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Аршавин о Бориско в ЦСКА: «Это подготовка к завершению карьеры Акинфеева. Через одну‑две игры он встанет в ворота»
Аршавин о Бориско в ЦСКА: это подготовка к завершению карьеры Акинфеева.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на переход голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА. 

«Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счету, мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь – Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке. Понятно, что последние два сезона уже и не только в Кубке. Однако, глобально мы понимаем, что любой вратарь, который находился в системе ЦСКА, понимал, что-либо травма, либо дисквалификация позволит ему встать в ворота.

Думаю, что покупка Бориско это подготовка ЦСКА к тому, что следующим летом Игорь завершит карьеру. Я это вижу так», – сказал Аршавин.  

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Бориско
logoВладислав Тороп
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАндрей Аршавин
logoИгорь Акинфеев
logoМатч ТВ
logoЦСКА

Комментарии

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Вообще очень странно и необычно видеть в воротах ЦСКА кого-то кроме Акинфеева. За 20 с лишним лет привыкаешь, что в воротах будет он, и так будет всегда. Но, конечно, это не так
ОтветЕбздрогыч
Вообще очень странно и необычно видеть в воротах ЦСКА кого-то кроме Акинфеева. За 20 с лишним лет привыкаешь, что в воротах будет он, и так будет всегда. Но, конечно, это не так
Комментарий скрыт
ОтветЕбздрогыч
Вообще очень странно и необычно видеть в воротах ЦСКА кого-то кроме Акинфеева. За 20 с лишним лет привыкаешь, что в воротах будет он, и так будет всегда. Но, конечно, это не так
Всё хорошее уходит...
Вполне нормальный процесс.
Акинфеев не молодеет и, надо признать, с каждым годом становится менее надёжным, ошибается. Тороп явно не справился с грузом ответственности, так что решение клуба верное.
Не понятно, зачем тогда все эти годы Тороп просиживал штаны на скамейке и его называли сменщиком Игоря?
ОтветOmagadscary
Не понятно, зачем тогда все эти годы Тороп просиживал штаны на скамейке и его называли сменщиком Игоря?
Ну во-первых Торопа ещё не списали. Называть его можно как угодно, но он пока не тянет. Очень нервно играет и принимает опрометчивые решения часто
ОтветOmagadscary
Не понятно, зачем тогда все эти годы Тороп просиживал штаны на скамейке и его называли сменщиком Игоря?
Все было в руках Торопа, ему давали возможность проявить себя, но он этим не воспользовался, не показал тот уровень, который должен быть у основного ЦСКА и ждать дальше его резкого прогресса наверное уже не стоит. Думаю он показывает свой максимум. В перспективе - также на подмене или в клуб второй половины таблицы.
А может на Славу Торопа подписание Бориско в плюс сыграет. Должна быть конкуренция здоровая. А то пока Игорь на травме, все знают, что сыграет Тороп и никто другой. Это не очень хорошо
Стоят слоны в зоопарке,а вратари играют!
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