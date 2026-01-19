Браим не забил пенальти на 14-й добавленной минуте в финале Кубка Африки. Хавбек сборной Марокко ударил паненкой по центру – сенегалец Менди поймал мяч
Браим Диас не реализовал пенальти в финале Кубка Африки.
Браим Диас упустил возможность принести Марокко победу в Кубке Африки в основное время финального матча против Сенегала.
Полузащитник, представляющий «Реал», исполнял пенальти на 14-й добавленной ко второму тайму минуте. Удару предшествовали длительные разборки, связанные с назначением одиннадцатиметрового, команда Сенегала покидала поле.
Диас принял решение пробить паненкой по центру ворот. Голкипер Эдуар Менди поймал мяч. Основное время завершилось вничью – 0:0.
Кубок Африки. Финал. Марокко против Сенегала. Браим не забил пенальти на 114-й, команды сыграют экстра-таймы! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
