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«Многие люди спрашивали моих друзей, изменился ли я с тех пор, как у меня появились деньги». Собослаи рассуждает о славе

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Перейдя в «Ливерпуль», Доминик Собослаи быстро попал в число любимчиков болельщиков на «Энфилде».

Доминик утверждает, что после его перехода из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль», он мало изменился и его друзья могут это подтвердить.

«Я не хочу меняться. Многие люди спрашивали моих друзей, изменился ли я с тех пор, как стал знаменитым, или у меня появились деньги, или что-то в этом роде. Они просто отвечают: «Нет». Я тот же парень, которым был раньше, и я никогда не изменюсь».

 «Думаю, что даже если бы я изменился из-за славы и денег, то мой отец просто бы вмазал мне и сказал: «Сосредоточься».

5 комментариев
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Sergey Kuznetsov
волшебный батин чапалах заставит забыть о звездной болезни)
+11
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Санжар Уразбаев
Батя всегда поможет )
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Санжар Уразбаев
Батя всегда поможет )
+1
0
+1
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Алексей Дитте
Ответ Sergey Kuznetsov
волшебный батин чапалах заставит забыть о звездной болезни)
ну одно дело пьющий батя, который вмазать может по несколько раз на дню в зависимости от интоксикации, а другое - его батя, который по его рассказам столько труда вложил в становление звезды)
0
0
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А.В. Бубнов
Ответ Алексей Дитте
ну одно дело пьющий батя, который вмазать может по несколько раз на дню в зависимости от интоксикации, а другое - его батя, который по его рассказам столько труда вложил в становление звезды)
Ну ты и сравнил....
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