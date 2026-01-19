Реграги о нереализованном Браимом пенальти после ухода сенегальцев с поля: «Он был встревожен. То, что сделал их тренер, не делает чести Африке. Это был хичкоковский сценарий»

Реграги высказался о промахе Браима Диаса с пенальти в финале Кубка Африки.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал уход игроков команды Сенегала с поля во время финала Кубка Африки.

Сенегальцы выиграли турнир, победив марокканцев в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты , связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«Он [Браим ] был встревожен. Если оглянуться на сегодняшний матч, то представленный нами образ Африки сегодня выглядит несколько постыдным. Когда тренер просит своих игроков покинуть поле…

Как я уже говорил, нужно уметь и проигрывать, и побеждать. То, что сегодня сделал Пап (Тиав, тренер сборной Сенегала – Спортс’’), не делает чести Африке. Это не слишком достойно, но ничего страшного, он чемпион Африки, поэтому имеет право говорить все, что хочет.

Мы остановили матч на глазах у всего мира как минимум на десять минут. Это не помогло Браиму. Это не оправдание тому, как он пробил, но мы не собираемся зацикливаться на этом, он пробил именно так. Мы возьмем на себя ответственность за это, особенно я. Мы смотрим в будущее.

Браим бил пенальти в матче с Мали и забил. Сегодня он промахнулся. Таков футбол. С того момента, как мы не реализовали пенальти, все пошло против нас. Это был хичкоковский сценарий с пенальти на последней секунде, который мог принести нам титул. Это прискорбно для марокканского народа.

Мы можем говорить часами, но команда вернется более сильной. Для некоторых из нас, в том числе и для меня, это была главная возможность в жизни», – сказал Реграги.