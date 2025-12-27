  • Спортс
Ташуев о Карседо в «Спартаке»: «Почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Беларуси»

Сергей Ташуев: поражает логика «Спартака». Почему зовут тренера с Кипра?.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак». 

В данный момент испанский специалист возглавляет «Пафос». 

– Какая из последних новостей в РПЛ вас удивила?

– «Динамо» определилось с главным тренером. А вот «Спартак»... Все ищет, мучается. Великомученики какие-то... Вот это поражает.

– «Спартаку» пора определиться?

– Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям «Спартака». А не так: свой – чужой, наш – не наш...

Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Беларуси.

Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли?

–  Андрей Талалаев не понял, почему «Спартак» уволил Станковича, назвал отставку серба маразмом.

– Руководству клуба виднее. Лишь хочется понять, по каким критериям там ищут тренеров. С другой стороны, разве шестое место – это успех для «Спартака»?

Просто Андрей закончил с «Балтикой» первую часть сезона на пятой строчке. Так что Станкович, который оказался ниже, его устраивал, – смеясь сказал Ташуев. 

