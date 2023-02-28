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Европейский топ-клуб рассматривает Клоппа в качестве замены нынешнему главному тренеру. Но все же Юрген вряд ли уйдет из «Ливерпуля»

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Вошел в список из трех претендентов.

«Интер» включил Юргена Клоппа в шорт-лист в качестве потенциальной замены Симоне Индзаги, сообщает итальянское издание La Stampa.

«Нерадзурри» могут принять решение расстаться с Индзаги, если он не выведет команду в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. В настоящее время команда занимает второе место в таблице, но всего на три очка опережает «Рому», занимающую пятое место.

Также в список целей миланского клуба попали тренеры «Болоньи» Тиаго Мотта и «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Учитывая сложности «Ливерпуля» в этом сезоне и проигрыш «Реалу» со счетом 5:2 в Лиге чемпионов, где мерсисайдцы теперь на грани вылета, положение Клоппа может быть под угрозой. Однако в клубе не раз заявляли, что руководство уверено в главном тренере и не намерено с ним расставаться.

 

Представляете Клоппа в Италии? 

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