У Экитике 5+1 в 5 последних матчах за «Ливерпуль». Сегодня – пас на Виртца

Нападающий «Ливерпуля » Юго Экитике совершил 6 результативных действий в 5 последних матчах за клуб.

Сегодня французский футболист ассистировал Флориану Виртцу в игре против «Вулверхэмптона » в 18-м туре АПЛ (2:0, перерыв).

В четырех предыдущих играх Экитике забил 5 голов. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .