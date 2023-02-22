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В «Ливерпуле» уже знают, кто мог бы заменить Клоппа. Руководство хочет опробовать новый подход

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Но пока Юргена не уволят.

CaughtOffside сообщает, что в «Ливерпуле» уже определились, кто может потенциально заменить Юргена Клоппа во главе команды.

Будущее Клоппа на «Энфилде» под сомнением из-за результатов мерсисайдцев в этом сезоне: неудачи в Премьер-лиге, ранний вылет из Кубка Англии и английской лиги. Сезон «красных» полностью зависил от Лиги чемпионов, но после разгромного поражения дома их шансы на выход в четвертьфинал выглядят призрачными.

В статье CaughtOffside утверждается, что руководство «Ливерпуля» уже обсуждало позицию Клоппа перед матчем с «Реалом». Исход этой игры только усилил сомнения в нем.

Руководители клуба хотят испробовать новый подход, и Нагельсманн, который в настоящее время возглавляет мюнхенскую «Баварию», считается потенциальной заменой. Несмотря на то, что у него осталось три года по контракту, источники сообщают, что он хочет попробовать себя в Премьер-лиге.

Клопп, который руководил клубом восемь лет, добился больших успехов с «Ливерпулем», в том числе выиграл титулы Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Его будущее в клубе сейчас выглядит неопределенным, однако решение еще не принято. Если клуб решит расстаться с немецким тренером, ожидается, что ему будет позволено уйти в отставку по своему желанию из уважения к его достижениям.

2 комментария

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alim_liver_kz
Бредятина оформленная красивой утятиной. Нагельсман еще в Баварии не хрена не доказал, это раз. И для немца менять стабильную почти всегда сильную Баварию на Ливерпуль глупость, это два.
+1
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+1
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Деликатный
Бред.... Руководство не любит тратится на игроков, а тут ещё и на тренера нового?))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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