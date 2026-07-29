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  4. Лапочкин о молодых судьях в РПЛ: «Их привели туда как необстрелянных юнцов. Когда в 24 года арбитр говорит, что он здесь главный – это странно. Опытные судьи чувствуют себя не в своей тарелке»

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Лапочкин о молодых судьях в РПЛ: «Их привели туда как необстрелянных юнцов. Когда в 24 года арбитр говорит, что он здесь главный – это странно. Опытные судьи чувствуют себя не в своей тарелке»
Лапочкин о молодых судьях: опытные арбитры чувствуют себя не в своей тарелке.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о появлении молодых судьей в РПЛ

«Из восьми игр первого тура в четырех были дебютанты. Я не представляю, как сейчас себя чувствуют Кукуляк, Кукуян, Казарцев, Чебан и Иванов. Они много судили, а тут пришли пацаны, которые два года назад были в ЮФЛ.

Конечно, это должен быть эволюционный процесс, но мы видим, что их привели туда как необстрелянных юнцов. В матче «Динамо» – «Крылья Советов» судье 24 года. Там ничего не произошло, но до матча в интервью он сказал, что на поле судья – главный, не футболисты и не тренеры. Это вызвало шок у всех, а через день РФС чуть почистил интервью – этих фраз уже не было. Но когда в 24 года судья выходит на поле и говорит, что он здесь главный – это странно.

Это недоверие Мажича к опытным арбитрам, которых вы упомянули?

– Конечно. Я думаю, это такая политика: «Я пришел и обновил. У молодых что-то не получается? Вы же просили – я сделал, стариков всех пододвинул». Опытные арбитры сейчас чувствуют себя не в своей тарелке, – сказал Лапочкин в шоу «Это футбол, брат!». 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoсудьи
logoВасилий Казарцев
logoПавел Кукуян
logoСергей Лапочкин
Сергей Чебан
Милорад Мажич
logoСергей Сергеевич Иванов
Евгений Кукуляк
Это футбол, брат!

Комментарии

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Вроде опытный арбитр на то и опытный, чтобы передать свои знания другим, более молодым коллегам. А не чувствовать какую то напряжённость. Несёт херню товарищ
ппц, если молодой вовлечён в процесс, то лучше скилы прокачивать с молоду. ему в 40 нужно начинать работать на высшем уровне? пусть старики помогут, разжуют нюансы. П - преемственность.
ОтветQuiet Dad
ппц, если молодой вовлечён в процесс, то лучше скилы прокачивать с молоду. ему в 40 нужно начинать работать на высшем уровне? пусть старики помогут, разжуют нюансы. П - преемственность.
Кто там че поможет то? Казарцев что ли? Судьи типа Казарцева это днище которого вообще в футболе быть не должно, пример того каким не должен быть судья.
ОтветQuiet Dad
ппц, если молодой вовлечён в процесс, то лучше скилы прокачивать с молоду. ему в 40 нужно начинать работать на высшем уровне? пусть старики помогут, разжуют нюансы. П - преемственность.
Нюансы разные бывают.Например:как посадить на карточку побыстрее ЦЗ и опорника или как фиксацией мельчайшего фола переводить игру в нужное тебе по определённым причинам русло ит.п.А старое поколение знало хорошо эти постулаты
Перечисленные Лапочкиным арбитры сами скомпрометировали себя, теперь мандражируют, что их подвинут. Главное не возраст, а профессионализм и честность, пусть хоть 20, пусть хоть 50, главное что бы качественно судили.
Замешанный в скандалах и выгнанный из судейства карманный Лапочкин, сожалеет о карманных Казарцевых и прочих Кукуляках- так трогательно..))
Все правильно молодой судья сказал, на поле он главный! Какие еще на хрен футболисты? Че там Лапочкин несет то? И старый сброд еще защищает в виде Казарцева и Кукуяна.
Смена должна быть, это нормально, суди честно, свисти, что видишь, и всё будет хорошо.
Таких, как Кукуян, Иванов и Казарцев, давно гнать надо, и нет сожаления, что их не назначали.
Лапочкин чертовый лицемер. Если молодые судьи судят лучше упомянутых им старперов, то Мажич молодец. Судейство в прошлом сезоне - это уже пик кретинизма.
Ага,главным может быть только тот,у кого есть опыт взяток?
Смотри-ка, как старики всё завизжали сразу, думали они незаменимые и могут вечно беспрелелить. Гнать из всех в три геи, молодёжи дорогу!
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