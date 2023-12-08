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Матип порвал кресты и выбыл до конца сезона. Однако Клопп намекнул, что защитник еще сыграет в футболке «Ливерпуля»

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В воскресном матче против «Фулхэма» Жоэль Матип порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона. Учитывая, что его контракт с клубом закончится летом, многие предположили, что на этой печальной ноте и закончится история защитника на «Энфилде».

Однако Юрген Клопп сделал жирный намек на то, что «Ливерпуль» вряд ли расстанется с 32-летним Матипом. На пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас» главный тренер мерсисайдцев сказал:

«Да, я почти уверен, что клуб покажет класс, как и требуется. Я почти уверен, что клуб уже сказал Жоэлю, что что бы ни случилось, пока он травмирован, все будет в порядке. Теперь мы с Жоэлем должны принять решение, что будет дальше. Это нормально, но он заслуживает нашей поддержки и получит ее».

Журналисты не захотели оставлять этот вопрос нераскрытым и уточнили, означает ли «поддержка» новый контракт, и Клопп добавил:

«Я бы так сказал, но, в конце концов, это не мое решение. Не я подписываю бумаги».

 

Видимо, после долгого периода восстановления «Ливерпуль» не выставит Матипа на мороз и предложит ему новое, возможно краткосрочное, соглашение. И что это, если не правильный поступок?

2 комментария
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Было бы неплохо со стороны клуба предложить ему 1 год по контракту как делали с Милнером)))))))
Может он еще покажет себя)
+4
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+4
Ответ vladimir.kostrichko
Было бы неплохо со стороны клуба предложить ему 1 год по контракту как делали с Милнером))))))) Может он еще покажет себя)
только на подмену в кубках, уже сильно сдал
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