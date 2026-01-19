Смертин читал стихи во время ультрамарафона в Оймяконе: «Если я читаю Бродского, все нормально. А когда перехожу на Маяковского, значит, стало хуже. Ахилловы сухожилия были как струны»

Алексей Смертин читал стихи во время ультрамарафона в Оймяконе.

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, что читал стихи, когда бежал ультрамарафон в Оймяконе.

Экс-футболист пробежал 50 километров при температуре в -42°C. На преодоление дистанции ему потребовалось 4 часа и 45 минут.

«Если я читаю Бродского, значит, все нормально – а вот когда я перейду на Маяковского, значит, стало хуже.

До 35-го километра уже не бежал, а вытаскивал каждый шаг на жилах. Ахилловы сухожилия на морозе одревенели, стали как струны. Боль жесткая. Гамаши не спасли – спасала только музыка в наушниках, терпение и движение вперед. Холод быстро показывает, кто ты и зачем вышел на старт. Спасибо, Оймякон – на трассе я все понял!» – сказал Смертин.

Смертин про марафон на 50 км в Оймяконе при -42°C: «Пределы существуют только до первого шага за них. Это важная точка, но не финальная. Уже 1 мая – суточный марафон, 24 часа бега»

Смертин про марафон на 50 км в Оймяконе при -42°C: «Уверен, человек растет через преодоление трудностей. Когда у тебя все хорошо, ты в моменте этого не замечаешь»