У Экитике 5+1 в 5 последних матчах за «Ливерпуль». Сегодня – пас на Виртца
Юго Экитике совершил 6 результативных действий в 5 последних матчах.
Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике совершил 6 результативных действий в 5 последних матчах за клуб.
Сегодня французский футболист ассистировал Флориану Виртцу в игре против «Вулверхэмптона» в 18-м туре АПЛ (2:0, перерыв).
В четырех предыдущих играх Экитике забил 5 голов. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16666 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости