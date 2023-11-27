«Многие люди спрашивали моих друзей, изменился ли я с тех пор, как у меня появились деньги». Собослаи рассуждает о славе

Перейдя в «Ливерпуль», Доминик Собослаи быстро попал в число любимчиков болельщиков на «Энфилде».

Доминик утверждает, что после его перехода из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль», он мало изменился и его друзья могут это подтвердить.

«Я не хочу меняться. Многие люди спрашивали моих друзей, изменился ли я с тех пор, как стал знаменитым, или у меня появились деньги, или что-то в этом роде. Они просто отвечают: «Нет». Я тот же парень, которым был раньше, и я никогда не изменюсь».

«Думаю, что даже если бы я изменился из-за славы и денег, то мой отец просто бы вмазал мне и сказал: «Сосредоточься».