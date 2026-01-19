Дональд Трамп может рассказать о контакте с инопланетянами во время ЧМ-2026.

Британский автор фильмов об НЛО Марк Кристофер Ли заявил, что президент США сделает официальное заявление о контакте со внеземной расой во время проведения ЧМ-2026 .

«Источники, близкие к администрации Трампа, сообщили мне, что речь завершена и готова. Это не учебная тревога. Это не спекуляция. Это реально. Дата выбрана неслучайно.

8 июля знаменует исторический момент 1947 года, когда мир впервые узнал о «захваченной летающей тарелке» в Нью-Мексико – до того, как появилось прикрытие. Выбор даты празднования 79-й годовщины ясно показывает, что десятилетия отрицания закончились.

Правда о крушении в пустыне многолетней давности, наконец, будет признана самым высоким органом в стране. Это будет самое важное заявление в истории человечества.

Президент Трамп готовится рассказать миру то, что многие из нас знали годами – мы не одиноки. И правительство США знает об этом, по крайней мере, с 1947 года. Протоколы первых контактов обсуждаются на самом высоком уровне.

2026 год – это год, когда все изменится. Чемпионат мира по футболу этим летом привлечет внимание всего мира к Северной Америке, и выбор времени гарантирует, что миллиарды людей услышат это сообщение. Сторонники истины в Розуэлле, те, кто верит в НЛО, и скептики готовятся к тому, что может стать решающим моментом «я же говорил», – сказал режиссер, автор фильмов «Бог против НЛО», «Контакты с НЛО 5-й степени», «Король НЛО», «Мумии пришельцев» и других.