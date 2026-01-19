Матч окончен
Дебютный гол Фюллькруга принес «Милану» победу над «Лечче» – 1:0
«Милан» победил «Лечче».
«Милан» обыграл «Лечче» (1:0) в 21-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Никлас Фюллькруг открыл счет на 76-й минуте, забив первый гол за «Милан». Его мяч стал победным.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14559 голосов
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости