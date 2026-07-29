Аршавин о Бориско в ЦСКА: «Это подготовка к завершению карьеры Акинфеева. Через одну‑две игры он встанет в ворота»
Аршавин о Бориско в ЦСКА: это подготовка к завершению карьеры Акинфеева.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на переход голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.
«Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счету, мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь – Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке. Понятно, что последние два сезона уже и не только в Кубке. Однако, глобально мы понимаем, что любой вратарь, который находился в системе ЦСКА, понимал, что-либо травма, либо дисквалификация позволит ему встать в ворота.
Думаю, что покупка Бориско это подготовка ЦСКА к тому, что следующим летом Игорь завершит карьеру. Я это вижу так», – сказал Аршавин.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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