечества
Продолжающаяся дискриминация российских спортсменов этой организацией не учитывается?
Ответnewdevil666
Продолжающаяся дискриминация российских спортсменов этой организацией не учитывается?
А наши разве им занесли? Эти только по полной предоплате
На Спортсе, что ни сообщение - расизм)
Будто перепись какая...
ОтветА.В. Бубнов
На Спортсе, что ни сообщение - расизм) Будто перепись какая...
Нет. Расизм - это преступление, а преступления для черных.
ОтветА.В. Бубнов
На Спортсе, что ни сообщение - расизм) Будто перепись какая...
Вот вот. И все они абсолютно уверены, что расизм - это проблема надуманная, да и вообще негры эти всё ноют и ноют)
Это что же, Винисиус плохо работает ? 10 ударов плетью этому господину !
ОтветЗаяцволк
Это что же, Винисиус плохо работает ? 10 ударов плетью этому господину !
5 сообщений в день. Просто если больше, то там автоматом в спам.
Почти половина посвящена расизму
____________
И все от Вини)
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