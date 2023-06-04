«В этом году я и вся команда были недостаточно стабильны». Ван Дейк рефлексирует о завершившемся сезоне
Не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.
«У меня был неспокойный сезон, и я рад, что последние три месяца прошли хорошо. Я снова нахожусь в своей тарелке и я стабилен, − сказал Вирджил ван Дейк. − Это то, к чему за последние пять лет очень привык. Для меня было шоком, что в этом году я не был достаточно стабилен как и команда».
«Выйти из этого состояния можно, только справившись с ним как на поле, так и за его пределами. Я думаю, что мне это удалось. С помощью моей жены и людей в клубе. Я доволен этим. Приведу пример: «Юнайтед» мы обыграли 7:0, потом уступили «Борнмуту» 0:1. Это очень расстраивает. Тогда ты ищешь ответы и ищешь свою форму.
Было слишком много взлетов и падений, но это тоже часть жизни спортсмена. Ты не можешь выступать в своей абсолютно лучшей форме в каждом матче».
Несмотря на серьезное поражение, «Юнайтед» финишировал третьим, отобравшись в Лигу чемпионов, а «Ливерпуль» стал пятый и оказался в Лиге Европы.
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