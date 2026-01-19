19

Дебютный гол Фюллькруга принес «Милану» победу над «Лечче» – 1:0

«Милан» победил «Лечче».

«Милан» обыграл «Лечче» (1:0) в 21-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Никлас Фюллькруг открыл счет на 76-й минуте, забив первый гол за «Милан». Его мяч стал победным.

Серия А Италия. 21 тур
18 января 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Лечче
Матч окончен
Яшари   Модрич
87’
Рафаэл Леау   Нкунку
87’
85’
Рамадани   Мале
84’
Галло   Жослен
84’
Рамадани
Салемакерс   Атекаме
80’
  Фюллькруг
76’
Риччи   Лофтус-Чик
73’
Пулишич   Фюллькруг
73’
69’
Штулич   Моренте
54’
Соттиль   Банда
2тайм
Перерыв
де Винтер
21’
Милан
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Риччи, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Терраччано, Торрьяни, Фофана, Лофтус-Чик, Модрич, Атекаме, Павлович, Фюллькруг, Бартезаги, Нкунку, Одогу
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Ндаба, Габриэл, Зиберт, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Штулич, Пьеротти
Запасные: Фрюхтль, Фофана, Мархвиньски, Моренте, Самооя, Куасси, Хельгасон, Нгом, Сала, Банда, Жан, Перес Сепульведа, Каба, Мале, Жослен
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14559 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
