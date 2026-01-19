Дебютный гол Фюллькруга принес «Милану» победу над «Лечче» – 1:0

«Милан» победил «Лечче».

«Милан » обыграл «Лечче » (1:0) в 21-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Никлас Фюллькруг открыл счет на 76-й минуте, забив первый гол за «Милан». Его мяч стал победным.

Таблица Серии А

Статистика Серии А