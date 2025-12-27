  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виртц забил первый гол за «Ливерпуль» – в 23-м матче. Хавбек был куплен за 116 млн фунтов
43

Виртц забил первый гол за «Ливерпуль» – в 23-м матче. Хавбек был куплен за 116 млн фунтов

Флориан Виртц забил первый гол за «Ливерпуль».

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Виртц забил дебютный гол за клуб.

22-летний футболист поразил ворота «Вулверхэмптона» в матче 18-го тура чемпионата Англии (2:0, первый тайм). 

Немец проводит 17-ю игру в рамках Премьер-лиги, ранее он отличился в этом турнире одним ассистом.

Всего на счету Виртца 1 гол и 4 результативных паса в 23 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. 

Подробную статистику игрока сборной Германии, купленного у «Байера» за 116 млн фунтов, можно найти здесь

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14775 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoФлориан Виртц
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoБайер
logoСборная Германии по футболу
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Артета о 2:1 с «Брайтоном»: «Арсенал» доминировал как в индивидуальном плане, так и в коллективном. Разница в счете должна была быть гораздо крупнее»
24 минуты назад
«Челси» – «Астон Вилла». 1:0 – Жоао Педро забил. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Редактор Marca: «Мостовой эффектнее Карпина как игрок – творил, забивал красивые мячи. В Валерий проделывал огромную работу, был полезен. Для многих они на одной ступени»
36 минут назад
Роналду после дубля и 3:0 с «Аль-Охдудом»: «Упорный труд – это путь к успеху!»
сегодня, 17:35
Чемпионат Англии. «Челси» против «Астон Виллы», «Арсенал» обыграл «Брайтон», «Ливерпуль» – «Вулвс», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
сегодня, 17:30Live
Кубок Африки. Нигерия против Туниса, Сенегал сыграл вничью с ДР Конго
сегодня, 17:30
«Аль-Наср» Роналду выиграл все 10 матчей сезона в саудовской лиге и лидирует с отрывом в 4 очка
сегодня, 17:20
Воспитанник ЦСКА Адамс устроил несколько драк, прежде чем попал в больницу с пулевым ранением. Лайонел отказался писать заявление в полицию («Mash на спорте»)
сегодня, 17:05
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 17:02
«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд. Дальше – игра с «Астон Виллой»
сегодня, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Автор книги о Ямале сравнил его с Месси: «Лео – прирожденный дриблер, Ламин – чаще стремится к пасу. Оба играют в инстинктивный футбол»
1 минуту назад
Александр Тихонов о Шевченко: «Болван, не знающий историю. Я за то, чтобы националисты исчезли, надо было Сталину их всех расстрелять. Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы»
9 минут назад
Иско после операции на колене пропустит минимум месяц. Хавбек «Бетиса» сыграл лишь 2 матча в этом сезоне
20 минут назад
Пономарев назвал Касереса из «Динамо» худшим защитником года: «Он не должен играть в футбол. Раньше для меня таким был Бабич из «Спартака», он просто неграмотный»
47 минут назад
Джон Кордоба: «Я счастлив в России, с самого первого дня ко мне все хорошо относятся. Благодарен «Краснодару» и нашим болельщикам»
49 минут назад
Витинья хотел бы поработать с Гвардиолой: «У них с Энрике похожие стили – та же философия, близкая мне. Но сейчас мне хорошо там, где я есть»
55 минут назад
Слот о 2:1 с «Вулверхэмптоном»: «Я рад, потому что в футболе главное – результат. Виртц забьет гораздо больше голов, он многое сделал для нас»
58 минут назад
Виртц о первом голе за «Ливерпуль»: «Был уверен, что забью рано или поздно. Хотелось бы пораньше, но как есть. Надеюсь, продолжу в том же духе»
сегодня, 17:35
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Охдуд», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
сегодня, 17:30Live
Тренер женской «Валенсии Б» Мартин и трое его детей погибли в результате кораблекрушения в Индонезии – волны были выше 2 метров. Власти заявили о метеорологической аномалии
сегодня, 17:26