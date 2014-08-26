Билл Симмонс называл Билла Расселла величайшим одноклубником в истории. Глава из «Книги Баскетбола»

Перевод был впервые опубликован в 2014 году.

Автор: Билл Симмонс

Оригинал: Глава из «Книги баскетбола» (переиздание 2010-го года). Перевод выполнен не для коммерческого использования.

БИЛЛ РАССЕЛЛ

№2 в Пирамиде Славы Билла Симмонса.

Резюме: 13 лет карьеры, 12-кратный участник Матча Всех Звезд, первая пятерка All-NBA (‘59, ‘63, ‘65), вторая пятерка All-NBA (‘58, ‘60, ‘61, ‘62, ‘64, ‘66, ‘67, ‘68), чемпион НБА-1957, -1959, -1960, -1961, -1962, -1963, -1964, -1965, -1966, -1968 и -1969, MVP НБА-1958, -1961, -1962, -1963, -1965.

Билл Брэдли красноречиво подвел итог карьере шестого номера в книге «Жизнь на бегу»:

«Расселл так никогда и не получил по заслугам. Цвет кожи был одной из причин – темнокожие деятели в 60-х не могли быть публичной фигурой. Да и общественность не особо следила за профессиональным баскетболом в те годы, дабы подстегнуть интерес СМИ. Основной причиной же, по моему мнению, является тот факт, что главным достижением Расселл было понимание тонкостей игры, доступных не каждому, и умение добиться командной победы в обществе, которое фокусируется на индивидуальных достижениях».

Представьте, если бы я был так же лаконичен; вы бы закончили читать эту книгу еще две недели назад. Однако Брэдли, мне кажется, упустил важнейшую часть карьеры Расселла – Билл был помешан на победах. Лишь несколько игроков в истории НБА обладали подобным ДНК. Я называю это «геном Джордрасса» в честь Джордана и Расселла, особо выделявшихся своим желанием побеждать снова и снова. Самая невероятная статистика в карьере Расселла, за исключением одиннадцати титулов? Команды Расселла одержали десять побед и ни одного поражения в пятых и седьмых матчах серий плэйофф, которые решали судьбу противостояния. Величайшая статистика в карьере Джордана? «Быки» проиграли первые три игры подряд в начале сезона 1990-91, и после этого ни разу не повторили подобного, пока Джордан носил форму «Чикаго» (включая матчи плэйофф и 34 матча после возвращения Джордана в лигу, эта серия продлилась 632 игры и шесть с лишним сезонов. Непостижимо!).

Многие могут выиграть пару титулов. Расселл и Джордан отстаивали свое превосходство снова, снова и снова. Они обращали внимание на любой мало-мальски важный момент, способный помочь им, но относились к этому по-разному. Расселл подружился со своим главным соперником и позволил тому сверкать в моменты, не имеющие значения, и потихоньку вытягивал из него жилы. Джордан же предпочитал публично вырывать сердца своих оппонентов и держать их в высоко поднятой руке; он хотел, чтобы его соперники понимали, что именно происходит. В этом их ключевая разница – Рассел хотел побеждать, Джордан же любил не побеждать, а уничтожать.

Еще одна важная разница между ними – ни разу на протяжении карьеры Расселла ни один из его партнеров по команде не сказал «Я ненавижу этого парня» или «Его больше заботит собственная статистика, а не команда». Партнеры Расселла всегда ценили и почитали его. Они до сих пор возносят ему оды и утверждают, что невозможно статистически отобразить то, что он делал в каждой игре. Кодовые слова типа «умение принести жертву», «превосходный партнер» и «отсутствие эгоизма» используются всякий раз, когда упоминается Расселл. Он, возможно, единственный игрок, сумевший понять каждую тонкость такой командной игры, как баскетбол – умение объединяться, уважать друг друга и постановка общих целей – и применявший их с первого и до последнего матча своей карьеры.

В 1968-м в своей статье о Расселле «Спортсмен года» Джордж Плимптон процитировал историю Джо ДиЛаури, одного из тренеров «Бостона»:

«Единственное, что волнует Расселла – это «Селтикс». Больше ничто не имеет для него значения. Именно поэтому он порой так холоден со СМИ и фанатами – они не «кельты». После того, как мы выиграли титул в прошлом году, он выгнал из раздевалки всех, кто не имел отношения к организации «Селтикс» – представителей СМИ, фотографов, друзей игроков, и оператора, который пытался объяснить, что ему нельзя оставлять камеру без присмотра и что его выгонят с телевидения. Журналисты стучали в дверь, пытаясь получить материал к сроку, а Билл просто оглядел нас всех, и попросил Бэйли Хоуэлла прочитать молитву. Расселл знал, что Хоуэлл религиозен и что тот сезон был его первым годом в составе команды-чемпиона, и Билл понимал, что Бэйли будет благодарен за подобную возможность».

