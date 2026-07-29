Лапочкин о молодых судьях в РПЛ: «Их привели туда как необстрелянных юнцов. Когда в 24 года арбитр говорит, что он здесь главный – это странно. Опытные судьи чувствуют себя не в своей тарелке»

Лапочкин о молодых судьях: опытные арбитры чувствуют себя не в своей тарелке.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о появлении молодых судьей в РПЛ .

«Из восьми игр первого тура в четырех были дебютанты. Я не представляю, как сейчас себя чувствуют Кукуляк , Кукуян , Казарцев , Чебан и Иванов . Они много судили, а тут пришли пацаны, которые два года назад были в ЮФЛ.

Конечно, это должен быть эволюционный процесс, но мы видим, что их привели туда как необстрелянных юнцов. В матче «Динамо» – «Крылья Советов» судье 24 года. Там ничего не произошло, но до матча в интервью он сказал, что на поле судья – главный, не футболисты и не тренеры. Это вызвало шок у всех, а через день РФС чуть почистил интервью – этих фраз уже не было. Но когда в 24 года судья выходит на поле и говорит, что он здесь главный – это странно.

– Это недоверие Мажича к опытным арбитрам, которых вы упомянули?

– Конечно. Я думаю, это такая политика: «Я пришел и обновил. У молодых что-то не получается? Вы же просили – я сделал, стариков всех пододвинул». Опытные арбитры сейчас чувствуют себя не в своей тарелке, – сказал Лапочкин в шоу «Это футбол, брат!».