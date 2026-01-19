Сборная Сенегала ушла с поля в финале Кубка Африки после назначенного пенальти за фол на Браиме на 98-й. Мане остался и жестами призывал партнеров вернуться – это случилось на 111-й
На второй добавленной ко второму тайму минуте был отменен гол Абдулайе Сека, поскольку защитник сфолил на Ашрафе Хакими.
На 8-й добавленной минуте в ворота Сенегала был назначен пенальти за фол Эль-Хаджи Малика Диуфа против хавбека Марокко Браима Диаса. После этого главный тренер сенегальцев Пап Тиав увел команду с поля – при этом Садьо Мане остался на поле и жестами стал призывать партнеров по команде вернуться.
На 111-й минуте игроки сборной Сенегала вернулись на поле. На 114-й Браим Диас не реализовал пенальти, пробив во вратаря Эдуара Менди.