Партнера и тренеры Джордана никогда не рассказывали о нем подобных историй. Зато полно рассказов о том, как всей команде приходилось пытаться направить его спортивную злость на благо партнерам. В рассказах о Майкле всегда присутствуют слова «ему нужно было научиться доверять партнерам». После того, как состав «Чикаго» улучшился и «быки» стали выигрывать, подобные истории поутихли, хотя Джордан продолжал играть в свойственной для себя манере (молодой ЭмДжей был помешан на собственной статистике. По ходу сезона 1988-89 ему настолько нравилось набирать трипл-даблы, что в ходе матчей он постоянно подходил к официальным лицам, ведшим статистику, и узнавал у них, чего ему не хватало до двузначного числа в очередной категории. Администрация НБА узнала об этом и запретила давать игрокам подобную информацию по ходу игр. Звучит как нечто в духе Уилта, вам так не кажется?). Лишь после возвращения из бейсбола Джордан стал понимать командную химию, в то время как подобное понимание было у Расселла в крови.

У вас возникает закономерный вопрос – тогда почему же я не поставил Расселла на первое место?

Все потому, что сложно представить Расселла играющим в современной НБА. Он бы выжил в физической борьбе, тут сомнений быть не может. Но учтите, что Расселл параметрами походил на нынешнего Кевина Дюрэнта. Смог бы он защищаться против Карима? Яо Мина? А как насчет Шака на его пике или молодого Дуайта? Не стал ли бы его довольно ненадежный бросок еще большей слабостью в нынешней лиге? Был ли бы он хотя бы на 70 процентов так же эффективен? Как и в случае с Оскаром, Петтитом, Элджином и Уилтом, нельзя игнорировать особенности игры в эпоху Расселла.

В те годы было легче блокировать броски, если никто не умел толком атаковать кольцо, за исключением Уилта. Было легче забирать подборы, когда твои соперники были на полфута ниже нынешних. Игрок типа Расселла был намного более ценным в 60-е, когда не было трехочковой линии, каждое попадание стоило лишь два очка и добротный подбирающий/блокирующий был самым необходимым активом. Нынешняя лига зиждется на проходах в «краску» и скидках на дугу; к 2009-му, когда только пять игроков набирали больше 10 подборов в среднем за матч и 39 игроков бросали «трехочковые» с точностью больше 40%, команды больше нуждались в игроках, подобных ЛеБрону, которые могут создавать броски себе и своим партнерам. А учитывая нынешние гигантские зарплаты, потолок и остальные тонкости, становится практически невозможным собрать команду из неэгоистичных игроков и надолго ее удержать (за последнее десятилетие подобное удавалось лишь «Сперс»); таким образом, у Расселла был бы один шанс из тридцати попасть в команду, подходящую для его стиля. Давайте заменим Дуайта на Билла в «Орландо»-2011. Представим, что он набирал бы 12.7 очков, 17.3 подбора и рекордные 6.2 блока за матч. Вам кажется, что «Мэджик» гарантирован титул? Мне – нет. Шансы есть, но не стопроцентные.

Именно это отделяет Расселла от Джордана. Поместите Джордана из сезона 1991-92 или 1995-96 в любую эпоху НБА, и он будет ее альфа-самцом. С 1946-го по 1965-й ученым бы пришлось провести серию тестов, дабы убедиться, что Майкл не инопланетянин. С 1965-го по 1976-й он бы доминировал над лигой почище Уэста, который выиграл один титул и участвовал в шести Финалах. С 1977-го по 1983-й он бы просто крушил все вокруг. Вам известно, что он сделал с лигой после 1984-го.

Сложите вместе индивидуальный успех Джордана и командный успех «быков», а также полное отсутствие у него минусов (когда еще лучший атакующий игрок лиги попадал в девять символических сборных по защите по итогам сезона?), и Биллу Расселлу в кои-то веки придется довольствоваться вторым местом.

Билл vs. Уилт. Симмонс пытается поставить точку. Часть 1

Билл vs. Уилт. Симмонс пытается поставить точку. Часть 2

Дуновение ветра. Четыре причины, почему Майкл Джордан – величайший игрок в истории НБА