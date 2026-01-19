Фюллькруг забил первый гол за «Милан» – «Лечче» в пятом матче. Форварда накануне обокрали на 500 тысяч евро
Фюллькруг забил дебютный гол за «Милан».
Никлас Фюллькруг забил первый гол за «Милан».
Немецкий форвард открыл счет на 76-й минуте матча с «Лечче» в 21-м туре Серии А (1:0, второй тайм).
Фюллькруг проводит пятый матч в составе «россонери». Нападающий перешел в клуб зимой из «Вест Хэма» на правах аренды.
Несколько дней назад у Фюллькруга украли часы из отеля на сумму 500 000 евро, пока он был на тренировке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
