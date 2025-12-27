Виртц забил первый гол за «Ливерпуль» – в 23-м матче. Хавбек был куплен за 116 млн фунтов
Флориан Виртц забил первый гол за «Ливерпуль».
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Виртц забил дебютный гол за клуб.
22-летний футболист поразил ворота «Вулверхэмптона» в матче 18-го тура чемпионата Англии (2:0, первый тайм).
Немец проводит 17-ю игру в рамках Премьер-лиги, ранее он отличился в этом турнире одним ассистом.
Всего на счету Виртца 1 гол и 4 результативных паса в 23 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Подробную статистику игрока сборной Германии, купленного у «Байера» за 116 млн фунтов, можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14775 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости