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«Он сказал, что я ему нравлюсь»: Фекир о сорвавшемся трансфере в «Ливерпуль»

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Набиль Фекир был близок к переходу в «Ливерпулю» в 2018 году, но трансфер в конечном итоге сорвался.

Набиль Фекир вспомнил о срыве трансфера в Ливерпуль | Футбол | XSPORT.ua

Наконец Фекир рассказал о неудачной сделке: 

«Все уже было решено. Я прошел все собеседования, поговорил с Юргеном Клоппом, он сказал мне, что я ему нравлюсь меня. Когда мы уже собирались подписать контракт, возникли проблемы с моим представителем и переговоры сорвались. Конечно, я был разочарован тем, что не присоединился к «Ливерпулю», очень разочарован, ведь «Ливерпуль» — великий клуб. Я встретился с Юргеном Клоппом, и все прошло хорошо. После встречи с ним я еще больше захотел присоединиться к «Ливерпулю». Он хороший человек.С этим было действительно трудно справиться, так как я невероятно хотел отправиться в «Ливерпуль». Это был нелегкий момент для меня».

Жалеете ли вы, что фекир так и не присоединился к «Ливерпулю»? 

 

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