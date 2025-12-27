Виртц забил первый гол за «Ливерпуль» – в 23-м матче. Хавбек был куплен за 116 млн фунтов

Флориан Виртц забил первый гол за «Ливерпуль».

Полузащитник «Ливерпуля » Флориан Виртц забил дебютный гол за клуб.

22-летний футболист поразил ворота «Вулверхэмптона » в матче 18-го тура чемпионата Англии (2:0, первый тайм).

Немец проводит 17-ю игру в рамках Премьер-лиги, ранее он отличился в этом турнире одним ассистом.

Всего на счету Виртца 1 гол и 4 результативных паса в 23 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Подробную статистику игрока сборной Германии, купленного у «Байера» за 116 млн фунтов, можно найти здесь .